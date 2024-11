De los Kirchner a Milei: el péndulo político de Gerardo Werthein, el nuevo Canciller que reemplazó a Diana Mondino

La plasticidad que mostró Gerardo Werthein en los últimos años podría ser funcional a la diplomacia argentina. El médico veterinario de carrera y multifacético empresario pasó de ser beneficiado por el gobierno kirchnerista en la empresa Telecom y de apoyar la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011 a mostrarse, recientemente, como uno de los mejores alumnos del gobierno libertario de Javier Milei.

A pesar de su propio movimiento pendular en la política argentina, el actual funcionario nacional pareciera no tolerar los vaivenes ideológicos de sus subordinados. Con motosierra en mano, y tras 48 horas como flamante ministro de Relaciones Exteriores, Werthein ya echó a parte del equipo que llegó con su predecesora: la desplazada Diana Mondino.

“En nuestro país hay una sola política exterior: la que define el Presidente. Y todo el equipo de la Cancillería estará alineado con esa visión”, anticipó Werthein en un comunicado que envió a LA NACION. Esta semana, el ministro despidió al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, junto a su equipo de trabajo. También removió al jefe de gabinete, Caspar Sprüngli.

El nuevo canciller es el exembajador extraordinario y plenipotenciario en los Estados Unidos y fue durante mucho tiempo una de las caras visibles del Grupo Werthein, aunque hace cuatro años ya no pertenece más al holding.

El clan familiar fue fundado por Gregorio, Numo y Noel Whertein, “los abuelos”, como los llaman en el grupo, inmigrantes judíos llegados de Odessa y Besarabia, regiones de Europa Central.

Los W, como se los conoce, es una de las compañías más grandes del país, con negocios diversificados en alimentos y bebidas, salud, seguros, medios de comunicación y tecnología. Gerardo Werthein mantiene acciones en empresas radicadas en la Argentina que se dedican a la cría de ganado, cultivo de cereales y a la producción agrícola y ganadera. Además tuvo responsabilidades en otras empresas del grupo, como La Caja S.A., la mayor aseguradora de vida del país.

Como embajador, Werthein buscó respaldar la creación de los vínculos de Javie Milei con el alto empresariado norteamericano, como Elon Musk, el dueño de Tesla

Como parte del holding de los W, Werthein fue director de Telecom Argentina, donde el grupo llegó a controlar la mitad de las acciones de la compañía. Desde ese lugar, fue beneficiado por el entonces gobierno kirchnerista al impedir que les compraran sus acciones. Fue por medio de las resoluciones 123 y 44. La primera paralizó a favor de los Werthein la opción de compra, mientras que a través de la segunda se les prohibió a los directores designados por Telecom Italia tomar decisiones y convirtió a los socios argentinos en los únicos en condiciones de conducir Telecom. Una semana después de esa medida, en Telecom Italia sugirieron que dejarían la Argentina.

Toda esta operatoria la comandó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), presidida en ese entonces por el abogado Ricardo Napolitani, ex funcionario de la justicia santacruceña, territorio de los Kirchner. Napolitani dependía del todopoderoso Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior.

En 2011, apoyó la candidatura presidencial de Cristina Kirchner , quien sacó el 54% de los votos del país. Tras su victoria, la felicitó a través de las redes sociales. Para ese entonces, Werthein era funcionario kirchnerista.

Es que más allá de su costado empresarial, Werthein también tiene una carrera en el deporte olímpico: es miembro permanente del Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino (COA) y presidente honorario.

Estuvo al frente del COA durante tres mandatos. Comenzó su gestión en 2009, durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner, y fue reelegido en 2013 y 2017. Bajo su presidencia, el deporte argentino compitió en dos Juegos Olímpicos: Londres 2012 y Río 2016. Un año antes de su desembarco al frente del Comité Olímpico, durante los Juegos de Pekín 2008, su presencia ya era palpable: llevó a su empresa, Telecom, como el principal sponsor del COA.

Como parte de su gestión, impulsó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), un organismo de apoyo para que los atletas pudiesen concentrarse en su disciplina sin angustiarse en la búsqueda de recursos económicos que los sacaran del eje de preparación y competencia.

Werthein no respondió ante las consultas de LA NACION sobre sus vínculos con los Kirchner.

Patrimonio

El empresario y flamante canciller informó en su última declaración jurada bienes por 85.553 millones de pesos. Surge de lo que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al asumir en mayo último como el representante del país en Washington. Es por lejos el funcionario con más dinero y bienes de todo el gabinete libertario.

Werthein declaró un solo inmueble en el país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un departamento con cochera de 419 metros cuadrados con una valuación fiscal de 1221 millones de pesos, aunque el valor de mercado sería muchísimo mayor.

De acuerdo a la presentación ante la OA, el Canciller posee cinco propiedades en el exterior: cuatro en Uruguay (tres lotes en Maldonado y un departamento en Punta del Este) y una en Madrid (un departamento de 345 metros cuadrados). Además, declaró tener tres autos importados: un BMW-750 modelo 2008, un Mercedes Benz-GLE 450 y una Ferrari 550 Maranello modelo 1997.

Werthein también declara su participación en varias empresas y fideicomisos. Menciona intereses en Pleasures US LLC y en el fideicomiso Barrio Punta Ballena. Además, lista ser propietario de acciones en Haras El Capricho S.A. y Sports Horses S.A. en la Argentina. Sus inversiones en el exterior incluyen portafolios con Morgan Stanley, Pictet y Cie, Pine Bay Investment LTD, y Summit Bay Investment Ltd.

Como parte de su patrimonio, Werthein informó que tiene depósitos en dólares en el exterior. Una caja de ahorro con $136.177.660 (U$S1.300.000, aproximadamente), un plazo fijo por $17.519.630 (U$S17.000, aproximadamente) y una caja de ahorros en euros, con $690.113.726. En el país, declaró poseer dinero en efectivo: $1151 millones.

