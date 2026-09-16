¿Cuál es la “prueba nueva” y qué cambia en el frente internacional? Claves del anuncio de los abogados de Cristina Kirchner

2 ¿Qué dice el informe?

Asegura que las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez (Grupo Austral) representaron menos del 1% de los desembolsos ejecutados desde una de las fuentes de financiamiento de Vialidad, mediante la cual la Justicia acreditó la participación de la expresidenta en el manejo de la obra pública.

Se trata de la “Fuente 14”, una nomenclatura presupuestaria asociada a un fideicomiso nutrido principalmente con impuestos al gasoil.

Es decir que, de esa fuente en particular, de la que se partieron 2.200 millones de dólares hacia varias empresas constructoras, Báez habría recibido poco más de 18 millones de dólares; un 0,85% del total.

El trabajo fue elaborado por especialistas de una consultora brasileña y utilizó como base una planilla de Vialidad que fue recientemente incorporada al juicio de los Cuadernos de las Coimas.

En ese otro proceso, la expresidenta y muchos de los empresarios favorecidos por la “Fuente 14″ son acusados de intercambiar coimas por obra pública.