Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

02.00 | Martín Menem defendió el rumbo económico y apuntó contra el kirchnerismo

Hay que tener un grado de cinismo superlativo para hablar de economía y criticar a quien llegó al poder solo hace 9 meses.

Gobernaron 20 años (240 meses)

En 2003 el dólar valia $3 pesos En 2023 valia $1.200 pesos.



Devaluaron un 40.000% en 20 años.



PROHIBIDO OLVIDAR — Martin Menem (@MenemMartin) September 14, 2024

01.30 | Análisis: veto total, la matriz de jugar siempre al límite

Francisco Olivera

Casi ninguno de los diputados radicales que acaban de dar vuelta el voto para impedir el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria parece estar incómodo o al menos sentirse expuesto por el cambio drástico. Al contrario. Hay que escuchar, por ejemplo, al tucumano Mariano Campero, y adivinar que incluso podría subir la apuesta e identificarse todavía más con el pensamiento del Presidente. Esas convicciones nuevas parten de una percepción que el exintendente de Yerba Buena y algún correligionario admiten en privado: la oposición está desprestigiada y, en una sociedad que no acepta grises, resulta más redituable diferenciarse de Lousteau.

Milei

Milei es el resultado de un cambio de época. El 56% del electorado que lo votó en el balotaje lo hizo al menos con un anhelo común, el de no volver a un pasado tóxico y de decadencia. Así lo cree incluso una parte importante del peronismo, incluidos sus dirigentes, desde Grabois hasta Cristina Kirchner. Alguien de ingreso frecuente en el Instituto Patria le oyó días atrás decir a la expresidenta que, aun si Milei fracasara, lo que viene en la Argentina será distinto a todo. Eso explica que el PJ no tenga líder y, peor, que esté bastante lejos de ungirlo: ni Kicillof ni Quintela ni muchísimo menos Máximo, a quien hasta su madre descarta en voz alta. El primer efecto de este vacío se ve en la calle: hace más de cuatro meses que no hay piquetes.

Leé la nota completa acá

01.10 | Cristian Girard: “Había una obligación de aplicar la cuota adicional”

Por Francisco Jueguen

Entrevista al director de ARBA Cristian Girard Santiago Filipuzzi

“Había una obligación de aplicar la cuota adicional”, dijo el director de ARBA, Cristian Girard, sobre el monto duplicado que recibieron del impuesto inmobiliario y rural semanas atrás miles de bonaerenses. Según el economista y funcionario de Axel Kicillof la suba no era discrecional y había sido aprobada por todas las fuerzas en la ley impositiva 2024 en la legislatura.

Esos dos impuestos, que ya habían tenido un alza en algunas de sus cuotas, sorprendieron a los contribuyentes cuando vieron duplicada la cuarta cuota del impuesto (en rigor, son dos cuotas, la cuarta y quinta). Según ARBA sólo llegó a un 9% de los contribuyentes, los de más alto poder adquisitivo, pese a las quejas de que personas que no perciben en ese universo.

Leé la nota completa acá

00.40 | El Gobierno dice que gastó menos del 5% de los fondos reservados de la SIDE y debería devolverlos

Por Cecilia Devanna

Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca

El Gobierno analiza cómo seguirá adelante sin los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que tenían previstos y cómo harán con el porcentaje que se ejecutó desde que publicó el decreto que amplió el presupuesto. Todo se da luego del histórico revés que recibió la administración libertaria en el Senado. Fue luego de que la Cámara alta rechazara el decreto, en línea con lo sucedido semanas atrás en Diputados, con la ampliación del presupuesto local, establecido en 100.000 millones de pesos.

El inédito hecho, que ambas cámaras rechacen un decreto de necesidad y urgencia (DNU), abrió distintas lecturas del área técnica a cargo del tema. Según explicaron importantes fuentes de Casa Rosada, de ese presupuesto ya se había devengado el 80%, pero solo el 5% fue ejecutado hasta el momento. Devengado es la forma en que figuran en los registros del Ministerio de Economía los gastos que son reservados.

Leé la nota completa acá

00.00 | Cristina Kirchner acepta el “mano a mano” que le propone Milei, cobija a Kicillof y tensa la cuerda con la CGT

Por Manuel Casado

Cristina Kirchner volvió a enfocar sus cuestionamientos sobre Javier Milei. Como si hubiera aceptado el “mano a mano” que le propuso el Presidente al criticar su último documento sobre la “economía bimonetaria”, la expresidenta aprovechó este viernes una presentación en una universidad del conurbano bonaerense para atacar al jefe de Estado, a quien calificó de “lunático”, y dejar en claro que piensa enfrentarlo tanto en el terreno político como el económico. Lo hizo acompañada por dirigentes del PJ bonaerense, entre los que se contó al gobernador Axel Kicillof, pese a la interna abierta que mantiene con La Cámpora.

En un discurso que dio en la Universidad del Oeste, en Merlo, Cristina Kirchner también le dejó un mensaje a la CGT, cuyos dirigentes la habían cuestionado por asegurar que los sindicatos ya no representan a la mayoría de los trabajadores. “Dejemos los movimientos tácticos y sentémonos en la mesa a cranear cómo volver a representar al conjunto de los trabajadores”, sostuvo. Además, advirtió: “Lo importante es estar en marcha”. Fue la frase de la que se tomaron los dirigentes y la militancia para albergar expectativas de que pueda participar del proceso electoral del año próximo en la decisiva provincia de Buenos Aires.

Leé la nota completa acá

