Día del Trabajador: la Policía Federal enfrentó a manifestantes que desconcentraban de Plaza de Mayo

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) aplicaron este miércoles por la tarde el protocolo antipiquete contra un cuerpo de manifestantes de izquierda -la mayoría de ellos del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)- que desconcentraba por Diagonal Sur, en pleno centro porteño, tras participar de una marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo. Horas antes, la Confederación General del Trabajo (CGT) también se había moviliza en Independencia y Paseo Colón.

Cerca de las 15.20, decenas de agentes de las fuerzas de seguridad montaron un cordón de contención para evitar que las personas movilizadas continuasen su trayecto por el pavimento y se limitaran a circular por la vereda. “El operativo no tiene ningún sentido”, sostuvo la legisladora Myriam Bregman.

“Estábamos terminando de hacer el acto, hablaba el diputado nacional Hernán Castillo y después desconcentrábamos. Y ellos [la Policía] empezó a avanzar contra nosotros. Esto fue una decisión política de venir a provocar”, precisó la referente del Frente de Izquierda-Unidad (FIT) en declaraciones a LN+.

Y cerró: “En un día feriado, en esta zona no anda nadie. No hay tránsito que proteger. No es más que un operativo infernal de miles de pesos. No tiene ninguna racionalidad lo que está pasando. Les aviso que con todo lo que se votó ayer [en referencia a la Ley Bases], las acciones de protesta se van a intensificar”.

Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) había dicho previamente: “Es una cosa tremenda. Queríamos hacer el acto tranquilo, en paz en Plaza de Mayo. No nos dejaron subir al escenario. Nos persiguieron después mientras desconcentrábamos. Nos matonearon”.

La CGT se movilizó con reclamos al Gobierno en el Día del Trabajador

Previo a la protesta de la izquierda, referentes del sector sindical desplegaron su poder de convocatoria en una movilización por el 1° de Mayo que tuvo su epicentro en el monumento Canto al Trabajo, en la avenida Independencia y Paseo Colón. La cúpula cegetista difundió un documento con fuertes reclamos al Gobierno, al que se acusó de instrumentar “un ajuste brutal”. La marcha de hoy fue parte de su hoja de ruta de protestas, que contempla un segundo paro general contra el oficialismo.

La avenida 9 de Julio estuvo cortada al tránsito entre Carlos Calvo e Independencia, en ambos sentidos. La avenida Independencia fue el punto de concentración de gremios, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda, que definieron confluir en distintas esquinas de esa arteria. Participaron, además de la CGT, organizaciones sociales y sindicatos vinculados a la CTA. El Ministerio de Seguridad de la Nación y su par porteño no activaron esta vez el protocolo antipiquetes y la marcha se desarrolló con normalidad. Una gran cantidad de micros para el traslado de manifestantes se observó en la 9 de Julio, en Bernardo de Irigoyen y San Juan.

Detrás de una bandera con la consigna “La Patria no se vende”, los jefes de la CGT Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto a varios dirigentes más de la central obrera, avanzaron por la avenida Independencia en dirección a la sede de cegetista, en la calle Azopardo al 800, para brindar una conferencia de prensa.

Marcha de la CGT por el Día del Trtabajador. Juan José Daer; Pablo Moyano; Carlos Acuña y Gerardo Martínez Ricardo Pristupluk

El cántico predominante en esa columna de la central obrera fue el de “La Patria no se vende”. Al llegar a Paseo Colón y cruzarse con los gremios de izquierda, que tuvieron su propia columna, los triunviros fueron recibidos al grito de “Paro, paro, paro, paro general”. Los jefes de la CGT recibieron en la sede de Azopardo al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por Andrés Larroque, Walter Correa, Fernando Espinoza y Julio Alak, entre otros.

“Ratificamos el paro del 9 de mayo. Nunca estuvo en duda”, dijo Daer, uno de los referentes, al abrir la conferencia en la CGT. Dijo, además, que la central obrera tiene previsto reunirse con los senadores nacionales de los diferentes bloques para que no prospere la sanción de la Ley Bases. El líder del gremio ATSA (trabajadores de la sanidad) calculó en “más de 300 mil” los asistentes a la manifestación.

“El paro del 9 de mayo va a mostrar el descontento de millones de personas. Tenemos en agenda ir a visitar a todos los senadores para que no voten esta ley nefasta que va en detrimento del pueblo argentino. Los 33 senadores del peronismo se comprometieron a votar en contra. Saben que no pueden votar para privatizar empresas, para que vuelva el impuesto a las ganancias”, sumó Pablo Moyano, otro de los jefes de la CGT.

