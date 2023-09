escuchar

En uno de los cruces protagonizados por Jorge Macri y Leandro Santoro durante el debate de candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente de Unión por la Patria cuestionó a su par de Juntos por el Cambio, lo acusó de haber alentado modificaciones en el código urbanístico de Vicente López durante su gestión en el distrito bonaerense y vinculó el tema con la problemática de los alquileres. El dirigente del PRO rechazó las acusaciones y trató a su par de “mentiroso”.

“Según el diario LA NACION, cuando Macri asumió (la intendencia de Vicente López), decía que las excepciones al código de planeamiento en Vicente López eran un acto de corrupción. Sin embargo, cuando era intendente sancionó 500 de esas excepciones .,. ahora estamos discutiendo si hay que modificar el código urbanístico. Mi pregunta es: ¿Qué garantía tenemos los porteños de que no hagas lo mismo en la Ciudad si llegás a ganar?, expresó.

A su turno, el jefe de ministros de la administración de Horacio Rodríguez Larreta desmintió la afirmación. “Para variar, esperable de un candidato kirchnerista, miente”, sentenció.

En ese sentido, sostuvo que el numero del que habló su oponente “es falso” y aseguró estar “orgulloso” de su gestión, “así como lo están los vecinos de Vicente López”. Enseguida, se desmarcó de las críticas y atribuyó “el problema grave de la Ciudad de Buenos aires de los alquileres y la vivienda” a la política económica del Gobierno.

“Es la inflación que ha instalado el kirchnerismo fuera de control”, dijo y enfatizó en que el oficialismo “tiene como candidato a presidente al ministro de economía que esta generando esta debacle”.

En esa línea, manifestó su “preocupación para mejorar los niveles de ingreso”. Sin embargo, destacó que “los laburantes corren siempre de atrás”. “Los alquileres crecen mas rápido que el salario por la inflación. Más que hablar de alguien que tiene experiencia en gestión, seria bueno que le pida a su gobierno que se encargue de gestionar y que el ministro de Economía, ademas de ser candidato a presidente, baje la inflación”

En respuesta, Santoro volvió a cruzarlo y criticó al candidato de JxC por tirar “permanentemente la pelota afuera”. “Habla de temas nacionales todo el tiempo, evita hablar de los problemas que tiene la Ciudad y eso tiene que ver con que no la conoce”, aseguró.

De la misma manera, reparó en la importancia de generar políticas públicas para abordar la problemática vinculada a los alquileres en territorio porteño e insistió en que “l problema de alquileres es un problema global, pero más en la Ciudad, y no se hace nada para ayudarlos.

“Construyen departamentos de lujo pero no te ayudan a vos. Hay que articular una batería de políticas públicas. No hay una medida que de una mano a los inquilinos. Hay que crear parques públicos de viviendas, los alquileres no tienen que estar más en dólares”, destacó el diputado.

