Corrientes: Sabina Frederic aseguró que el disparo contra el diputado provincial “no salió del público”

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió hoy al ataque que sufrió el diputado provincial correntino Miguel Arias, quien fue baleado durante un acto partidario por las elecciones que se llevan adelante hoy en la provincia.

“Es un hecho inadmisible, es un ataque a la democracia, por eso el Presidente me pidió que fuera. Pusimos a disposición del fiscal tres brigadas de la Policía Federal. Era muy importante poner todos los recursos del Estado para resolver el caso lo más rápido posible. Se está trabajando en varias líneas. Hay dos testigos”, señaló la ministra en Radio Mitre.

“Lo que está confirmado es que las primeras pericias que se hicieron sobre la camisa de Arias indican que no habría ocurrido el disparo a siete metros. Es probable que el disparo haya sido perpendicular, que no haya venido del público y no se puede determinar la distancia”, explicó Frederic.

“Hablé con el gobernador (Gustavo Valdés) dos veces y estaba consternado. Lo mismo el ministro de Seguridad provincial. Nosotros tenemos un único objetivo que es esclarecer el hecho. Es importante que la prensa no se deje llevar por hipótesis al aire. Sí se puede decir que es bastante improbable que haya salido del público el disparo, que es algo que se vino diciendo en estos días. Pudo haber sido un disparo accidental o intencional. Hay que corroborarlo. Pudo haber sido desde un auto detenido. El dron estaba apagado, no estaba funcionando. Hay un video que tiene bastante información. Es casi seguro que del público no salió el disparo”, afirmó la funcionaria.

“No podemos corroborar que el disparo haya estado destinado a Arias. Pudo haber estado destinado al candidato a intendente. Es importante dejar pasar este día de elecciones, tal vez después haya más información para compartir. Están las declaraciones de los testigos, el avance de la pericia sobre la camisa y el análisis del video”, cerró Frederic.

Inseguridad

La ministra se refirió también al hecho de inseguridad ocurrido en Ituzaingó, donde un jubilado de 69 años y un delincuente de nacionalidad chilena de 19 años resultaron muertos. “Es un hecho espantoso. Nadie quiere que eso ocurra, estamos trabajando para eso. Se necesita la cooperación del sistema judicial, que no tiene los elementos para tramitar una sanción. Eran chicos muy jóvenes. La cuestión de la extranjeridad... los argentinos son la mayoría de los que delinquen. Nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene la Justicia para imponer una sanción”, reconoció Frederic.

“No soy zaffaronista. En la práctica, la Justicia tiene interpretaciones variables de la norma. No creo en la polarización de las posiciones. No funcionan así las cosas. Hay muchos jóvenes pobres detenidos en cárceles. La Justicia argentina no funciona con el garantismo ni con la mano dura. El sistema carcelario está saturado, hay detenidos en las comisarías, por eso muchas veces la Justicia toma estas decisiones”, señaló la ministra, que además contó que fue víctima de la inseguridad y que en ese momento quedó “aterrorizada”.

“El que roba merece una pena. Hay que interrogar al sistema penal, que no da abasto que a todos nos alama. Mientras tanto, la política de nuestro gobierno es hacer lo imposible para dar oportunidades y que los pibes no salgan a robar”, afirmó la funcionaria.

“Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”, señaló la ministra cuando la consultaron sobre si había que irse del país para no sufrir la inseguridad, al tiempo que recordó que ella vivió en Holanda por un tiempo. “Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, recordó.

LA NACION