Cristina y Máximo Kirchner, por primera vez juntos en el banquillo: tres minutos en cámara, papeles y un cigarrillo

Pasadas las 10:30, la transmisión oficial del juicio por el caso Hotesur-Los Sauces los mostró por primera vez. La expresidenta Cristina Kirchner, en su casa de San José 1111, leía unos papeles, acompañada por alguien a quien no se le veía la cara. Su hijo, el diputado Máximo Kirchner, fumaba un cigarrillo.

Fueron tres minutos en los que la transmisión del inicio del juicio de la causa mostró a los imputados no presentes en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py. Debía acreditarse que todos estuvieran siguiendo la lectura de la acusación hecha por los fiscales de instrucción que promovieron el juicio.

Ya habían transcurrido cerca de 10 minutos desde el inicio de la audiencia. Primero, se mencionó quiénes eran los acusados. La lista comenzó con Cristina Kirchner, siguió con Lázaro Báez (que tuvo un problema de conexión en el inicio de la audiencia) y continuó con Máximo Kirchner hasta completar el listado. Después, se leyó la explicación de los detalles de la acusación.

Máximo y Cristina Kirchner, en el comienzo del juicio de Hotesur-Los Sauces

En ese contexto aparecieron en una pantalla los distintos imputados. Arriba, a la izquierda, Máximo Kirchner. Su madre, en un cuadro de más abajo, en el departamento donde cumple prisión domiciliaria, escuchaba al secretario del tribunal; leía papeles, señalaba las hojas y las iba pasando. Su abogado, Carlos Beraldi, se encontraba en la sala de audiencias, sentado en primera fila.

Además de ellos, en la pantalla también estaban, en sus respectivos cuadraditos, otros acusados, como Cristóbal López, Fabián de Sousa, Lázaro Báez y su hijo Martín Báez.

López miraba hacia abajo, al igual que De Sousa. Lázaro Báez se conectó desde la cárcel donde está detenido, una vez resueltos los problemas de conexión.

Quien sí estaba presente en el auditorio, en calidad de imputado, fue Víctor Manzanares. Llegó a la sala cinco minutos antes de las 10, el horario de inicio de la audiencia. Manzanares era el contador de los Kirchner. En la causa de los cuadernos de las coimas declaró como arrepentido.

En Comodoro Py se preveía que habría más gente en el auditorio, dado que se unificaron las causas Hotesur y Los Sauces. Pero se impuso la virtualidad. En una de sus primeras alocuciones de hoy, el presidente del tribunal, José Michilini, resaltó que se trata de una “excepcionalidad”.

En las causas Hotesur y Los Sauces se investiga si existió una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios que habrían inyectado en empresas de la familia Kirchner dinero proveniente de contratos con el Estado o de beneficios impositivos.

En Hotesur, la acusación apunta contra las empresas de Báez que reservaban habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que supuestamente no usaban. Por esa vía, los Kirchner recibieron más de $28 millones entre 2008 y 2015, de acuerdo con los investigadores.

Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner Ricardo Pristupluk

En Los Sauces se indaga la relación entre las compañías de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, con alquileres de las propiedades de la familia Kirchner.

Para la fiscalía, ese dinero tenía un origen ilícito. En el caso de Báez, sería el fraude probado en la causa Vialidad. Según la acusación, que se basa en un peritaje de 2021, en 21 ocasiones el empresario transfirió a los Kirchner fondos que, en el mismo día, había cobrado por contratos de obra pública.

El tribunal oral que juzga el caso Hotesur-Los Sauces Ricardo Pristupluk

En el caso de López, el supuesto delito precedente del presunto lavado que se investiga en este caso estaría relacionado con la retención de $8000 millones del impuesto a los combustibles líquidos a través de Oil Combustibles. Tanto él como De Sousa fueron absueltos en esa causa y la absolución está en revisión en la Corte Suprema. Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP durante el kirchnerismo, fue condenado por estos hechos.