Intrigas, internas y una esperanza para Milei en la elección en Santa Fe

ROSARIO.-Lejos de la sobreexposición del gobernador Maximiliano Pullaro, que trajinó canales de televisión y programas de radio hasta el minuto final de la campaña, en el campamento libertario santafesino llegaron a la veda electoral de las elecciones del domingo sin apariciones masivas, con una mezcla de satisfacción y dudas.

La satisfacción: de la mano de un puñado de dirigentes “leales”, entre los que sobresale la diputada nacional y economista Romina Diez, lograron en pocos meses instalar la “marca Milei”, con motosierra y discurso contra la “casta” incluidos, en un territorio históricamente hostil al liberalismo.

La duda: nadie sabe, a ciencia cierta, si la propuesta electoral libertaria para este domingo-que no incluye el apellido Milei, ni tuvo dirigentes nacionales en la última semana de campaña-alcanzará para evitar el título de “fracaso” en las elecciones a convencionales constituyentes, la iniciativa del oficialismo para reformar la constitución y, entre otros cambios, permitir un nuevo período para el actual gobernador.

“Estamos bien, pero no hay números. El resultado es muy incierto, casi la mitad de la gente no sabe qué se vota”, afirma a LA NACION una de las principales espadas de Milei. La lista de convencionales constituyentes de La Libertad Avanza, encabezada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, fue armada por Diez (que no es candidata), quien responde directamente a Karina Milei, armadora nacional del Gobierno, y responsable en buena medida de la suerte electoral libertaria en la primera cita electoral del año.

Desde la organización electoral reconocen que la presencia de la secretaria general de la Presidencia y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaban previstas para el cierre de campaña, que consistió en una nutrida y colorida caravana de un centenar de autos (con bengalas incluidas) por el centro de esta ciudad, en la tarde del miércoles.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la campaña para la elección de convencionales constituyentes que se hará el domingo

“Se suspendió porque coincidió con la sesión en Diputados y el paro de la CGT”, explican desde las huestes libertarias santafesinas. “Las bajaron porque la cosa no viene bien para ellos”, susurran cerca de Pullaro, quien mientras evita toda confrontación con la Casa Rosada encabeza la lista oficialista para la reforma constitucional que, luego de las elecciones, impulsará para el segundo semestre de este año.

Sin actos masivos

La ausencia de dirigentes de primera línea en el cierre, cabe aclararlo, fue compartida. Pullaro, por caso, también optó por descartar una concentración masiva, y su última actividad fue compartir, en la sede rosarina del gobierno provincial, un acto con la senadora radical Carolina Losada en la que ratificó que la Ley de Ficha Limpia, vigente en la provincia, será incorporada a la nueva constitución santafesina.

“No vinieron esta semana, pero hay apoyo permanente. Karina y Patricia (Bullrich) estuvieron acá, Javier retuitea lo que hacemos y subimos a las redes”, retruca otra espada del Gobierno en la provincia. Ayer, en medio de la negociación con el FMI y la espera por el índice de inflación de marzo, el presidente Javier Milei reposteó la llegada de Diez a la caravana, rodeada de jóvenes libertarios con su nombre y el número 10 en sus camisetas.

La inclusión de algunos dirigentes vinculados a Bullrich en la lista fue fruto de la silenciosa negociación de la ministra de Seguridad. Pero para algunos de sus seguidores, este grado de apertura no fue suficiente. “La marca no es todo. Ellos te dicen: así metimos un Presidente, pero no es tan fácil”, afirman fuentes cercanas al bullrichismo, y auguran un resultado de “alrededor de 20 puntos” para la lista de convencionales libertarios distrito único (se elegirán 50 por esa vía) encabezada por Mayoraz.

La división del PJ, que irá a la elección con tres listas distintas, daría chances a los libertarios de arañar el segundo lugar, aunque lejos de Pullaro, y evitar así las lecturas las inevitables críticas de los medios, el domingo por la noche, especulan fuentes del espacio libertario.

El fulgurante ascenso de Milei, de panelista a Presidente, también trajo consigo problemas en Santa Fe, reconocen en La Libertad Avanza. Durante el armado previo a la campaña se denunciaron a distintos “arribistas”, que “utilizan la motosierra y la cara de Milei en la campaña pero que ni siquiera están afiliados”, cuenta otra espada libertaria santafesina. Un “desorden” que (sobre todo) Diez, amiga de la familia Milei y referente local, cree tener controlado-denuncias judiciales mediante-con la inscripción del partido en Santa Fe, inexistente hace sólo cinco meses.

Por lo bajo, entre los libertarios no karinistas también lamentan que no se haya podido arribar a un acuerdo con Amalia Granata, que irá a la cabeza de la lista conservadora Somos Vida y Libertad. Granata era, comentan fuentes con conocimiento del caso, la favorita del asesor todoterreno Santiago Caputo (quien fuera su asesor en campañas anteriores) para encabezar la representación libertaria, pero fue Karina Milei quien vetó su “regreso” luego de años de disidencias e internas no resueltas. En el gobierno provincial ven allí otro capítulo de las disidencias siempre desmentidas entre la hermana del Presidente y el “Mago del Kremlin”.

La esperanza rosarina

Hay, con todo, una esperanza de triunfo concreta para los libertarios. El hasta hace meses periodista televisivo Juan Pedro Aleart, llevado por Bullrich al espacio libertario, tiene chances de ser electo como convencional constituyente por el departamento Rosario (se elige uno por cada uno de los 19 departamentos, que se suman a los 50 por distrito único) y a la vez candidato a concejal de esta ciudad, una elección que tiene nada menos que 42 listas para 13 bancas disponibles.

En las últimas horas, Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin redoblaron esfuerzos para apuntalar a su candidato común, el también ex periodista y hoy legislador Ciro Seisas, quien fuera compañero de trabajo de Aleart hace no tanto tiempo.

“La casta santafesina va a correr”, reposteó ayer Aleart, quien se sobrepuso a una historia dramática de abuso infantil y se convirtió en un referente local al contar por televisión su caso, antes de anunciar su pase a la política de la mano de la ministra de Seguridad. Entre ruidos de motosierra y estrofas de la canción de La Renga que habla del “rey de un mundo perdido”, Aleart promete “un paso gigante hacia la libertad” en las elecciones del domingo.

Jaime Rosemberg Por