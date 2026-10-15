Cuadernos de las coimas: un fotógrafo de LA NACION declaró como testigo en el juicio y validó las anotaciones de Oscar Centeno

Fernando Gutiérrez, exjefe de fotografía de LA NACION, declaró como testigo en el juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas y validó las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del funcionario kirchnerista Roberto Baratta.

Gutiérrez fue el encargado de sacarles las fotos a los cuadernos de Centeno en 2019. Durante la audiencia, reconoció los anotadores, la bolsa que los envolvía y describió su rol en el equipo de la investigación de LA NACION. Cuando le exhibieron el material y le preguntaron si reconocía el contenido, el testigo respondió: “Estoy prácticamente seguro que sí”.

Gutiérrez declaró que fue a la casa de Cabot para fotografiar los cuadernos. También lo acompañó a los tribunales de Comodoro Py.

Pasadas las 10, se exhibieron los cuadernos de Centeno. Un funcionario judicial se colocó guantes, agarró una caja −que lleva la etiqueta “evidencia forense”− y la colocó en una mesa contigua a donde estaba sentado Gutiérrez. “Exhibo la bolsa y pongo acá los cuadernos para que el testigo lo pueda ver”, dijo el funcionario ante el auditorio.

Le preguntaron a Gutiérrez si era la misma bolsa. “Creo que sí, recuerdo que era algo de deportes”, contestó. La bolsa tenía el logo de la marca “Solo Deportes”.

“De ver las tapas, ¿son aquellos cuadernos que usted fotografió?“, preguntó la fiscal Fabiana León. ”Sí, creo que sí“, respondió el testigo. Cuando le consultaron por el contenido al que él le había tomado fotos, sostuvo que estaba ”prácticamente seguro" que había documentado con su cámara esas páginas manuscritas.

Fernando Gutiérrez, exjefe de fotografía de diario LA NACION, declaró como testigo en el juicio por Cuadernos Captura

La secuencia duró 23 minutos. Durante ese período, Gutiérrez vio cada cuaderno. El primero fue uno de marca “Gloria”, cuya tapa tiene color naranja y azul. Su fecha de inicio, tal como se mencionó durante la audiencia, es “17/10/05″.

Después de ver eso, Gutiérrez pronunció: “Lo que más recuerdo es esto, que estaban gastados, medio rotitos”. Y también mencionó “la prolijidad” mientras observaba las anotaciones.

Durante su declaración, Gutiérrez relató cómo fue su trabajo como fotógrafo en 2019, cuando le sacó fotos a los cuadernos. Dijo que lo hizo hoja por hoja.

Narró que recibió esa asignación por orden de una “jefa de redacción”, que luego identificó como Gail Scriven. Y que le sacó fotos a los cuadernos en la casa de Cabot, a donde fue con otro integrante del equipo de fotografía que lo ayudaba.

Las primeras fotos las había sacado Cabot en 2018. Y en 2019, cuando tuvo otra vez los cuadernos, las fotografías las sacó Gutiérrez.

Declaró que Cabot había recibido una bolsa con los cuadernos “en las cercanías del diario”, en Vicente López. Después de eso, se realizaron las fotos.

“No me acuerdo si ese fue ese día o al otro día que los trajimos acá [por Comodoro Py] a la oficina de [Carlos] Stornelli”, señaló el testigo, cuando Cabot hizo entrega de los cuadernos a la Justicia. También especificó que las fotos fueron guardadas en un sistema del diario.

La declaración de Gutierrez se extendió durante más de una hora, en la que los abogados de las partes le realizaron varias preguntas, en ocasiones las mismas, sobre qué contacto había tenido él con los cuadernos, con Cabot y cómo había realizado su tarea de fotógrafo.

Después fue el turno de otro testigo: el exdirector general de administración del entonces Ministerio de Planificación Federal Luis Vitullo. Además de haber sido funcionario, indicó que conocía de la época de la universidad al exsubsecretario de dicha cartera e investigado en este juicio, Roberto Baratta.

Vitullo realizó una extensa descripción de cómo funciona el Estado, qué maquinaria se activa cuando se hacen pagos por obra pública y cómo es el sistema de contrataciones de personal. Sobre esto último versó el momento más álgido de su declaración.

La fiscal León le preguntó: “Si yo tengo un contrato firmado por Baratta para que Nelson Lazarte haga tareas de albañilería, ¿lo puede Baratta utilizar a Lazarte para hacer chofer personal de él?“. La respuesta de Vitullo fue: ”Como poder, se puede".

El abogado de Baratta, Olázabal, pidió la palabra y cuestionó si la pregunta de la fiscal era hipotética o si estaba basada en algún documento. León le respondió que provenía de un documento hallado en uno de los allanamientos, incorporados al expediente.

Más allá de este intercambio, los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) consultaron a Vitullo por reuniones entre funcionarios y empresarios. El testigo aclaró que se realizaban en el octavo o noveno piso del edificio del Ministerio de Economía y dijo que él no sabía si se concretaron otros encuentros fuera de ese lugar.

Hacia el final, la fiscal León retomó el uso de la palabra y preguntó si alguna vez “observó que se realizaran pagos para la política”. Vitullo contestó: “No, que yo sepa no”. Y después de eso finalizó la audiencia.