Cuándo habla Javier Milei en el Congreso por el Presupuesto 2025

El presidente Javier Milei informó a través de sus redes sociales que el domingo 15 de septiembre presentará el Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, con un enfoque principal en alcanzar el déficit cero. Esta decisión resulta inédita, ya que, por lo general, es el ministro de Economía quien se encarga de esta tarea.

“Estaré yendo al Congreso a exponer lo que son las bases del déficit cero, para terminar de una vez por todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscal y el desastre macroeconómico que ha hundido la Argentina en la pobreza”, indicó el jueves, en el marco de su discurso en el Foro Madrid “Río de la Plata” que se realizó en el Palacio Libertad (ex CCK).

Fecha y hora: cuándo hablará Javier Milei en el Congreso por el Presupuesto 2025

Como en ocasiones anteriores de su gestión, el Presidente optó por un horario nocturno para dar a conocer el Presupuesto del próximo año, el cual se enfoca en reducir el déficit y lograr el equilibrio fiscal, entre otras cuestiones.

El discurso será el domingo 15 de septiembre a partir de las 21

Javier Milei hizo un adelante de su presentación mediante las redes sociales (Captura: X @JMilei)

Una por una, las claves de la presentación de Milei por el Presupuesto 2025

La exposición en el Congreso estará encabezada por el Presidente y no por el ministro de Economía, Luis Caputo, como habitualmente se hace. Por lo dado a conocer en las últimas horas, se espera que la presentación de Javier Milei en el Congreso esté centrada en los ejes siguientes:

Mantenimiento del equilibrio fiscal;

Planes sociales sin intermediarios;

Modernización y simplificación del Estado;

Mayor presupuesto para defensa y seguridad.

Javier Milei presentará el Presupuesto 2025 en el Congreso (Foto de archivo: AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

En su discurso en el exCentro Cultural Kirchner, en el marco del Foro de Madrid, Milei aseguró que los políticos “van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”. Asimismo, indicó: “Necesitan mantener vivo el Estado presente porque es lo que les da de comer. No les importa que el costo de sostener el Estado lo pague la gente con el sudor de su frente. Necesitan que el modelo de la libertad fracase en toda línea porque si nos va bien, cuando la actividad repunte y los argentinos se valgan a sí mismos sin ayuda de la política, ¿qué van a hacer entonces? No vuelven más porque nadie va a necesitar de los políticos”.

Cómo ver en vivo el discurso de Javier Milei en el Congreso

La presentación de la ley de leyes por parte de Javier Milei se podrá seguir en vivo por medio de la televisión. Se espera que se emita por cadena nacional. En tanto, también estará disponible por los canales oficiales en YouTube. Otra alternativa es verlo de forma online es a través del canal de YouTube de LN+, que contará con el análisis de sus periodistas.

