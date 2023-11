escuchar

El candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, estará acompañado hoy en el debate por referentes partidarios aliados, gobernadores, sindicalistas, funcionarios nacionales y empresarios, mientras que el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, solo contará con el apoyo de los dirigentes de su espacio, ya que el PRO no asistirá a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

A una semana del balotaje del domingo 19 que definirá al próximo Presidente de la Nación, Massa tendrá una lista de invitados en la que se destacarán los dirigentes aliados que no forman parte de UxP, como el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, los diputados nacionales Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Graciela Camaño (Bloque Federal), Mónica Fein (Socialismo) y Natalia de la Sota (Córdoba Federal).

Otros invitados serán el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín; el exjefe del Ejército Martín Balza; el empresario Francisco De Narváez; uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, y el asesor financiero Carlos Maslatón. Además, asistirán el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, y los ministros Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y Matías Lammens (Turismo), entre otros. Entre los gobernadores de UxP han confirmado su presencia el catamarqueño Raúl Jalil y el riojano Ricardo Quintela, entre otros.

Según adelantaron voceros a la agencia Télam, se reunirán previamente en un hotel céntrico porteño y luego irán todos juntos a la Facultad de Derecho con Massa y su equipo de campaña y asesores de comunicación. La mesa chica que estuvo junto a Massa en los debates previos fue integrada por el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la titular de Aysa y esposa del candidato, Malena Galmarini, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Los asesores en comunicación son su vocero, Santiago García Vázquez, y el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí.

Por su parte, el espacio de La Libertad Avanza sorprendió al informar que entre la lista de invitados no hay dirigentes de primera línea del PRO, con el que después de las elecciones generales hizo un pacto de la mano del expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich, lo que generó enfrentamientos interno en Juntos por el Cambio (JxC). Desde el entorno de Bullrich confirmaron a Télam que la referente del PRO no asistirá al debate, pero evitaron brindar detalles de esa decisión.

En tanto, fuentes de LLA no precisaron las razones por las que los dirigentes del PRO no asistirán a la Facultad de Derecho, aunque confirmaron que no están incluidos en la lista de Milei. En ese contexto, los invitados de LLA serán la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel; el legislador porteño Ramiro Marra, la diputada nacional Carolina Píparo, la hermana del postulante, Karina Milei, y el armador Carlos Kikuchi.

Otros de los presentes en las filas del partido libertario serán Nicolás Posse, Santiago Caputo, Sandra Pettovello, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Mario Suli, Guillermo Francos, Guillermo Ferraro, Marcela Pagano, Romina Diez, Iván Dubois, Alicia Lucich, Norberto Milei, Martín Menem, Alfonso Torres, Emilio Ocampo, Celeste Ponce, Juliana Santillán, Sebastián Pareja, Oscar Zago y Agustín Pellegrini.También irán Cesar Treffinger, Francisco Paoltroni, Héctor Rubini, Rodolfo Rennis, José Rolandi, Silvestre Sívori, Diana Mondino, Sergio Arbeleche, Fernando Villella, Jorge Antelo, Eleonora Urrutia, Diego Spagnuolo, Martín Maestu, Alejandro Consentino, Federico Ovejero, Macarena Rodríguez, Leonardo Cifelli, Pilar Ramírez, Liban Kusa, Marcelo Herrera y Gonzalo Pascual.

Uno de los dirigentes macristas que asistirán al debate para apoyar a Milei es el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, según la lista que difundió LLA.

El debate se celebrará hoy a las 21 y se estima que la transmisión durará casi 2 horas, según prevé el reglamento acordado por los equipos de campaña de los dos candidatos junto a la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).El primer debate se realizó el 1 de octubre en la capital de Santiago del Estero, mientras que el segundo encuentro fue en el Aula Magna de Derecho.

LA NACION