Elecciones en Córdoba: el video del fuerte cruce entre Lombardi y Lospennato

Cuando estaban escrutados 85,18% de los votos en Córdoba y Martín Llaryora se imponía en la elección 42,63% a 39,93% sobre Luis Juez -una diferencia que se extendió solo 0,03% y se ubica en 3% con 94,90% de las mesas contabilizadas esta mañana- se produjo un fuerte cruce entre dos referentes de Juntos por el Cambio (JxC): la diputada nacional Silvia Lospennato, que responde al presidenciable Horacio Rodríguez Larreta; y Hernán Lombardi, que integra la mesa chica de la otra precandidata a la Casa Rosada, Patricia Bullrich.

El intercambio, que se dio en LN+ y fue mediado por José del Rio, explotó cuando Lombardi deslizó que la fuerza del gobernador Juan Schiaretti no apoyó los proyectos de su espacio, sobre todo la derogación de la ley de alquileres, y Lospennato lo contradijo. Entonces él la acusó de defender al partido con el que competía Juez. Tras bambalinas está el conflicto que tuvieron las dos terminales cuando disputaron la incorporación o no del peronismo cordobés a JxC, algo que finalmente no ocurrió.

Deseoso de que Juez se impusiera en Córdoba, Lombardi consideró que el schiarettismo generó una “degradación institucional” en esa provincia. “Qué linda sería una renovación. Estoy entre optimista y un poquito con bronca. Nos hubiera gustado ganar mejor, pero no pierdo las expectativas. Qué lindo sería que el schiarettismo, que lo veo todo el día bloqueando las leyes en el Congreso, sufra una derrota en Córdoba”, comentó el diputado nacional que tiene también un buen ida y vuelta con el expresidente Mauricio Macri.

Dijo también que más allá de tener pocos diputados, la fuerza cordobesa inclinó la balanza para que los proyectos de la oposición no avanzaran en el Palacio Legislativo. “Ellos bloquearon las iniciativas nuestras, por ejemplo la derogación de la ley de alquileres, y se sumaron a todas las peores iniciativas del oficialismo. Entonces, si uno pudiera ganar en Córdoba nítidamente y ganarle los diputados nacionales, que Juez sea gobernador, empieza a cambiar la Argentina”, comentó Lombardi.

Inmediatamente después Lospennato fue consultada por cómo venía el resultado de las elecciones, pero se detuvo antes en las palabras de su compañero de espacio. “Primero, lo dijo varias veces Hernán... No puedo dejar de corregirlo. Pedí el dictamen. Córdoba Federal votó nuestro dictamen de minoría en la ley de alquileres, los votos que faltan. Soy muy estricta en términos parlamentarios y está la firma de [Ignacio] García Aresca y del bloque, que aprobó el dictamen nuestro que deroga los principales artículos de la ley de alquileres”, aseguró la dirigente que competirá en estas elecciones para renovar su banca.

Indicó también que Córdoba Federal pidió una baja del impuesto a los bienes personales para aquel que ponga una vivienda en alquiler, algo que Juntos por el Cambio acompañó al considerar que esto potenciaba la oferta de propiedades. “Pasado esto, que es un error, hay otras leyes que no han acompañado. Pero uno no puede decir lo que no es y el dictamen está disponible en la página, votó el dictamen de minoría nuestro de Juntos por el Cambio”, sostuvo la diputada.

“Perdoname, el proyecto de derogación que yo presenté y vos acompañaste no lo votaron. No es así. No acompañaron el proyecto de ley de derogación, Silvia. No lo firmaron”, la cruzó Lombardi, mientras Lospennato defendía su postura.

“No nos agarró juecismo hace poco”

Unos minutos después, luego de un paso por el móvil en Córdoba, la legisladora retomó el tema. “No terminé de decirlo antes y me parece importante. Por supuesto que deseamos que se dé vuelta este resultado fuertemente. Nosotros, Horacio en particular, pero yo también y los que formamos Juntos por el Cambio, apoyamos a Luis Juez desde el primer día. No nos agarró juecismo hace poco, hicimos juecismo desde el primer día. Lo apoyamos en su campaña, Horacio fue la persona que más veces estuvo en Córdoba apoyando esa campaña de todas las formas posibles, porque creemos que es la mejor opción”, sostuvo Lospennato, luego de que Juez recibiera un ferviente respaldo del ala dura cambiemita tras el conflicto por Schiaretti, hasta de Macri, con quien tenía fricciones.

Anoche, incluso, Bullrich viajó a la tarde para acompañarlo en los comicios, mientras que Rodríguez Larreta siguió los resultados desde la ciudad de Buenos Aires. Además, el jefe de Gobierno no volvió a ir a Córdoba desde que se desató la disputa que generó el momento más álgido en la interna opositora.

“No es un buen día para defender al peronismo cordobés”

Sin embargo, la diputada insistió: “No hay que confundir todo con todo. Nosotros creemos que hay que ampliar los apoyos políticos en el Congreso para llegar a tener una mayoría que haga posible que las reformas se sostengan en el tiempo. Ahora, en cada lugar nuestros candidatos son los que apoyamos. Creemos que la mejor opción es Luis Juez y también Rodrigo de Loredo, que tiene que ganar la elección de la capital. No somos juecistas de la última hora, somos juecistas de la primera hora. Y ojalá que este resultado termine rápido, mi deseo es que se dé vuelta”.

Pero eso no fue todo. Al cerrar su participación en el programa Comunidad de Negocios, Lombardi se mostró inflexible e irónico. ”Para terminar esa amable diferencia que tenemos con Silvia, dos cosas: ellos no votaron, no acompañaron la ley de derogación. Y como reflexión: no es un buen día para defender al peronismo cordobés y los votos del peronismo cordobés en la Cámara de Diputados”, le dijo el legislador, a lo que Lospennato respondió: “Siempre es un buen día para decir la verdad y yo lo que estoy diciendo es que hubo un único dictamen de comisión, no hubo ninguna votación que se haya rechazado, y fue acompañado por el resto de bloques de la oposición. Esto no quiere defender a nadie, defiendo la verdad”. Por lo bajo, Lombardi acotó: “Pareciera que sí”.

Siguieron en Twitter

La discusión siguió después en Twitter, donde el diputado nacional mostró un documento en el que señaló que la fuerza de Schiaretti no acompañó su proyecto para derogar la ley de alquileres. “Por supuesto ese es tu proyecto, que vos sabes que jamás se trató para que alguien lo rechace. Lo que sí hay es dictamen de comisión en minoría firmado Juntos por el Cambio y otros bloques de oposición, entre ellos Córdoba Federal”, le respondió Lospennato, por esa red social.

Por supuesto ese es tu proyecto que vos sabes jamás se trató para que alguien lo rechace. Lo que si hay es dictamen de comisión en minoría firmado JxC y otros bloques de oposición entre ellos Córdoba Federal. Claro que este tema es una excepción y en muchos otros tenemos… pic.twitter.com/sgOg6olg9K — Silvia Lospennato (@slospennato) June 26, 2023

