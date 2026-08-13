Cumbre reservada: Massa, Kicillof y Máximo volvieron a encontrarse para fijar una estrategia y dejaron un fuerte mensaje a los díscolos del PJ

Los principales referentes del peronismo a nivel nacional se vieron las caras anoche después de mucho tiempo. Se encontraron en forma reservada en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, envalentonados por el revés que le propinaron al Gobierno al bloquear las reformas de la ley de tierras y de manejo del fuego en el Congreso.

Según pudo saber LA NACION, de la cumbre secreta participaron Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, otros cuatro gobernadores del PJ y aliados, más los jefes de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez.

Además de Kicillof, los otros gobernadores que fueron de la partida son Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zilotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador santiagueño Gerardo Zamora, jefe político del actual mandatario provincial, Elías Suárez.

De acuerdo a las fuentes consultadas, los dirigentes peronistas -que fueron convocados por Mayans y Martínez- acordaron avanzar con una estrategia para evitar que el Gobierno de Javier Milei elimine las PASO como herramienta para designar candidatos de cara a los comicios nacionales de 2027.

Ese acuerdo, el primero al que llega el peronismo en su conjunto en mucho tiempo, fue interpretado como un mensaje a los gobernadores que son dialoguistas con la Casa Rosada, como lo son el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, cuyos legisladores suelen desmarcarse del PJ.

“Cualquier gobernador del peronismo que apoye la eliminación de las PASO tiene que saber que le vamos a armar una lista propia en su provincia para cagarle la elección”, se escuchó decir, en tono coloquial y amenazante, a uno de los dirigentes que reunieron en el hotel Emperador.

El Hotel Emperador, donde se hizo la cumbre del PJ hotels-argentina.net

Además, el encuentro generó entre los participantes el morbo de cómo iban a reaccionar el gobernador Kicillof y Máximo Kirchner, enfrentados como están en la áspera interna del PJ bonaerense. “Para hablar temas concretos, nosotros no tenemos problemas”, intentó bajarle el tono una fuente axelista.

A su vez, en el entorno de Kirchner sumaron: “Es bueno que se hayan juntado en ese ámbito”. El gobernador y el jefe de La Cámpora no se veían las caras desde octubre del año pasado, cuando ambos subieron al escenario -junto a Massa- para reconocer la derrota en las elecciones legislativas nacionales.

Sin mensaje de Cristina

En el encuentro, de acuerdo a tres dirigentes que participaron de las conversaciones, no hubo referencias a la expresidenta Cristina Kirchner, quien permanece recluida con prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111. Tampoco hubo un mensaje de la actual titular del PJ nacional.

La coordinación de tareas que se había registrado en la antesala de la sesión del Senado, la semana pasada, en la que se trataría la ley de inviolabilidad de la propiedad privada -impulsada por el Gobierno- fue destacada por los dirigentes peronistas, de distintos espacios, que se dieron cita el martes por la noche.

En esa instancia, tanto Massa como Mayans y los senadores Wado de Pedro y Juliana Di Tullio, ambos kirchneristas, más el chaqueño Jorge Capitanich y el propio Máximo Kirchner tomaron contacto con gobernadores y legisladores del peronismo y de otros partidos para pedirles que no votaran la iniciativa oficial.

Wado de Pedro, Martín Soria, José Mayans y Capitanich en la sesión del Senado donde el PJ articuló una estrategia común Pilar Camacho

Kicillof y otros gobernadores del PJ habían tenido menos participación, pero en el encuentro del martes por la noche volvieron a escena y acordaron un frente común para reclamar a la Casa Rosada y el Ministerio de Economía que giren a las provincias los fondos correspondientes del impuesto a los combustibles.

Pero el acuerdo central estuvo referido a la necesidad que tiene el peronismo de que se mantenga en pie el sistema de PASO para las elecciones primarias el año próximo. Se trata prácticamente del único camino que tiene el principal partido de oposición para competir unido en los comicios de 2027.

De hecho, a las conocidas ambiciones presidenciales de Kicillof podrían agregarse, antes de fin de año, las de otro espacio o alianza interna en la que estarían integrados el kirchnerismo y otros grupos como el Frente Renovador de Massa, quien aún no confirmó que quiera volver a postularse para presidente.

La reaparición del peronismo como una fuerza que puede unirse -pese a una interna que no tuvo descanso desde su regreso al llano en 2023- lleva también a un reacomodamiento entre el oficialismo y sus aliados, como lo demostró una charla -también reservada- entre Karina Milei y el expresidente Mauricio Macri.