Council of the Americas: Patricia Bullrich anunció una ley basada en el “modelo italiano” para luchar contra las mafias

En su intervención en el Council of the Americas que tiene lugar en el Hotel Alvear, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que envió un proyecto de ley para combatir a las mafias basado en el “modelo italiano”, un país que por décadas combatió este tipo de crimen organizado.

“Hemos presentado en el parlamento una ley contra el crimen organizado, que nos va a permitir extraer a las mafias (sic), tomada del modelo italiano”, dijo la ministra del presidente Javier Milei durante su discurso.

El proyecto de ley destaca el accionar de Italia en el combate a las mafias. “Se observa una fuerte jerarquización de carácter mafioso y la organización mafiosa es poseedora de dos grandes instrumentos de control: la fuerza, que infunde temor, y el dinero, que compra voluntades. Allí se penaliza la constitución y pertenencia a organizaciones de este tipo, con independencia de la comisión específica de algún delito”, indica.

Es por ello que el proyecto busca incorporar al Código Penal el término “asociación ilícita” como delito de orden público y penaliza acciones que tengan como objetivo “el beneficio de una organización, el desplazamiento o aniquilación de otra, el amedrentamiento a la población en general o a ciertos sectores de la población o la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales o a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

En otro tramo de su discurso, Bullrich marcó los hitos de su gestión durante estos nueve meses de gobierno libertario. Primero, habló del protocolo antipiquetes que lanzó el ministerio pocos días después de asumir. “Muchos argentinos pensaban que los piquetes eran eternos y que nunca iban a poder vivir sin piquetes, que era una condición imposible de modificar, que las extorsiones que escuchábamos todos los días de los que recibían planes, iba a ser una condición permanente e imposible, una marca registrada”, sostuvo.

Americas Society/Council of the Americas, en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, organizará su vigésima primera conferencia anual en Buenos Aires, titulada "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas".

“[El protocolo] fue avalado por distintas instancias judiciales a pesar de haber sido atacado en distintos juzgados. Con esto, establecimos que las protestas se deben realizar sin cortar las calles. Hoy podemos decir que estamos ante un cambio de paradigma de orden público donde los ciudadanos están libres de este flagelo que parecía imposible de sacar”, agregó luego. También destacó la creación de la línea 134 para denunciar extorsiones.

Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, Bullrich indicó que se redujeron en un 70% los homicidios en la ciudad de Rosario, un territorio afectado por el crimen organizado. “En el país hemos bajado el 11% los homicidios y hemos aumentado en un 500% el decomiso de cocaína, comparándolo con el año anterior. También creamos un sistema para presos de alto riesgo, están aislados, sin comunicación, sin poder seguir manejando negocios desde la cárcel y tienen un régimen tan estricto como lo que hicieron. Estos señores no tienen más el poder que tenían dentro de las cárceles”, añadió.

Asimismo, remarcó el artículo de la Ley Bases que criminaliza el bloqueo a empresas. “Hoy tenemos penado el boqueo y acompañamos una por una aquellas denuncias que tenemos para que se terminen los bloqueos como forma de extorsión y que la producción no tenga miedo y que se pueda venir a invertir”, dijo la ministra.

Por último, enumeró distintos proyectos que busca el Gobierno para aumentar la seguridad. “Vamos a cambiar la reincidencia por la reiterancia, la segunda vez, aunque no estés condenado, adentro. Además, la legítima defensa para cuidar a nuestros policías, y hoy se discute en el Parlamento el registro nacional de datos genéticos para que sepamos quienes son los delincuentes. Estamos regularizando la tenencia de armas de fuego, vamos a hacer una especie de moratoria para que las personas puedan tener un arma legalmente, queremos saber quien las tiene y no que las armas terminen en el circuito ilegal. Presentamos la Ley Penal Juvenil, el que mata a los 13 años no va a poder volver a su casa como si no hubiera pasado absolutamente nada”, indicó.

Y cerró: “En definitiva estamos acompañando desde la seguridad un concepto de orden económico, jurídico y público para que el país salga adelante y todos ustedes puedan invertir”.

