Declaran la exsecretaria Cantero y la periodista Barrios en la causa por la denuncia de Yañez contra Fernández

El desfile de testigos para reunir evidencia sobre la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra su expareja Alberto Fernández comienza hoy con la declaración de la periodista Alicia Barrios y de la exsecretaria María Cantero, quienes podrían comentar situaciones de agresiones sufridas por la ex primera dama entre 2019 y 2023.

El fiscal Ramiro González, a cargo de la causa, citó Barrios a primera hora de la mañana y su declaración comenzará a las 10. La periodista, que tuvo acceso al gobierno anterior como parte de un programa ligado al Vaticano, pudo haber conocido los golpes que sufrió Yañez, según el relato de la propia ex primera dama desde Madrid.

“Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos , en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, declaró Yañez en la causa.

María Cantero, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

A continuación, cerca de las 12, comparecerá Cantero. Su relato es clave porque, como surge de las conversaciones, estuvo al tanto del tipo de vínculo entre la pareja durante más de dos años, por lo menos, ya que recibió en agosto de 2020 fotografías de Yañez golpeada en un ojo y con moretones en los brazos.

Cantero está imputada en la causa del fraude de los seguros, pues desde la antesala del despacho presidencial gestionaba negocios para su marido Héctor Rodríguez Sosa, un broker que tenía como clientes a organismos públicos y ministerios y cobraba millonarias comisiones por esas pólizas.

Cuando se destapó el escándalo y Alberto Fernández quedó en el centro de las sospechas, como beneficiario de los negocios de Sosa, el expresidente tomó distancia de Cantero y dijo que no podía poner las manos en el fuego por ella. Esta idea alentó el rencor de la exsecretaria, que la llevaría en su declaración a cargar las tintas contra el expresidente , dijeron allegados.

El fiscal Ramiro González en Comodoro Py Enrique García Medina

El fiscal Gonzalez citó a Cantero como testigo para que declare bajo juramento decir todo lo que sepa sobre las agresiones y lo que hubiera visto y oído en la Casa Rosada y la quinta de Olivos.

Personaje clave

El próximo lunes comparecerá Daniel Rodríguez, exintendente de la quinta de Olivos y quien habría separado a Yañez y Fernández en un hecho de violencia cerca de la pileta de la residencia presidencial. Conoce a Fernández desde hace décadas, cuando fue su custodio durante la presidencia de Néstor Kirchner y era su chofer hasta que lo pusieron a cargo de la intendencia de la quinta.

El fiscal González ya le puso fecha para la declaración del médico presidencial Federico Saavedra y más adelante comparecerá la amiga de Yañez, Sofía Pacchi. Saavedra era titular de la Unidad Médica Presidencial. Según el relato de Yañez, el médico supo de los golpes en la cara y le proporcionó a la ex primera dama “globulitos de árnica” para bajar la inflamación del moretón en el ojo que le habría dejado un golpe propinado por Fernández en la cama matrimonial.

Quien resta también por definir cuándo hablará frente a la Justicia es Pacchi, la amiga de Yañez. Entre el 11 y el 13 de agosto hubo una situación que derivó en violencia en la que habría estado involucrada. Yañez dijo que Fernández la mensajeó con intenciones de conquistarla . Y que luego lo enfrentó con esos mensajes, a lo que la respuesta del expresidente fue golpearla, dijo la ex primera dama.

No se sabe aún cuando será citada Pacchi, ya que cuando fue contactada por funcionarios de la fiscalía les dijo que acababa de ser madre y necesitaba tiempo para organizarse.

Fabiola Yañez al llegar al consulado argentino en España Facundo Pechervsky

Yáñez analiza presentar además nuevos testigos que apoyen su denuncia de violencia de género . Son personas de su entorno, que se presentaron espontáneamente y se ofrecieron a declarar acerca de actos violentos que escucharon o vieron mientras duró el vinculo de la pareja, señalaron cerca de la ex primera dama.

“Aparecieron testigos importantes, espontáneamente se ofrecieron a declarar. La querella no sabe si los va a usar o no, porque algunos son complicados” , dijo una fuente allegada a Yañez, que señaló que lo esencial es focalizarse en los nueve episodios de violencia. Sobre ellos se van a basar esos testimonios. Las fuentes señalaron que esos testigos -que no son políticos- oyeron o vieron actos de violencia y que se ofrecerán a declarar en los próximos días.

