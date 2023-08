Crece un conflicto diplomático con Paraguay y Brasil por el cobro de peajes y la retención de dos barcos en la hidrovía

escuchar

Escaló con fuerza en los últimos días, en los ámbitos empresarios, judiciales, diplomáticos y parlamentarios del Paraguay, el reclamo contra la Argentina por el cobro de un peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay y que tuvo un punto álgido el viernes 28 de julio, cuando se decidió la retención de dos barcazas, una de bandera paraguaya y otra de bandera boliviana, ambas al servicio de una empresa brasileña. Además de los planteos de las organizaciones que regulan el flujo y el comercio por el río, y de los planteos judiciales, el reclamo ya escaló a la órbita de las cancillerías y llegó ayer incluso al parlamento del vecino país.

Allí, uno de los diputados apuntó de lleno contra el presidente argentino, Alberto Fernández, a quien hizo responsable de la situación que no solo viola tratados y normas de convivencia que atentan contra los procesos de integración plena de la región, sino que además ligó la decisión argentina a los vaivenes críticos de la economía nacional. “En su búsqueda desesperada de dólares, no vamos a permitir que intente exprimir a países vecinos del Mercosur. No es el camino”, lanzó el diputado paraguayo Rubén Rubin, del Partido Hagamos.

Rubin es un diputado recientemente asumido, representante del Departamento Central, el más votado por fuera de los partidos tradicionales (colorado y liberal) y parte de la gran renovación generacional que experimentó el Congreso paraguayo como consecuencia justamente de las últimas elecciones, en la que además votó un nuevo gobierno que está a días de asumir, y cuyas autoridades ya se metieron de lleno en el diferendo, para tratar de solucionarlo.

En ese marco y dado el conflicto suscitado por “el peaje injustificado que está cobrando la Argentina en la hidrovía Paraguay-Paraná, pensé mucho qué palabras utilizar”, dijo Rubin cuando intervino en el debate en la sesión del miércoles pasado. “Finalmente decidí utilizar las palabras del propio presidente de Argentina, Alberto Fernández: ´Una de las condiciones de la sociedad es cumplir las reglas´”. Y añadió: “Presidente, usted no está cumpliendo las reglas. Y esta medida adoptada por usted, de ninguna manera es reflejo de la relación entre argentinos y paraguayos, es una vergüenza regional”.

La hidrovía Paraná-Paraguay, a la altura de Rosario Marcelo Manera

En contacto con LA NACION, Rubin amplió la idea y dijo que la retención de los buques constituyen un conflicto regional, argumentado técnicamente ya ante la Embajada. “Argentina no tiene argumentos técnicos para cobrar el peaje y retener a los buques, uno paraguayo y otro boliviano, pero ambos con carga brasileña. Entonces finalmente esto ya es un conflicto regional, totalmente innecesario, en un momento delicado porque se viene el tratado con la Unión Europea donde tendríamos que estar atrincherados y en bloque nosotros como Mercosur. Y finalmente esta medida genera un quiebre dentro del Mercosur totalmente innecesario. Está en las manos de Alberto Fernández desactivarlo”, cerró el legislador.

No fue el único que argumentó en contra de la medida argentina, que motivó la sanción de un documento de rechazo, firmado por la totalidad de los diputados, lo que representa en sí un detalle, porque hace tiempo que el Paraguay no encuentra un tema que genere la adhesión unánime de sus legisladores, cómo este asunto.

En el documento cuestionaron la decisión unilateral de la República Argentina de proceder con el cobro de un porcentaje de peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná. Pero además, el texto será analizado en el Parlamento del Mercosur el próximo lunes 7 de agosto, día en que asumirán los nuevos parlasurianos paraguayos.

Todo empezó el viernes, cuando según varios operarios del río, la Argentina ordenó por primera vez en la historia, la interdicción de navegación de dos remolques extranjeros con mercaderías en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Rubén Rubin, el diputado del partido Hagamos de Paraguay, que denunció al gobierno argentino

La retención cesaría cuando opere la cancelación de la deuda generada por el peaje impuesto por la Argentina. El Juzgado de 1era Instancia en lo Civil y Comercial de Feria, a cargo del doctor Jose Luis Cassinerio, fue quien habría ordenado la interdicción de navegación de los remolcadores HB Phoenix, de bandera boliviana, y HB Grus, de bandera paraguaya, ambas embarcaciones cargadas con mercaderías de origen brasileño, que pertenecen a la naviera brasileña Hidrovías Do Brasil.

La retención de dichos buques por la Prefectura Naval Argentina se dio el viernes y aún siguen retenidas. Lo estarán hasta la cancelación de una deuda de 4232,13 dólares generada por el pago de peaje, impuesto por la Administración General de Puertos de la Argentina, según denuncian los parlamentarios paraguayos.

Tribunales internacionales

Dado el conflicto, Paraguay considera llevar el asunto ante tribunales internacionales, si es que antes no encuentra una resolución en los estamentos regionales dispuestos para ello. El canciller Julio César Arriola, en declaraciones a la prensa de su país, dijo que si la Argentina continúa con sus acciones contra la libre navegación, se recurrirá a un arbitraje internacional en última instancia. Sin embargo, destacó que el próximo reclamo será presentado a nivel regional.

Esta declaración fue realizada tras una reunión con Rubén Ramírez Lezcano, su sucesor en el cargo y que asumirá en los próximos días, con parlamentarios y representantes de gremios. En ese marco, canciller Arriola dejó en claro que se agotarán todas las instancias jurídicas y políticas para revertir esta actitud arbitraria.

El siguiente paso será la reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, una instancia más política, y si no se llega a un acuerdo allí, se recurrirá al arbitraje, que constituye la siguiente medida en temas cómo estos. Asimismo, existe la posibilidad de llevar el caso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) u otros foros internacionales.

Raúl Valdez, titular del Centro de Armadores Fluviales del Paraguay, citado por la prensa de Asunción, reafirmó que el cobro de peaje por parte de Argentina va en contra de acuerdos de libre navegación y representa un precedente negativo para la navegación en la región.

También la Asociación Brasileña para el Desarrollo de la Navegación Interior (Abani) pidió la intervención de la cancillería de su país contra la decisión del gobierno argentino de embargar y retener embarcaciones de una empresa brasileña en puertos de Rosario por deudas de peaje.

La entidad empresaria instó a las autoridades de su país a convocar “una reunión extraordinaria de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná” para conseguir una solución.

