El ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la administración de Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, reclamó la necesidad de realizar un programa de gobierno en el que participen todos los integrantes del Frente de Todos y cuestionó la ausencia de "acción política" del gobierno.

"Necesitamos un shock de justicia social y para eso hay que tener un programa, un plan", dijo Mariotto que culpa a la "urgencia del triunfo" de su ausencia.

"Cuando se vota un espacio político con programa ese programa esta validado por la sociedad y se tiene que respetar a rajatabla, cuando no hay programa aparece la gobernabilidad, que es lo que te dejan hacer los sectores del poder", dijo Mariotto.

"Necesitamos que el Frente de Todos se siente en una mesa con los movimientos sociales, las centrales obreras los sectores políticos, los gobernadores, los intendentes, los jóvenes, los jubilados, las mujeres, La Cámpora y los otros partidos pequeños que conformamos el Frente que no nos llaman ni a formar. Nadie está reclamando cargos reclamamos discusión", dijo.

"¿Podemos discutir deuda externa?¿Podemos discutir comercio exterior?¿Podemos discutir el servicio de comunicación audiovisual?¿Podemos discutir la reforma judicial?", inquirió Mariotto.

"Cuando escucho a Alberto Fernández decir que no tiene plan o que no confía en los planes, esto no está bien. El plan es una idea, un horizonte, una esperanza, una zanahoria lejos, una luz de esperanza para ir caminando todos juntos hacia ese plan. A mí me preocupa cuando no hay discusión política, cuando no hay un ámbito de debate después de un año de debate", fustigó el exvicegobernador.

Mariotto criticó la nota que el Presidente concedió a Eduardo Van der Kooy días atrás: "Hay un gran desencanto, pero nadie dice nada."

"Nadie quiere criticar con la idea de erosionar o desgastar o pasar la lija gruesa al gobierno. Se necesita más debate", aseguró.

"Nosotros presentamos una lista para la presidencia del PJ para que haya un debate. Nadie dice que vamos a ganar, somos compañeros que estamos fundando un sector interno con compañeros que ni siquiera están afiliados. Pero no nos quieren dar elecciones y hablan de lista única en vez de lista de unidad. Lo mismo pasa en la provincia donde Máximo Kirchner dice 'córranse todos que voy yo'... Tenemos la mejor con Máximo y La Cámpora, pero nadie piensa en la militancia de base", dijo Mariotto.

Finalmente, el exvicegobernador aseguró que "Sin programa ni reglas de juego, no hay frente político posible. Solo hay una coyuntura electoral por espanto al macrismo, racional porque han llevado al país al abismo en cuatro años. Ese frente electoral se tiene que transformar en un frente político".

