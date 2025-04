El cruce entre Manuel Adorni y un dirigente sindical por el paro de la CGT: “Dejá de boludear”

El vocero presidencial Manuel Adorni mantuvo un tenso intercambio con el secretario gremial de La Fraternidad y Juventud Sindical CGT, Sebastián Maturano, en el marco del paro general que llevó adelante la Confederación General del Trabajo este jueves. El dirigente sindical salió a criticar al Gobierno por un video que apareció en las pantallas de estaciones de trenes, donde se caracterizaba a la movilización como un “ataque a la república”.

“Manuel Adorni, dejá de boludear con las conferencias de prensa y ponete a laburar. Ya que utilizas los carteles informativos del ferrocarril para criminalizar un paro, los trabajadores te dejamos un mensaje muy cómico acorde a vos”, escribió este mediodía en en la red social X. Junto a una imagen del mensaje que el Gobierno difundió en varias terminales, Maturano compartió además una filmación de otra presunta leyenda que apareció desplegada en el cartel led en una formación: “[Manuel] Adorni, esto no es Star Wars. Ponete a laburar”.

Sebastián, yo estoy “laburando”, el que parece no estarlo haciendo es usted. De igual manera le cuento ha sido vencido por una información falsa (comúnmente denunciada “fake”) con esto de Star Wars, ya que la adaptación a la que usted refiere que incluye la música de la icónica… https://t.co/83fJ12OAzq — Manuel Adorni (@madorni) April 10, 2025

El vocero, que también competirá como candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA) en mayo, no tardó en ofrecer respuesta a la chicana del secretario gremial. “Sebastián, yo estoy ‘laburando’. El que parece no estarlo haciendo es usted”, señaló en los primeros párrafos del posteo. Y denunció a continuación: “De igual manera, le cuento que ha sido vencido por una información falsa (comúnmente denunciada ‘fake’) con esto de Star Wars. La adaptación a la que usted refiere, que incluye la música de la icónica saga, la hizo un usuario de X anónimo y no corresponde al mensaje original. Abrazo grande. Fin”.

El comunicado del Gobierno contra el paro general

Horas antes, a través del mismo Adorni, el Ejecutivo había emitido una dura respuesta en torno a la jornada de protestas, que incluye la paralización de servicios de trenes, subtes, taxis, aviones y bancos, entre otros. Para la administración Milei, la medida de fuerza que lidera la CGT no tuvo impacto en los trabajadores, sino que fue una movida partidaria de la dirigencia sindical, a la que comparó con “animales salvajes”. Advirtieron además desde la Casa Rosada que este es “uno de los últimos coletazos” de los gremialistas.

“Este es el paro de la casta sindical kirchnerista de los Moyano, que por tercera vez deja sin trabajar a millones de argentinos", comienza el comunicado sobre la medida gremial que hicieron público desde la gestión libertaria. “Dejan al trabajador sin tren ni subte mientras ellos se mueven en autos importados. Hablan de ‘justicia social’ y viven en los barrios privados más caros. Están atrincherados en el poder político-sindical, enquistados en el nido de la casta", dijeron. Y marcaron: "El avance de la libertad implica el fin de sus negocios y, como los animales salvajes cuando están acorralados, contraatacan para sobrevivir".

En el descargo de alto voltaje contra el paro, desde el Gobierno también consideraron que los gremialistas “no soportan que los trabajadores salgan adelante por su propia cuenta sin ellos” e insistieron con que el salario promedio en dólares pasó de US$300 en diciembre de 2023 a US$1100 en enero de 2025.

Una agente de policía toma una fotografía de sus colegas en la estación de tren de Constitución que está vacía Rodrigo Abd - AP

“Es un paro que persigue intereses políticos y nada tiene que ver con los trabajadores. Es el tercer paro que le hacen a Milei frente a los cero que le hicieron a Alberto Fernández. Eligieron no parar cuando había un presidente que acumulaba 1020% de inflación en su gestión y sumergía a 57% de los argentinos a la pobreza, pero sí lo hacen contra el presidente que pulverizó la inflación y que sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza", se quejaron, en contraste con la gestión anterior.

El cálculo de costos de la medida general: US$880 millones, según la Casa Rosada. “Es plata que los trabajadores pierden y que no podrá recuperarse”, plantearon, aunque sin embargo advirtieron: “Este es uno de los últimos coletazos de quienes viven de la extorsión y el apriete”.

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad dijeron que recibieron 823 llamadas al 134 entre las 12 del miércoles y las 12 del jueves. 92 estuvieron relacionadas al paro general y 79 de ellas, vinculadas a amenazas o extorsión. Además, 79 aportaron “datos específicos y elementos suficientes para el análisis”, todo en base a la información oficial. “Fueron puestas en conocimiento de la Unidad Gabinete de Asesores para evaluar su posible judicialización”, adelantaron sobre estas comunicaciones desde la cartera de Patricia Bullrich.

LA NACION