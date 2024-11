Denuncian que dieron de baja el programa del Centro Islámico de la TV Pública

El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) denunció esta semana que la TV Pública retiró de su grilla habitual el programa musulmán El Cálamo, que se emitía todos los domingos a las 8 desde el año 2011. Desde la asociación civil afirmaron que la decisión del gobierno de Javier Milei se dio “sin motivo ni explicación” alguna y que fue el único programa religioso retirado. En tanto, el Gobierno dijo que el canal tuvo una reprogramación y que va a volver al aire.

Ante esta medida, sin emabrgo, las autoridades islámicas en Buenos Aires denunciaron censura por la postura internacional de la administración mileísta en línea con Israel.

El Cálamo entró en la TV Pública hace 13 años y difunde contenido relacionado a la comunidad musulmana en el país. Desde el programa se encargan del contenido y el canal estatal solo brindaba la transmisión. “Me informan que no salen al aire pero desconozco los motivos”, fue el mensaje que habría enviado la productora de TVP a los encargados del contenido del programa, según pudo reconstruir LA NACION.

Martín Saade, el prosecretario del CIRA, manifestó estar preocupado por la decisión. “La libertad de expresión es un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta, y es un componente esencial de la democracia. La decisión de suprimir el programa sin que existiera razón alguna constituye un hecho de discriminación, censura e islamofobia que lesiona y menoscaba el diálogo interreligioso y la convivencia”, afirmó.

“Nos notificaron sin dar explicaciones, mencionan que la orden es desde las más altas esferas. Entendemos que constituye una discriminación a una comunidad que difunde su fe y cultura a todo el país a través de ese programa”, indicó Saade en diálogo con este medio. En ese marco, apuntaron contra el Gobierno por la postura internacional; el Presidente es un férreo defensor -desde antes de asumir en la Casa Rosada- de las políticas de Israel.

La decisión de suprimir el programa sin que existiera razón alguna para semejante medida constituye un hecho de discriminación, censura e islamofobia que lesiona y menoscaba el diálogo interreligioso y la convivencia. — Centro Islámico de la República Argentina (@cira_islam) November 25, 2024

“Una forma mas de perseguirnos, teniendo en cuenta la alineación del Gobierno bancando el genocidio que se lleva a cabo en Gaza. La violencia de la administración hacia nosotros no forma parte de un estilo, es un método de escarmentar y destrozar a los que no piensan como él [Milei]. Todos son hechos de islamofobia y antisemitismo porque no hay que olvidar que gran parte de los musulmanes de argentina son semitas”, agregó Saade, quien sumó que “desde hace un mes” la TVP promete la transmisión del programa musulmán pero que no se concreta. “Pasan documentales en nuestro horario”, expresó.

En tanto, desde la producción del programa aseguraron que el CIRA está intentando por estas horas contactarse con el Gobierno para consultar las razones de la decisión.

En marzo de este año TVP suspendió El Cálamo por 60 días a raíz de una deuda con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por los derechos musicales, pero el CIRA aseguró que en ese momento el monto ya estaba pago en más del 90% y que esas deudas son habituales. Sin embargo, dos semanas después se volvió a la programación habitual.

Los ciclos religiosos que también se transmiten en el canal son Claves para un mundo mejor, La santa misa, Ángelus y Shalom AMIA.

Versiones cruzadas

Los medios públicos están bajo la órbita del vocero presidencial, Manuel Adorni, de estrecha cercanía con la secretaria general de la Presidencia [y hermana del mandatario], Karina Milei. Su titular es Diego Chaher, que ingresó a la gestión libertaria en el verano como interventor de los medios públicos -trabajó en el cierre de Télam- y ahora se encarga de las privatizaciones.

Desde CIRA deslizaron que dentro de la asociación civil creen que periodistas de la comunidad judía -de buena sintonía con los libertarios- le pidieron a Adorni levantar el programa. Sin embargo, el Gobierno desmintió esta versión.

Conferencia de prensa de Manuel Adorni y Diego Chaher Prensa

Además, fuentes de Casa Rosada dijeron a LA NACION que la grilla de la TV Pública sufrió una reprogramación y que El Cálamo volverá al aire. Por ejemplo, Shalom AMIA se transmitía durante la mañana y en marzo pasó a la tarde.

Lucía Pereyra Por