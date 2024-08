Labor Day 2024: cuándo y por qué se celebra el Día de Trabajo en Estados Unidos

Escuchar

El próximo lunes 2 de septiembre se celebrará el séptimo feriado federal de Estados Unidos en 2024: Labor Day o Día del Trabajo, que conmemora al movimiento obrero de ese país. A diferencia de otros lugares del mundo, donde la fecha fijada para esta celebración es el 1° de mayo, en EE.UU. se escogió un día del calendario con menor connotación política. Además, cubre la brecha entre el Día de la Independencia en julio y el Día de Colón (Columbus Day) en octubre.

La festividad en Estados Unidos tiene sus orígenes a finales del siglo XIX; a diferencia de otras partes del mundo, se celebra en septiembre en vez del 1° de mayo 123RF

Día del Trabajo en EE.UU. 2024: cuándo se celebra y qué comercios cierran

El Día del Trabajo es un feriado federal en Estados Unidos. Se celebra el primer lunes de septiembre para honrar y reconocer el movimiento laboral, además de las obras y contribuciones de los trabajadores al desarrollo y los logros del país. En 2024, será el lunes 2 de septiembre.

Durante la jornada, la gran mayoría de establecimientos estarán cerrados, mientras que muchos servicios no operarán. Eso sucede con edificios gubernamentales, como oficinas estatales, federales y locales, así como también con los bancos. No obstante, los cajeros automáticos funcionarán con normalidad y estarán habilitados para el retiro y el depósito de dinero. Tampoco habrá recolección ni entrega de correo, ya que las oficinas postales no abrirán.

Lo que sí funcionarán son las tiendas minoristas y supermercados. De todas maneras, conviene revisar los portales web de los locales en caso de que realicen un horario reducido.

Por qué el Día del Trabajo en Estados Unidos es en septiembre y no en mayo

En muchas partes del mundo, el Día del Trabajo o del Trabajador se lleva adelante el 1° de mayo. Esta fecha se eligió para conmemorar el inicio de una huelga en Chicago, Illinois, en 1886, que tuvo como objetivo reclamar la jornada laboral de ocho horas que hoy se implementa en la mayoría de los países de Europa y de Occidente.

No obstante, en Estados Unidos hay versiones de un Día del Trabajo previo. En septiembre de 1882, se realizó la Asamblea General de los Caballeros del Trabajo en la ciudad de Nueva York, que tuvo como gran atractivo un desfile público de varias organizaciones laborales el 5 de septiembre. Unos días después comenzarían las negociaciones para que esta fecha se convirtiera en un feriado nacional.

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, aún quedan dudas sobre el autor de la idea original. Lo único seguro es que, un año después, se realizó el primer desfile oficial por el Día del Trabajo en Nueva York. Una década más tarde, en 1894, en 23 estados se utilizaba el 5 de septiembre para conmemorar el Día del Trabajo.

El 28 de junio de 1894, el presidente Grover Cleveland firmó una ley que impuso el primer lunes de septiembre de cada año como feriado nacional. Desde aquel entonces, se utiliza esa fecha como la oficial. Algunas versiones sostienen que el mandatario decidió optar por ese lugar en el calendario, dado que el 1° de mayo podía llevar a revueltas como la ocurrida en Chicago.

