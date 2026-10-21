Corrupción en Discapacidad: piden indagar a los dueños de la droguería Suizo Argentina y a otros 38 empresarios

Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron 43 nuevas declaraciones indagatorias en la causa que investiga una presunta red de corrupción que controló la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei y apuntaron por primera vez contra la droguería Suizo Argentina, empresa a la que acusaron de haber “cooptado” el organismo y haber montado un sistema de cartelización y sobreprecios.

Las indagatorias pedidas incluyen las citaciones de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la Suizo Argentina, acusados de haber sido jefe y miembro, respectivamente, de una asociación ilícita. Según el dictamen presentado hoy, el control que ejerció esta droguería era tal que incluía darles órdenes a los responsables de la Andis sobre a qué firmas pagar y a cuáles no (las que estaban “jugando mal”); a qué personas designar dentro de la agencia y a quiénes despedir. Los funcionarios obedecían a cambio de “retornos”, dijeron los fiscales.

El titular de la Andis era Diego Spagnuolo, de extrema confianza de Milei, de quien fue incluso abogado personal. Unos audios atribuidos a él cuando todavía dirigía el organismo son la génesis de este caso. En ellos, señalaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei por un “choreo” montado dentro de la Agencia. La voz adjudicada a Spagnuolo acusaba a “Lule” de haberle “metido” el funcionario “más importante de todos” para “chorear”, en aparente alusión a Daniel Garbellini, que fue nombrado como número dos de Spagnulo y que es el funcionario que, según dijeron hoy los fiscales, respondía en realidad a la Suizo Argentina. La voz adjudicada a Spagnuolo decía que ya había puesto sobre aviso a Javier Milei, pero que nada había cambiado. Por el momento, ni Menem ni la hermana del Presidente están bajo investigación y los audios no fueron usados como prueba (Picardi prescindió de ellos, consciente de que, en caso de ser declarados ilegales, podrían hacer caer la causa entera).

Pero en el dictamen de hoy surge una alusión a Menem y es en relación con la Suizo Argentina; es la cita de un audio que está en la causa desde hace tiempo, que dice que “el Helvético” le iba a transmitir a “Rioja” el miedo que tenían de que Spagnuolo hiciera algo que pusiera en riesgo el negocio de “todos”. Los fiscales sostuvieron hoy que “el Helvético” es una referencia a la droguería de los Kovalivker y que “Rioja” es “un término que podría hacer alusión a algún integrante de la familia Menem”.

Emmanuel Kovalivker

El nuevo dictamen fiscal, que hoy se incorporó a la causa en el juzgado que subroga Ariel Lijo, detalla cómo 15 droguerías se habrían cartelizado para distribuirse las compras de medicamentos que hacía el Estado, y denuncia “sobreprecios sistemáticos”. Esos precios inflados eran posibles gracias a que, en vez de hacerse por licitación, las compras de determinados remedios especiales se hacían por “compulsas reducidas”, en las que la Andis decidía a qué empresas invitaba.

“Se verificaron aumentos de precio de más del 1000% entre los valores cotizados en las compulsas ‘comunes’ o ‘generales’ y las reducidas, especiales o acotadas”, dijeron los fiscales. “Ejemplo de ello fue el Macitentan 10 mg, cotizado a $464.508 por Ultra Pharma S.A. en abril 2025, a $2.145.363,20 por Génesis S.A. en el mismo mes en una compulsa reducida, y a $4.709.161,38 por Génesis S.A. al mes siguiente, en otra compulsa reducida”.

Génesis S.A. es, según los fiscales, una empresa fachada de la droguería Suizo Argentina, su “chinchullito” nuevo, según lo definió un empleado de la Suizo en diálogo con otro, en un chat que fue encontrado por la Justicia.

Información interna

Los fiscales consideran probado que la empresa de los Kovalivker tenía información interna, muy detallada, de lo que pasaba en cada contratación de medicamentos que hacía la Andis. En el teléfono de un empleado de la Suizo Argentina los investigadores encontraron planillas que dan cuenta -dijeron- de que “tenía en su poder las cotizaciones de sus competidores -con los valores ofertados de cada medicamento- antes de que cierren las compulsas”.

Según Picardi y Rodríguez, los Kovalivker contaron con un lobista que fue clave para sus negocios con la Andis: Pablo Atchabahian, que había sido funcionario en distintos gobiernos, incluso dentro de la Andis. “Las órdenes que daba Atchabahian, con anuencia de los directivos de la Suizo Argentina S.A., eran cumplidas por Daniel María Garbellini y por Diego Orlando Spagnuolo”, afirma el dictamen.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

Garbellini era el número dos de la Agencia y la sospecha de los fiscales es que fue el hombre que logró colocar la Suizo Argentina para manejar las compras de la Andis. Había trabajado a las órdenes de Atchabahian en el Ministerio de Salud de la provincia y renunció cuando lo hizo él. Antes, había estado en el gobierno de la Ciudad, con distintos cargos en los ocho años que Mauricio Macri fue jefe de gobierno. Uno de los audios atribuidos a Spagnuolo dice: “A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía… Un delincuente que estaba en la gestión de Macri".

