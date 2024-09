Cristina Kirchner convocó a la marcha universitaria con críticas al “desfinanciamiento”

Escuchar

La expresidenta de la Nación Cristina Kirchner grabó un mensaje en homenaje al 35° aniversario de la Universidad de Quilmes y convocó a la marcha universitaria que se realizará este miércoles 2 de octubre contra el veto al financiamiento de las universidades públicas, que anticipó el presidente Javier Milei. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, publicó el video en su cuenta de X y escribió: “Miles y miles de pibas y pibes van a manifestarse en defensa no solo de su presente sino, fundamentalmente, de su futuro”.

En la publicación de Mendoza -que hasta entonces no fue comentada ni compartida por Cristina- se puede ver imágenes de la universidad pública de su municipio, alumnos y visitas de la exvicepresidenta de la gestión de Alberto Fernández. “Este es un mensaje para la UNQUI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes. Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando, en general, la educación en nuestro país, pero, muy en particular, la situación de la universidad nacional, pública y gratuita, en la que me siento hija y tributaria”, comenzó Cristina.

Sobre este punto, apuntó contra el plan del Gobierno: “Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos”. Y convocó a la marcha que tendrá lugar a mitad de semana: “También sé que este miércoles, 2 de octubre, miles y miles de pibas y pibes van a marchar en defensa, no solo de su presente sino, fundamentalmente de su futuro. Feliz aniversario querida UNQUI y, como siempre, a marchar al frente por nuestras ideas”.

¡La UNQUI cumple 35 y @CFKArgentina envió su saludo! Además convocó a la marcha del 2 de octubre donde miles y miles de pibas y pibes van a manifestarse en defensa, no solo de su presente sino, fundamentalmente de su futuro.@UNQoficial pic.twitter.com/gKKMc3jnNC — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 30, 2024

Los rectores de las universidades públicas nacionales convocaron la semana pasada a una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la que confirmaron, junto a las federaciones que nuclean a los docentes y no docentes, una nueva marcha federal para este miércoles.

La decisión fue anunciada por el presidente del organismo, Victor Moriñigo, en una conferencia de prensa. “El Consejo de Rectores va a acompañar y adherir a la marcha del 2 de octubre a las 17 al Congreso. Esta marcha es en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública argentina, y fruto de un tortuoso 2024. Hemos vivido con mucha angustia a la hora de gestionar las universidades. Esta marcha va a ser en función de solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario. Si tenemos de aquí al 2 de octubre un veto del Presidente, esta marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar la ley de financiamiento universitario”, expresó.

En esa misma línea, Moriñigo indicó que los rectores están convencidos de que no es un problema de financiamiento, es un problema de prioridades. “Ojalá el presidente de la Nación tenga el mejor de los asesoramientos para que se nos llame pronto y podamos conversar sobre cómo podemos hacer para financiar el sistema universitario y la ciencia y la tecnología en nuestro país”, agregó y afirmó que la discusión está en el mismo punto que donde estaba el 23 de abril pasado, cuando se realizó la multitudinaria marcha en Plaza de Mayo: “Ya vivimos esto hace cinco meses, parece una película. Aquel 23 de abril, la sociedad nos acompañó en defensa de la universidad”.

“Cuando dimensionaron el impacto de la marcha, por supuesto, nos convocaron y nosotros nos prestamos al diálogo días después y pudimos resolver el tema de gastos de funcionamiento para las universidades nacionales que lo estamos cobrando en cuotas al día de hoy”. Por último, detalló la situación salarial en la que se encuentran los docentes de las universidades públicas en la actualidad y cerró: “Llevamos diez meses con cifras muy complicadas y eso atenta enormemente con la calidad de nuestras instituciones”.

A su turno, el vicepresidente del CIN, Oscar Alpa, aseguró que la marcha va a ser federal, con réplicas en las instituciones educativas de todas las provincias. “Esta ley, para nada distorsiona la economía, todos los argentinos queremos una economía estable. Al contrario, lo que se está haciendo es distorsionar las prioridades”, argumentó.

