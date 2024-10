Diego Luciani reclamó que la Cámara de Casación confirme la condena contra Cristina Kirchner: “La Justicia no puede ser garante de la impunidad”

Escuchar

MADRID.- El fiscal Diego Luciani, quien impulsó la acusación contra Cristina Kirchner en el caso conocido como Vialidad, pidió esta mañana que la justicia argentina “no sea garante de la impunidad” de los exfuncionarios kirchneristas implicados en ese expediente y reclamó que quede firme la condena que actualmente está en revisión por la Cámara Federal de Casación Penal.

“La Justicia no puede ser garante de la impunidad. Tenemos que llegar a condenas y esas condenas tienen que quedar firmes. Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa. Y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado, porque sino el resultado del proceso es la impunidad”, afirmó Luciani durante su intervención en el Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional, organizado por Transparencia Internacional, que se realizó en la Casa de América.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el caso de Vialidad, que investigó el direccionamiento de obras públicas millonarias en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal N°2 la consideró responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y, además, dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fiscal Diego Luciani durante en encuentro organizado por Transparencia Internacional en Madrid Gentileza

El caso está ahora en manos los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barrotaveña, integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. LA NACION adelantó que este tribunal se encamina a confirmar la condena contra la expresidenta, a pesar de los recursos que impusieron sus defensas. Está previsto que el fallo se de a conocer el 13 de noviembre.

Ante un auditorio integrado por juristas, académicos y activistas, Luciani desplegó una línea de tiempo para explicar la corrupción con la obra pública. “La sentencia no está firme, pero dejamos al descubierto toda la trama de corrupción”, sostuvo. “La impunidad queda a la vista cuando las sentencias no quedan firmes, cuando los involucrados no van presos y cuando no se devuelven los bienes al Estado. Si no, ¿cuál es el sentido de todo esto?”, agregó. El fiscal recordó que durante el juicio reclamó que los acusados devuelvan 1000 millones de dólares provenientes de la corrupción para que regresen a las arcas públicas.

Luciani compartió el panel con el exfiscal peruano José Ugaz, que encabezó la investigación que terminó con la detención de Vladimiro Montesinos, la mano derecha del ex presidente Alberto Fujimori. Y aseguró que, cuando Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales, su trabajo empezó a complicarse. “Cuando cambió el gobierno, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante. La Unidad de Información Financiera se transformó prácticamente en una defensa más”.

“Nuestro sistema de control en Argentina fue creado para darle posibilidades a los corruptos. Es un mensaje muy malo para la sociedad, porque los ejemplos tienen que venir de arriba hacia abajo, del Poder Ejecutivo y del Congreso”. dijo Luciani. Consultado por LA NACION sobre la situación actual, Luciani aseguró que no percibe una “injerencia” en la Justicia por parte del Gobierno, aunque estimó que “lo mejor sería trabajar en la elaboración de un plan integral para abordar los problemas de la Justicia”.

El fiscal Diego Luciani, durante el alegato en el que pidió la condena de Cristina Kirchner en el caso Vialidad

Madrid es la última escala de Luciani después de un viaje por Europa que incluyó una visita al Papa Francisco en el Vaticano e intervenciones en universidades españolas. Por último, el fiscal se refirió a las “intromisiones” que recibió durante la realización del juicio oral por Vialidad. “Padecimos todo tipo de intromisiones del presidente [Fernández] y de los ministros. Alberto Fernández dijo en un programa de TV dijo: “Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide. Mis hijas estaban mirando ese día la TV. Me preguntaron ¿qué pasa?”, relató