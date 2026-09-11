Corrupción en Discapacidad: el 23 de septiembre declarará desde Bolivia Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Nadia Beller, la víctima del atentado por el que está preso en Bolivia Fernando Cerimedo, declarará el 23 de septiembre como testigo en la causa que investiga presuntos sobreprecios y direccionamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La declaración, que será por teleconferencia y aún no tiene fecha, es a raíz de dichos públicos de la mujer tras el ataque que sufrió. En distintas entrevistas, Beller aludió a la hermana del presidente argentino, Karina Milei, y dijo que Cerimedo, que fue asesor de Javier Milei, le había relatado que ella estaba involucrada en hechos de corrupción. Beller sostuvo además que conserva grabaciones de aquellas conversaciones.

La declaración de Beller fue promovida por el fiscal del caso Andis, Franco Picardi.

Beller también aseguró que Cerimedo y su entonces esposa, Natalia Basil, estuvieron detrás de la filtración de los audios que dieron origen al caso, en los que una voz adjudicada a Diego Spagnuolo -entonces jefe de la Andis- hablaba sobre corrupción en el organismo y aludía a Karina Milei.

Diego Spagnuolo, en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa Andis Ricardo Pristupluk

El fiscal Picardi pidió que la fiscalía de Bolivia facilite el espacio, la logística y la tecnología para que Beller declare y responda desde allá las preguntas. Solicitó que autoridades de la fiscalía boliviana estén presentes durante la declaración para garantizar la integridad de Beller, que tras el atentado fue operada y estuvo internada.

El caso cuenta con 19 procesados y otros 30 imputados que fueron indagados y cuya situación procesal debe resolver el juez Ariel Lijo.

Qué dijo Beller

Beller relató que durante el tiempo que mantuvieron una relación sentimental, Cerimedo le habló de negocios espurios que se hacían dentro del gobierno argentino. “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”, afirmó.

Beller contó que, según Cerimedo, su alejamiento del presidente argentino se debió a que “tenía un entorno demasiado podrido” y que todo terminó de romperse cuando Cerimedo y su esposa, que tenía un cargo jerárquico en la Andis, filtraron los audios.

En cuanto al origen de esas grabaciones, Beller dijo a LA NACION que no sabía cómo los había obtenido su expareja ni con quién hablaba Spagnuolo. “Solo sé, por boca de él [Cerimedo], que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, relató Beller.