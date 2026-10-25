“Cruzó un límite”: Bullrich criticó los ataques de Milei a la prensa y volvió a tomar distancia del Gobierno

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), volvió a desmarcarse del Gobierno y cuestionó el último ataque de Javier Milei a la prensa, al asegurar que el jefe del Estado “cruzó un límite” cuando afirmó que había “que quemar en la hoguera” a los periodistas del diario LA NACION que escribieron sobre el caso $LIBRA.

“Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar los límites que, en ese caso, significa una frase tan fuerte como es la de quemarlos en la hoguera”, afirmó Bullrich en declaraciones al canal LN+.

Como si fuera poco, Bullrich no descartó la posibilidad de enfrentar a Milei en las elecciones del año próximo. Consultada sobre si pensaba competir o acompañar al jefe del Estado, la senadora dijo que “eso es algo que no está decidido” todavía.

Bullrich estuvo en el acto en el que habló Milei y en ese momento no repudió sus dichos. Pero este domingo se rectificó. La senadora y exministra de Seguridad también volvió a tomar distancia en materia económica y le reclamó al Gobierno nacional “generar ciertos correctivos que son necesarios en este momento”.

En otras palabras, dejó abierta la posibilidad de que pueda terminar desafiando las aspiraciones del jefe del Estado, quien ya dijo que pretende aspirar a un segundo mandato al frente de la Casa Rosada.

Sobre el nuevo ataque a la prensa, Bullrich redobló la apuesta y aseguró que “las críticas se responden con argumentos”, en un claro cuestionamiento al método elegido por el presidente Milei, que eligió defenestrar a los periodistas por haber difundido o escrito sobre un caso judicial que lo tuvo como protagonista.

Milei abraza a Patricia Bullrich después del discurso en que auguró "la hoguera" para periodistas y voces críticas

En una nueva y calculada intervención mediática, Bullrich se declaró una ferviente defensora de la libertad de expresión que, dijo, “protege a la prensa cuando critica al poder”. “Defender la libertad es defender a los que nos cuestionan”, agregó la legisladora.

“Mi responsabilidad es marcar que cuando una palabra cruza un límite, como es esto de quemarlo en la hoguera, que no es una forma de defenderse frente a una idea, sino que es una expresión muy fuerte, muy dura”, afirmó en un reportaje telefónico con LN+.

Bullrich puso en cuestión de esta manera el último ataque a la prensa del Presidente, que tuvo como escenario la Fundación Faro apenas unas horas después de conocer su sobreseimiento, y el de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa $LIBRA.

En un discurso en el que atacó a los periodistas de LA NACION que escribieron e investigaron sobre la polémica maniobra con el memecoin, remató su intervención con una reinterpretación de una cita que atribuyó al filósofo y economista Adam Smith asegurando que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

⁠Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/MrzsGDkc8X — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 24, 2026

Envalentonado por el fallo judicial, Milei dijo: “¡Los vamos a combatir con mayor audacia! ¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

En ese sentido, el jefe del Estado dijo que la causa $LIBRA fue “utilizada políticamente por sectores de la oposición”, e hizo hincapié en “el grupo LA NACION y sus secuaces” con el objetivo, sentenció, de ”extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”

Tras mencionar a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, el jefe del Estado los trató de “ensobrados y corruptos”, antes de rematar, indignado: “Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”.

Entre los funcionarios que celebraron la intervención presidencial se encontraban su hermana, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el presidente de YPF, Horacio Marín, y el diputado y exministro de Defensa Luis Petri.

Milei hablando en la fundación Faro captura

Mientras Milei atacaba a la prensa, se destacó la actitud de Bullrich, a quien se la pudo ver cómo evitaba el aplauso y permanecía impertérrita, marcando una notable diferencia con muchos de sus colegas oficialistas que celebraban el nuevo ataque a la prensa.

Consultada sobre sus planes políticos para el futuro, más precisamente si pensaba “competir o acompañar” a Milei el año próximo, la senadora dijo que eso “es algo que no está decidido en este momento”.

“Nosotros tenemos que defender una idea de país que estamos llevando adelante y también tenemos que hacer cambios, para que lo que se planteó como un proyecto de cambio llegue a los argentinos”, afirmó Bullrich.

En ese sentido, se permitió recomendar “ciertos correctivos” al programa económico, poniendo la mirada en la economía doméstica, del ciudadano de a pie, marcando una nueva toma de distancia con relación a la Casa Rosada.

“Estamos en un momento en el que la economía está en los grandes datos, pero tenemos de ser una economía de pequeños datos para las familias, por lo tanto, hay que hacer ciertos correctivos que son necesarios en este momento del Gobierno”, concluyó la senadora.