“No me digas excelentísima”: un video que no salió, un cómico gesto y la advertencia de Cristina Kirchner a los empresarios

El acto que encabezó hoy la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, comenzó con un curioso percance y siguió con algunas humoradas, gestos, guiños e incluso retos por parte de la exmandataria que no pasaron desapercibidos.

El video que no salió

Para el comienzo del evento estaba prevista la transmisión de un video, pero llegado el momento, debido a fallas técnicas, no pudo ser emitido y el intendente local, Javier Belloni, no pudo ocultar su decepción.

“Estoy amargado, teníamos un video con un audio, salía hablando Néstor Kirchner, Cristina, Sergio, un antiguo poblador”, comentó el intendente Belloni provocando la risa de los presentes.

El gesto de Cristina

Belloni, quien fue el primero en tomar la palabra, continuó con su discurso y elogió a quienes lo acompañan en su gestión “funcionarios que funcionan”, resaltó al lanzar una mirada cómplice a la vicepresidenta quien, con una sonrisa, se llevó su mano a la boca para dar a entender que no iba a opinar al respecto.

El gesto, en alusión a la recordada frase que Cristina Kirchner había realizado en una carta sobre los “funcionarios que no funcionan”, también causó gracia entre los presentes que respondieron con aplausos.

“No me digas excelentísima”

Luego, al momento de ser presentada y comenzar con su discurso, la vicepresidenta corrigió con húmor a la locutora del eventó. “Para la próxima, querida, no me digas excelentísima. Con Cristina o vicepresidenta está bien, alcanza y sobra”, señaló.

Y luego manteniendo el tono lanzó: “No te amargues por el video frustrado, Javi. Pensemos que es un ejemplo de cine mudo ya que inauguramos acá esta fantástica sala”.

La advertencia a los empresarios

Durante su discurso Cristina Kirchner halagó el programa Pre Viaje y dijo que es una política fiscal expansiva y una política monetaria emisiva.

“No condenemos a las cosas per se dogmáticamente, veamos dónde están bien y dónde están mal, alejémonos de los dogmas, de derecha y de izquierda”, señaló. Y agregó: “Le pido al gobierno que para la próxima edición del Pre Viaje convoque a la Cámara Hotelera y Gastronómica para acordar políticas de precios”.

Y continuó con una advertencia al sector empresarial: “Si no congelan los precios, se quedan afuera del previaje”. Luego la vicepresidenta también se refirió a la política monetaria del Gobierno y a las restricciones al dólar por medio de una particular comparación.

“Si no los dejás sacar los dólares que tienen en el país se comportan como adictos. ‘Si no me dejás sacarlos por las buenas, los voy a hacer por las malas’ y hacen lo que sea. Estallan la economía del país”, apuntó la vicepresidenta. “Cuando no pueden obligarte a devaluar, te provocan la brecha”, cargó la exmandataria.

Y bajo el mismo tono remató: “Aunque gane el Mago Mandrake el año que viene no habrá solución a esto”.

La renuncia de Guzmán

La vicepresidenta se refirió hoy, por primera vez, a la renuncia de Martín Guzmán al cargo de ministro de Economía y lo definió como “acto de irresponsabilidad política y de desestabilización”.

De esta forma, la vicepresidenta apuntó duramente contra el exfuncionario. “Hacerlo enterar al Presidente por Twitter, nada más que el Ministro de Economía... No me parece bien”, consideró.

“Es un gesto de ingratitud muy grande hacia el Presidente que había bancado a ese ministro de Economía como a nadie ¿Se merecía realmente eso?”, cuestionó la exmandataria de forma categórica.

Previo al inicio del evento, la exvicepresidenta recorrió obras de artistas locales en el mismo centro cultural donde se inaugurará el primer cine de la ciudad con 350 butacas. Cristina Kirchner arribó ayer a la noche a la ciudad y está previsto que el domingo regrese a la ciudad de Buenos Aires, según señalaron desde su entorno.

El tuit de Cristina

Los destinatarios de los dardos de la vicepresidenta hoy fueron el gobierno porteño, cuando dijo: “CABA es la que más dólares gasta y menos produce”, y los movimientos sociales, cuando se refirió a la implementación de programas sociales durante su gobierno.

Cristina Kirchner destacó la reducción de planes sociales y el proceso de creación de empleo genuino durante la gestión kirchnerista, y para ello mostró una serie de gráficos. La exmandataria señaló que al entregar el gobierno en diciembre 2015 solo quedaba 10% de 2.200.000 planes sociales heredados del gobierno de Eduardo Duhalde en el 2003.

Acá te dejo algunos datos sobre obras y capacitación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Social entre 2009 y 2015. pic.twitter.com/xUblfJYDAG — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 8, 2022

“Al año 2015, cuando entregamos el gobierno, de aquellos 2.200.000 planes apenas quedaba un 10% y que además se habían desarrollado dos formidables programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen”, resaltó. Finalizado el acto, la vicepresidenta retomó el tema y compartió por Twitter distintos datos de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen.