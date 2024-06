Quién es Maximiliano Abad | El hombre fuerte del radicalismo bonaerense que puede ser clave en el debate de la Ley Bases

Escuchar

En los últimos tres años Maximiliano Abad se ha convertido en una de las figuras más influyentes en la estructura política de la Unión Cívica Radical (UCR). Este abogado de 47 años logró adueñarse de la jefatura del partido en Buenos Aires, gracias a su buena relación con los intendentes del interior provincial y al apoyo que cosechó entre los gobernadores y otros referentes a nivel nacional. Su nombre aparece en el candelero por estas horas a partir de su posición crítica respecto del proyecto de Ley Bases del gobierno de Javier Milei: al empezar la semana decisiva se mantenía entre los pocos senadores nacionales que no anticipó cómo votaría en general.

Militante en Mar del Plata, Abad empezó su carrera política como dirigente universitario de Franja Morada. Fue concejal en su ciudad entre 2007 y 2015, cuando se sumó a Cambiemos en la campaña que terminó con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Tuvo en Ernesto Sanz a su principal valedor para crecer dentro del partido.

Bullrich, junto a Petri, Valenzuela y Abad

En 2015 saltó a la Legislatura bonaerense, donde se afianzó como un hombre fuerte del radicalismo. Estuvo ocho años en la Cámara de Diputados y le tocó pasar un momento incómodo el año pasado cuando estalló el escándalo de las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau, que salpicó a casi todos los bloques por el manejo de los empleados del cuerpo.

En su distrito apostó por la victoria, finalmente consumada en 2019, de Guillermo Montenegro. Fue crítico del exintendente Carlos Arroyo, quien se alejó de Juntos por el Cambio y se despegó de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

En 2021 Abad -que ya conducía el bloque bonaerense de Juntos por el Cambio- creció fuerte dentro de la estructura radical al ganar las elecciones para presidir el Comité Provincia contra el entonces intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Los líderes nacionales del partido apostaron por él abiertamente: Alfredo Cornejo (que presidía el partido); gobernadores como Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes); jefes legislativos como Mario Negri y Luis Naidenoff, fueron algunos de sus principales respaldos en una disputa que lo puso en la vereda de enfrente de Martín Lousteau, el principal dirigente que apoyó a Posse. Ganó la interna a Posse 51,5% a 48,5%.

En las internas de 2023 fue un importante articulador del poder radical en Buenos Aires. Apostó a la unidad entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero cuando resultó imposible se inclinó finalmente por esta última. De ese alineamiento surgió su candidatura a senador nacional por Buenos Aires. Venció en las PASO al candidato de Larreta, el ahora acérrimo mileísta José Luis Espert. En las generales de octubre ganó la banca por la minoría, al quedar detrás de la lista kirchnerista que encabezó Eduardo de Pedro.

En el debate de la Ley Bases ha sido muy crítico de la forma en que el Gobierno negocia con la oposición. “Después se buscan culpables cuando la leyes no salen, pero la percepción que tengo es que no hay gestión de la ley por parte del oficialismo, escucha pero no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. Por lo tanto no creo que esta semana tampoco tengan dictamen”, dijo en mayo, cuando el proyecto se empantanaba en las comisiones.

Peleó por cambios en el dictamen de mayoría. Finalmente decidió no firmar ninguno de los textos que salieron de la comisión. Y llega a los días finales sin dar detalles de cómo votará en el recinto.

