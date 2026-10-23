Denuncian en Bariloche a un candidato del oficialismo local por apología del terrorismo de Estado

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A escasos días de las elecciones del próximo 1 de noviembre para elegir a los convencionales que reformarán la Carta Orgánica de esta ciudad cordillerana, la campaña política quedó sacudida por un grave escándalo institucional, a raíz de la reivindicación del terrorismo de Estado y la figura de Jorge Rafael Videla.

El centro de la controversia es Adrián Marcelo Grau, que ocupa el sexto lugar en la lista de candidatos titulares de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, espacio en el que confluyen el Partido Unión y Libertad (PUL), del intendente municipal Walter Cortés y Juntos Somos Río Negro (JSRN), la fuerza liderada por el gobernador provincial Alberto Weretilneck.

La polémica comenzó tras revelarse en el programa radial Nada Personal (Voz Radio) una serie de capturas de pantalla de la cuenta personal de Facebook de Grau. Los mensajes, fechados un 22 de marzo en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, contenían explícitas alabanzas al terrorismo de Estado.

Entre los posteos más repudiados, Grau compartió una imagen de Videla calificándolo como “el más grande entre los grandes” y sentenció: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”.

En otras publicaciones, el dirigente lamentó que el régimen militar “no terminó su trabajo”, exhibió imágenes relativas a los denominados vuelos de la muerte, insultó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y reprodujo consignas negacionistas, al afirmar: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”. Tras tomar estado público los mensajes, la cuenta de Facebook fue dada de baja.

Los posteos que habría realizado Adrián Grau en su cuenta de Facebook.

Los posteos que habría realizado Adrián Grau en su cuenta de Facebook.

Frente a la gravedad de los hechos, la Regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) formalizó una denuncia penal contra Grau por presunta apología del delito ante el Ministerio Público Fiscal, con las firmas de Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino.

En un comunicado, el organismo señaló que Grau “claramente reivindica los crímenes de lesa humanidad de la pasada dictadura militar, cívico, eclesiástica” y subrayó la contradicción de que alguien con esas posturas aspire a fijar las reglas institucionales de la ciudad. La APDH advirtió, asimismo, que estas manifestaciones “se agravan y se identifican con la actitud negacionista del gobierno nacional”.

La reacción de la oposición local fue inmediata. Alhue Gavuzzo y Jorge Paulic, referentes de la lista Izquierda de los Trabajadores (PTS - MST), exigieron el retiro urgente de la postulación de Grau. “No es libertad de expresión: es apología del terrorismo de Estado. Es inadmisible que quien reivindica a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad quiera redactar la Carta Orgánica de Bariloche”, señalaron, responsabilizando a Cortés y Weretilneck por el armado de la nómina.

Candidatos de otras fuerzas, como Tomás Guevara (Fuerza Bariloche/Fuerza Patria), Osvaldo Nemirovsci (Movimiento Vecinal por Bariloche) y Rodolfo Sánchez (Frente de Izquierda por el Socialismo) también repudiaron enérgicamente las expresiones y remarcaron que vulneran el pacto democrático.

La APDH presentó en Bariloche una denuncia penal contra Grau.

Consultado por la prensa sobre la situación de su postulante, el intendente Cortés optó por restarle trascendencia al hecho y trasladó la versión del propio candidato: aseguró que Grau le manifestó que le habían “hackeado la cuenta” de Facebook. Además, el jefe comunal evitó condenar el contenido de las publicaciones, criticó a la oposición por utilizar el tema en campaña y esquivó el debate con una tajante respuesta sobre la gestión: “Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”.

Por su parte, el gobernador Weretilneck mantuvo un llamativo silencio frente a la polémica que involucra a la lista respaldada por su partido.

El recorrido político de Grau

La trayectoria reciente de Grau añade un elemento clave al tablero político local. Durante los comicios provinciales de abril de 2023, integró en el sexto lugar la lista de candidatos a legisladores provinciales por Primero Río Negro, fuerza política liderada por Ariel Rivero y alineada entonces a Javier Milei.

Grau actuó como promotor activo de ese espacio en San Carlos de Bariloche hasta que en 2025 protagonizó duros cruces internos: tras el voto del Concejo Deliberante que declaró “persona no grata” a Milei. Y emitió un fuerte comunicado acusando de traición a referentes de su propio partido por no respaldar al Presidente.

Poco después se integró a la lista de Estamos Haciendo Bariloche, la confluencia entre el oficialismo comunal de Cortés y el provincial de Weretilneck, que hoy se encuentra bajo el foco público, a días de acudir a las urnas.