El Gobierno de la Ciudad pedirá a la Justicia que el escalador polaco pague los gastos del rescate

A raíz del momento de tensión que se generó en la tarde de este martes cuando un escalador polaco trepó el edificio “Torre Globant” en Puerto Madero los servicios de emergencia de la Ciudad se desplazaron rápidamente al lugar y realizaron un exitoso operativo de recate. Ahora, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, además de destacar el trabajo de los bomberos, aseguró que el hombre deberá pagar por los gastos ocasionados: “Pediremos a la Justicia que le ordene pagar todo el operativo”, señaló en X.

Una vez más quedó demostrado el profesionalismo y el rápido accionar del Grupo Especial de Rescate (GER) y de todos los equipos de seguridad pública de la Ciudad.



“Una vez más quedó demostrado el profesionalismo y el rápido accionar del Grupo Especial de Rescate (GER) y de todos los equipos de seguridad pública de la Ciudad”, destacó Macri

Según pudo saber LA NACION, cerca de las 13.50, personal de la Comisaría Vecinal 1A, de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) fueron desplazados al edificio ubicado en la calle Ing. Della Paolera al 200 con motivo de “rescatar a un hombre que estaba trepando por un edificio de 125 metros y se encontraría a la altura de un 8° piso por un sobresaliente de hierro y seguía escalando”.

Sobre las consecuencias que tendrá el hombre de 36 años, el jefe de Gobierno informó: “‘El escalador’ ya está detenido y pediremos a la Justicia que le ordene pagar todo el operativo. Los vecinos no tienen por qué cargar con el costo de su imprudencia”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, también escribió un mensaje similar en su cuenta de X: “Ante la irresponsabilidad de este sujeto, que está detenido y a disposición de la Justicia, el profesionalismo de nuestras brigadas fue fundamental para evitar cualquier desenlace trágico”.

El operativo

Según pudo confirmar este medio mediante fuentes de las fuerzas de seguridad, el hombre fue interceptado en plena escalada por los agentes de un grupo de rescate, quienes le colocaron un arnés y lo descendieron hasta el piso 25, donde habían logrado romper la estructura.

Una vez en tierra, el ciudadano polaco se sometió a una revisión médica de personal del Same. Por su parte, integrantes del cuerpo de Bomberos aseguraron que el individuo se encuentra en buen estado de salud y no se resistió a las autoridades.

Alberto Crescenti, titular de Same indicó: “Para mí, movilizar todo un equipo por lo que acaba de ocurrir no es lo correcto. Lo que hizo este sujeto está completamente prohibido. No se puede hacer. Podría haber puesto en riesgo la vida de los bomberos”.

