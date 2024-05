Desde Lospennato a Solano: dirigentes arremetieron contra el secretario de Culto de Milei

Escuchar

Los dichos reiterados del secretario de Culto, Francisco Sánchez, en contra del divorcio, el aborto y el matrimonio igualitario generaron una fuerte reacción de dirigentes de distintos partidos políticos, desde Pro, con paso por la Unión Cívica Radical (UCR) y Unión por la Patria (UP), hasta la izquierda. Todos cuestionaron este miércoles al funcionario de la Cancillería y algunos hasta pidieron que lo hagan renunciar.

Primero Sánchez había dado un discurso que generó controversias en el festival de Vox que se hizo el sábado pasado en Madrid, España. Esta mañana, en tanto, el funcionario que depende de la canciller Diana Mondino volvió sobre sus dichos y cargó más las tintas. Dijo el secretario de Culto que trabajará para que la ley de aborto legal se derogue, ya que avala “la matanza de criaturas” y atenta contra el crecimiento demográfico, en un momento en que es necesario “repoblar la Argentina”. Además, y pese a que aseguró que la sociedad no está preparada para volver a debatir el divorcio y el matrimonio igualitario, comentó que los hijos de padres separados formalmente tienen 30% más de problemas de ansiedad y 25% menor rendimiento en los colegios. Adjudicó esos datos a un “reciente” informe de la UBA, sobre el que no aportó mayores precisiones.

Una de las que se expresó al respecto fue la diputada nacional Silvia Lospennato, con una fuerte militancia feminista, quien arremetió contra su antes compañero de espacio en Pro y exigió que en el Gobierno le pidan que rectifique sus dichos. La dirigente tomó la nota de LA NACION que reproducía los dichos de Sánchez en Radio Mitre y lo fustigó.

“No le alcanza con meterse con la decisión de las personas de divorciarse, sino que pretende asignarles peores perspectivas de desarrollo a los hijos de padres divorciados. O sea que, según su lógica, un matrimonio violento indisoluble debe ser un mejor entorno para criar un niño”, analizó la diputada nacional, que durante el debate por el aborto fue compañera de bancada de Sánchez, en Pro. En su momento, él voto en contra de la iniciativa, mientras que ella fue una de las principales promotoras de la aprobación.

Y disconforme con la postura del secretario de Culto, Lospennato giró un mensaje directo a la Casa Rosada. “Es funcionario nacional, ¿nadie va a pedirle que se retracte?” , marcó.

Ayer, cuando su par de Unión por la Patria (UP) Cecilia Moreau pidió en la sesión un apartamiento del reglamento para tratar en el recinto las expresiones de Sánchez -en ese caso, las que había vertido en el festival de Vox-, los libertarios y los legisladores de Pro se opusieron. Sin embargo, en esta última bancada conducida por Cristian Ritondo hubo dos diputadas que votaron a favor de que se debatiera el tema: una fue Lospennato y la otra, María Eugenia Vidal. No obstante, la iniciativa no alcanzó los tres cuartos de los votos que se necesitaban, entonces quedó dada de baja.

Hoy Moreau volvió a la carga contra Sánchez, al repetirse la posición que había mostrado en España. “¿Dejaron la libertad y coso en la puerta de la Casa Rosada? ¿Van a seguir cuestionando el divorcio? Atrasan”, lanzó la dirigente massista.

También llegaron cuestionamientos de parte de la Coalición Cívica (CC). El diputado de ese espacio Maximiliano Ferraro fue uno de los más duros contra el funcionario de la Cancillería. “A este energúmeno y retrógrado se le debe pedir la renuncia ya”, sentenció el ladero de Elisa Carrió.

Se sumó a ellos la diputada nacional radical Karina Banfi, vicepresidenta de ese bloque, quien sostuvo: “No se qué pretende el secretario de Culto con estas declaraciones. Son discriminatorias y violentas. Si tanto le preocupa el divorcio, que mande un proyecto de ley al Congreso, si es que el Presidente lo apoya. Y ahí vemos cómo les va con la idea”.

Desde la ciudad de Buenos Aires, en tanto, se incorporó a la discusión el legislador porteño Gabriel Solano, del Frente de Izquierda. “El Gobierno no debería tener un secretario de Culto y la Iglesia debería estar completamente separada del Estado. Dicho esto, este hombre más que secretario de Culto parece un fraile de la inquisición”, ironizó.

