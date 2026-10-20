Crece el malestar en el Senado por la demora de Santilli en concurrir a brindar su informe

En línea con la resistencia de sus antecesores a exponer ante los legisladores, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sigue sin asistir al Congreso a cumplir con su obligación constitucional de brindar informes sobre la marcha del Gobierno desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio de 2026 en reemplazo de Manuel Adorni.

La contumacia de Santilli provocó la reacción del bloque de senadores kirchneristas, que presentó una nota ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, reclamando la presencia del funcionario y destacando que el último jefe de Gabinete que pisó el recinto de la Cámara alta fue Guillermo Francos.

Aquella exposición ocurrió el 26 de junio de 2025, por lo que ya van a ser 16 meses sin que un ministro coordinador exponga ante el Senado.

La nota del kirchnerismo lleva las firmas de José Mayans (Formosa), presidente del bloque Justicialista, y de los senadores Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Fernando Salino (San Luis), quienes le exigieron a la Presidencia del Senado que determine de inmediato la fecha del mes en curso en la que Santilli deberá concurrir al recinto.

Senadores justicialistas Juliana Di Tullio y José Mayans Soledad Aznarez

En la nota los legisladores calificaron la prolongada ausencia del jefe de Gabinete como “una burla a nuestra Constitución Nacional”. Asimismo, la bancada remarcó con severa preocupación que han transcurrido casi quince meses seguidos sin que ningún jefe de Ministros se apersone ante la Cámara alta para brindar el correspondiente informe de gestión.

El reclamo de la oposición se fundamenta directamente en el artículo 101 de la Constitución Nacional, norma que establece de manera taxativa que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras.

“La continuada inasistencia del jefe de Gabinete evidencia una notoria falta de apego a la Carta Magna y degrada las facultades de fiscalización del Poder Legislativo”, sentencian los legisladores.

El último informe de un jefe de Gabinete ante el Senado fue el número 143, presentado por Francos el 26 de junio de 2025, y terminó de manera abrupta y provocó polémica.

En un clima tenso, Guillermo Francos presenta en el Senado su informe de gestión Advirtió sobre el fuerte impacto fiscal de los proyectos que proponen un aumento en las jubilaciones, aprobados en el Senado; defendió el ajuste Soledad Aznárez - LA NACION

Aquella comparecencia de forma intempestiva cuando el entonces funcionario interrumpió su exposición disconforme con un comentario de la senadora kirchnerista Cándida López (Tierra del Fuego), quien había acusado de mentiroso al jefe de ministros.

Si bien el cuerpo había votado pasar a un cuarto intermedio para que el funcionario pudiera tomarse un breve descanso, Francos se negó rotundamente arguyendo sentirse ofendido por la intervención de la legisladora. Lo concreto es que ese mismo día, horas más tarde, había una presentación del presidente Javier Milei en La Plata, el Congreso de La Libertad Avanza, a la que asistió el gabinete en pleno.

Tras aquella situación, Francos permaneció en el cargo más de cuatro meses -hasta el 31 de octubre de 2025-, pero no volvió a rendir cuentas ante el Senado.

Tras la salida de Francos, la jefatura de Gabinete fue asumida el 5 de noviembre de 2025 por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien optó directamente por no concurrir jamás al Senado durante sus casi ocho meses de gestión.

Finaliza el cuestionario a Manuel Adorni, donde contestó preguntas. Previemante emitió el informe de gestión 2026. En la Camara de Diputados del Congreso Nacional. Santiago Filipuzzi

Aunque Adorni brindó una única exposición ante la Cámara de Diputados en abril de 2026, en medio del escándalo por su presunto enriquecimiento ilícito, esquivó de forma sistemática la rendición de cuentas ante los senadores.

De hecho, en mayo último estuvo a punto de ser citado al recinto del Senado, pero el agravamiento del escándalo por sus avatares patrimoniales obligaron a Adorni a esquivar su obligación constitucional y darle la espalda al Senado.

Así lo destaca el kirchnerismo en su misiva, que recuerda que el exfuncionario renunció a su cargo el 27 de junio de 2026 “en medio de un escándalo de público conocimiento”, impulsado por investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre su patrimonio, sus viajes al exterior y denuncias públicas.

Los senadores enfatizaron en su nota que las advertencias a la conducción del Senado no son novedosas, ya que el pasado 8 de mayo habían presentado una solicitud similar exigiendo que se fije fecha para el informe del Gabinete.

Ahora, ante la falta de respuesta institucional y el cambio de ministro coordinador, que mantiene la postura de eludir la Cámara alta tras haber asumido el 30 de junio de 2026, el kirchnerismo decidió volver a la carga.

Mientras desde el entorno de Santilli y sectores oficialistas se busca atenuar la demora argumentando el reciente desembarco en el ministerio, la presión política en el Senado va en aumento.