Alejandra “Locomotora” Oliveras: las reacciones de Milei y Bullrich tras la muerte de la boxeadora

La boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras murió este lunes a las 16 horas en el Hospital José María Cullen, en Santa Fe, donde permaneció dos semanas internada luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico (ACV). El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, -dos figuras que la deportista apoyaba en la política- la despidieron en sus redes sociales.

“Adiós Locomotora...”, escribió Milei en su cuenta de Instagram, junto a una foto donde se los ve abrazados. La imagen corresponde a un acto que se realizó en septiembre del año 2021, en plena campaña electoral para ocupar una banca en el Congreso de la Nación por La Libertad Avanza con su par de fórmula, Victoria Villarruel.

“Apoyo totalmente las ideas de Milei, yo creo que este tiene que ser nuestro próximo presidente. Claro que sí. Te vine a regalar un par de guantes, Javier, de tus colores, negro y amarillo, para que cagues a trompadas a los políticos corruptos. Apoyemos a Javier, necesitamos otra política, necesitamos que la Argentina se levante y yo sé que con Javier y todo su equipo, la Argentina se va a transformar, es lo que necesitamos. No perdamos la esperanza, pongámosle huevo y votemos a Javier”, afirmó, en ese entonces, la boxeadora.

La “Locomotora” se retiró en 2019 y comenzó a dar clases gratuitas de boxeo en su gimnasio de Santa Fe. Asimismo, dio sus primeros pasos dentro de la política al acercarse al entonces ministro de Seguridad de esa provincia, Maximiliano Pullaro.

“Me trajo una propuesta extraordinaria para dar charlas de motivación a jóvenes basadas en la conducta y el sacrificio”, escribió Pullaro, en ese año, en su cuenta de X.

Ayer recibí en mi despacho a Alejandra Oliveras. Séxtuple campeona mundial de boxeo. Un deporte que practiqué por años y que debí abandonar por mis obligaciones. Me trajo una propuesta extraordinaria para dar charlas de motivación a jóvenes basadas en la conducta y el sacrificio. pic.twitter.com/7fNkobFjaj — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 1, 2019

Esta tarde, Pullaro la despidió con un sentido mensaje: “Hoy es un día triste porque falleció Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, pero quiero recordarla como fue en la vida y lo expresa en este video: una mujer que promovía el esfuerzo, la disciplina y que fue una boxeadora en todos los sentidos. Supo soportar los golpes, levantarse y nunca dar un golpe bajo“.

Y sumó: “Santa Fe y todo el país la despiden con dolor, pero también con un enorme reconocimiento. Un fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos”.

A través de un decreto, Pullaro dispuso 72 horas de duelo por la muerte de Oliveras. En tanto, la bandera nacional y de la provincia de Santa Fe permanecerán a media asta en todos los edificios públicos provinciales durante tres días.

Hoy es un día triste porque falleció Alejandra “Locomotora” Oliveras, pero quiero recordarla como fue en la vida y lo expresa en este video: una mujer que promovía el esfuerzo, la disciplina y que fue una boxeadora en todos los sentidos. Supo soportar los golpes, levantarse y… pic.twitter.com/me4Zpzsy38 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 28, 2025

Fue en 2021 que Oliveras se involucró aún más en el plano político y se postuló como candidata a diputada nacional por el espacio Unite por la Libertad y la Dignidad, donde logró visibilidad a pesar de no conseguir un lugar en el Congreso.

En 2023, se sumó al Ministerio de Seguridad de la Nación durante la actual gestión de Patricia Bullrich, donde se desempeñaba en el área de Seguridad en Eventos Deportivos.

“Locomotora, te vamos a recordar siempre con esa sonrisa y esa energía que te caracterizaban. Hasta siempre, campeona”, la despidió la ministra Bullrich en su cuenta de X.

Locomotora, te vamos a recordar siempre con esa sonrisa y esa energía que te caracterizaban.



Hasta siempre, campeona. pic.twitter.com/xKdb6u8vhr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 28, 2025

Este año, encabezó la lista del Frente de la Esperanza para las elecciones convencionales constituyentes en Santa Fe, donde consiguió una banca tras ser la sexta candidata más votada con 78.471 votos. El día que sufrió el ACV iba a jurar como Convencional Constituyente.

En ese marco, mientras la “Locomotora” estaba internada, la diputada Amalia Granata se presentó ante la secretaría Electoral para impugnar a la boxeadora porque, según argumentó, no cumplía los requisitos para ser electa convencional, ya que no tenía “la residencia exigida” ni había votado en Santa Fe “porque no figuraba en el padrón”.

La boxeadora "Locomotora" Oliveras en su gimnasio Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

En los últimos días, Oliveras había tenido una leve recuperación, aunque su cuadro de salud siempre fue “crítico”, según los partes médicos. La muerte de la deportista de 47 años fue confirmada a LA NACION por el director del establecimiento hospitalario, Bruno Moroni, quien luego brindó una conferencia de prensa, donde sumó más detalles.

“Sufrió un shock con hipoxemia severa y una embolia pulmonar masiva, que desencadenaron un paro cardiorrespiratorio refractario. A pesar de haberse implementado todas las medidas necesarias, se produjo su fallecimiento”, precisó.