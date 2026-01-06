Tierra del Fuego: Melella sufre la renuncia de dos ministros y afronta una embestida de Caputo

USHUAIA.- El inicio de 2026 está movido para la gestión del gobernador Gustavo Melella en Tierra del Fuego. Con las renuncias del ministro de Economía, Francisco Devita, y de la responsable de Desarrollo Social, Adriana Chapperón, el mandatario perdió dos piezas claves de su administración. A lo que se sumó una fuerte embestida, desde Buenos Aires, del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

“Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va”, disparó desde su cuenta de X “Toto” Caputo, para apuntalar la advertencia de la administración mileísta sobre un supuesto colapso financiero de la provincia más austral del país.

Tras el duro cuestionamiento del jefe del Palacio de Hacienda, en el gobierno de Melella lo acusaron de querer “sembrar una imagen de caos en la provincia”.

La noticia de la renuncia del ministro de Economía, Francisco Devita, fue oficializada el pasado 30 de diciembre mediante el Decreto 3032/25. Sin embargo, era un “penal cobrado” a nivel local desde hacía varias semanas. Fuentes del gobierno aseguraron que “la renuncia se produjo posteriormente al pago de aguinaldos y con los sueldos de enero con cronograma de pago”.

Junto al ministro Devita se fue parte del equipo económico que lo acompañó en la gestión. El nuevo ministro a cargo de Economía será Alejandro Barroso, quien enfrentará el desafío de una provincia con deuda en dólares -producto de la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone-, falta de recursos nacionales y creciente demanda de pedidos de ayuda social que se suman a un contexto de inflación persistente y caída de la actividad industrial.

A la situación en Economía se le sumó el frente social con la renuncia de Adriana Chapperón al Ministerio de Bienestar Humano. Chapperón deja un área sensible en un momento donde la demanda de asistencia social ha crecido debido a la pérdida de competitividad de las empresas locales y la incertidumbre sobre el régimen de promoción industrial.

Gustavo Melella (FORJA) inició su segundo mandato en diciembre de 2023 con un amplio respaldo electoral, pero el escenario cambió drásticamente en términos políticos y económicos. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei no giró “ni un solo centavo a Tierra del Fuego en concepto de Aportes del Tesoro Nacional”, aseguran en la provincia. De hecho, el ministro saliente de Economía había denunciado públicamente un “castigo político” por parte del Gobierno nacional.

A esa situación se suma la crisis de la industria, con el sector fabril de Río Grande y Ushuaia atravesando un momento de fragilidad con impacto directo en la recaudación provincial. Además, a nivel interno, la relación con los tres municipios de la provincia está marcada por la tensión con los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto; y de Río Grande, Martín Pérez, lo que erosiona la cohesión del frente oficialista.

En este contexto, Melella necesita un gabinete capaz de negociar con la oposición legislativa y de tender puentes con el Gobierno nacional. “Somos una de las provincias que nunca recibió ATN en un gobierno que cada vez envía menos coparticipación, con falta de fondos que la provincia dejó de recibir en áreas sensibles como salud y educación. Los convenios de obra que se firmaron no fueron cumplidos. No hay provincia que aguante algo así”, afirman en Ushuaia.

“Hay intencionalidad”

“Tierra del Fuego no recibió ni un solo ATN en la gestión de Milei, la situación es compleja y no tiene que ver con ideología política sino con economía. Hay una intención de socavar el gobierno desde los libertarios, hay intencionalidad”, advierten.

Ante las afirmaciones en X de Santiago Pauli (diputado de La Libertad Avanza) de que la provincia “está quebrada” -por el pedido del gobernador de un adelanto del pago de la tasa de verificación a empresas industriales-, fuentes del gobierno provincial afirmaron que “es raro que afirme que una provincia que está quebrada cuando paga sueldos y aguinaldos a término”.

Fuentes del gobierno provincial aseguraron a LA NACION que las renuncias de los últimos días “son cambios que ya estaban consensuados, no es una renuncia intempestiva ni masiva, sino cambios para oxigenar el gabinete, no tiene que ver con situaciones particulares; de hecho, renuncian pero siguen colaborando y estamos en una transición ordenada en las áreas en las que van a asumir nuevos funcionarios”.

“Específicamente en Economía la renuncia del ministro se da en un marco en el que ya se pagó aguinaldos, se están pagando los sueldos a término, es un cambio ordenado. Hay provincias, como Santa Cruz, en la que los aguinaldos se pagaron en cuotas. No es nuestro caso. Por supuesto que hay situaciones complejas, pero claramente hay sectores que quieren aprovechar para sembrar una imagen de caos”, denunciaron.