Daniel Arroyo: “Si no hubo saqueos es porque hay una gran red de políticas sociales”

El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, aseguró que si no hubo saqueos durante el año pasado fue por “la red de políticas sociales” que promovió el Estado sumado a que la Argentina es una sociedad trabajadora. El funcionario, anunció que desde el Gobierno estiman “indispensable” volcar recursos para acompañar a los más perjudicados por las restricciones de la pandemia del coronavirus, aunque descartó en lo inmediato la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), tal como lo piden desde la Cámpora, su par bonaerense Andrés Larroque.

“Hay una gran red que ha sostenido un momento muy crítico el año pasado”, dijo Arroyo en recientes declaraciones en radio El Destape. Según el funcionario, gracias a esa red impulsada desde el Estado e integrada por las iglesias, organizaciones sociales y escuelas se pudo llegar a las personas necesitadas de asistencia alimentaria y económica.

“Si no hubo saqueos es porque hay una gran red de políticas sociales, que la generamos con asistencia a los comedores, merenderos y programa potenciar trabajo. Un conjunto de acciones que busca llegar a 11 millones de personas con asistencia alimentaria y económico”, precisó el ministro.

Asimismo, para el funcionario otro factor determinante para que no se registraran saqueos durante el año pasado fue que la sociedad Argentina es una “sociedad sana” como sinónimo de trabajadora. “Hay una sociedad sana, que labura, le pone el cuerpo. La sociedad está tres pasos delante de la política, tiene claro por dónde es salida: cuidarse y el trabajo”, dijo.

Sin embargo, el ministro destacó que ahora el Gobierno tiene un objetivo distinto, el de transformar y por ello si bien no descartó la implementación del IFE en un futuro explicó que no está en los planes en lo inmediato. “Este año nuestro objetivo no es sostener sino transformar”, dijo.

La cuestión del IFE fue duramente cuestionada por los sectores más duros del gobierno que pidieron su implementación como medida para paliar la crisis que viven los sectores más vulnerables. “Con [Andrés] Larroque no hay ninguna diferencia, todos vamos en la misma línea”, subrayó Arroyo y agregó que si bien “ninguna medida está descartada” por el momento los objetivos son: “poner dinero en los bolsillos de los argentinos y atender el problema del precio de los alimentos”.

“Es indispensable volcar recursos para acompañar a muchas personas que por las restricciones pierden ingresos. Evaluamos todas las alternativas y se encararon un conjunto de medidas, como el bono de 15 mil pesos a los titulares de las AUH, el Repro II incluyendo a los pequeños emprendedores y se subió el salario mínimo a 24 mil pesos”, dijo.

Canasta Ahorro

El ministro anunció el lanzamiento del programa “Canasta Ahorro”, una iniciativa que ofrecerá 28 alimentos a precios rebajados en ferias populares de todo el país. ”No buscamos solo precios más baratos, sino también una referencia de precios en distintos productos, con el objetivo de mejorar la calidad”, dijo y explicó que la iniciativa busca llegar a 60 ferias para que “los pequeños productores de cada provincia puedan organizarse”.

“Arrancamos mañana y son 28 productos que incluyen avena, leche, queso, carne y pescado, entre otros productos. Apuntamos a que el productor de pequeña escala le venda directamente al consumidor, sin intermediarios”, dijo Arroyo y enfatizó que “el problema más grave que hoy se vive en los barrios es el precio de los alimentos”.

En el marco del Plan Federal de Ferias, se ofrecerán productos como leche en polvo y en sachet, yoghurt, queso crema, aceite mezcla, arroz largo fino, harina de trigo, leche en polvo, azúcar, yerba mate, puré de tomate, cacao, toallitas femeninas y lavandina. Asimismo, en puestos de carnicería se ofrecerán cortes como asado, vacío, paleta, carne picada y bola de lomo para milanesas. En el rubro pescadería, se encontrarán filet de merluza y medallones de pescado. También estarán a la venta lentejas, lentejón, avena, harina de maíz, harina de mandioca, harina de garbanzo, poroto colorado y miel.

LA NACION