Los funcionarios apuntados

Los fiscales pidieron volver a citar como acusados a exfuncionarios que ahora deberán responder por las “maniobras defraudatorias” que los vincularían, según la acusación, con la droguería Suizo Argentina.

En cuanto a Spagnuolo -ya procesado en la causa-, quieren que responda también por un presunto soborno cobrado de Miguel Ángel Calvete, operador con intereses en la Andis que se movía en paralelo con el grupo de la Suizo, según la reconstrucción de la fiscalía. La coima consistiría en un viaje a Israel, con hospedaje incluido.

Pablo Atchabahian

En un mensaje de audio descubierto por los investigadores, una asistente de Calvete se queja de los reclamos de Spagnuolo en relación con este viaje. “Pau, eh, este hombre me está llamando porque no le sacamos Assist Card; la verdad, estoy acá en el casamiento y el tipo no para de llamarme, boluda, bueno, un besito”, dice en uno de los mensajes. En otro, vuelve a quejarse: “Está desesperado por el upgrade. Me está enloqueciendo, te juro”. Pero ella misma le explica a su interlocutora, de una agencia de viajes, el porqué de estas atenciones a Spagnuolo: “Sí, pero se pagan favores políticos, Paula, se pagan favores políticos”.

Allanamientos de película y audios comprometedores

Este expediente se inició en agosto del año pasado, la misma semana que se conocieron los audios, que Spagnuolo fue echado del Gobierno y que la Andis fue intervenida. Una de las primeras medidas pedidas por la fiscalía fue allanar las casas de los Kovalivker en Nordelta, con el objetivo de secuestrar sus teléfonos. Esos operativos fueron de película. A Emmanuel lo encontraron cuando intentaba irse en su auto con una decena de sobres en los que estaban repartidos 266.000 dólares y papeles con anotaciones. La Policía lo persiguió dentro del barrio, él hizo “maniobras evasivas” y “cambió de sentido de circulación” hasta que finalmente se detuvo, según la reconstrucción que hacen los fiscales en su dictamen de hoy. A Jonathan, el jefe de seguridad de Nordelta llegó a avisarle que entraban a buscarlo y logró eludir a la Policía, que fue demorada en una de las garitas por empleados de la custodia del barrio. El jefe de seguridad que le dio ese aviso fue procesado en una causa que es un desprendimiento de este expediente y será juzgado en San Isidro.

Franco Picardi, fiscal de la causa Andis Ricardo Pristupluk

La “cooptación” que la Suizo Argentina sobre la Andis, según los fiscales, incluyó que recibiera “información anticipada”; controlara y administrara las compulsas, “determinando los precios de venta de medicamentos PACBI [medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia] propios y de otras firmas, con sobreprecios y valores discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios”; y que diera órdenes de todo tipo a los jefes de la Andis.

Según Picardi, fiscal del caso, y Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que firmaron juntos el nuevo dictamen, “la investigación llevada a cabo logró determinar que la ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente por la Suizo Argentina S.A.” Así, dijeron, “se puso a total disposición del sector privado una agencia pública que debía velar por los intereses de las personas más vulnerables de la sociedad: discapacitados/as, enfermos/as de gravedad y pobres”.

La droguería Suizo Argentina es una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud. Tiene más de 100 años de recorrido, varias plantas de stock distribuidas a lo largo de todo el país, vínculos históricos con la política y lazos comerciales con el Estado.

Otro de los audios atribuidos a Spagnuolo alude a esta droguería, como la supuesta encargada de hablar con las demás prestadoras para recaudar retornos para los funcionarios. “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’”, se escucha quejarse a quien supuestamente es Spagnuolo. Este audio, de origen desconocido, tampoco forma parte de la causa de Picardi.

Las empresas investigadas

Las otras empresas a las que investigan como parte de la presunta cartelización son Dihemo SA, Droguería 20 de Junio SA, Lowsedo SRL, Soldist SRL, Seguermed SRL, Luley SA, Droguería Meta SA, Ultra Pharma SA, Droguería Del Sud SA, Droguería Disval SRL, Hemipharm SRL, Medipharma SA, Droguería Genesis SA y Scienza Argentina SA. Los pedidos de indagatoria incluyen a directivos de todas estas firmas; todos citados por primera vez.

La lista de quienes Lijo deberá decidir si convoca a declarar incluye también a siete personas que ya declararon y están procesadas en la causa: Atchabahian, Spagnuolo, Garbellini, Andrés Horacio Arnaudo (presidente de la droguería Génesis), Miguel Calvete, Matías Javier Palotti Bertola (funcionario de la máxima confianza de Garbellini) y Diego Martín D’Giano (director de Prestaciones Médicas de la Andis).