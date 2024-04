Diputados: eligen a la libertaria Marcela Pagano para presidir la Comisión de Juicio Político, pero Martín Menem la desconoce

Escuchar

Un escándalo se desató hoy en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados cuando, en una decisión inédita, el presidente del cuerpo, Martín Menem, decidió a último minuto y de manera intempestiva suspender la constitución del cuerpo para impedir que la diputada y periodista Marcela Pagano asumiera como su titular. La jugada de Menem, sin embargo, no prosperó: con quorum reglamentario para sesionar, la comisión se conformó igual y, con el voto de la mayoría de los bloques opositores, Pagano asumió como presidenta. Sin embargo, Menem la desconoce y hizo una nueva convocatoria para el jueves próximo.

La postulación de la diputada Pagano fue impulsada por el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, presente en la reunión de la comisión. L a guerra entre Zago y Menem -un ladero de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, es abierta y amenaza con una ruptura en la bancada. Fuentes parlamentarias del círculo libertario deslizan que fue Karina Milei quien le ordenó a Menem desautorizar a Zago y, por ósmosis, impedir la llegada de Pagano a la presidencia de la comisión.

La reacción de Zago no se hizo esperar. Concluida la reunión, el jefe del bloque libertario cargó contra Menem y enfatizó que la postulación de Pagano tuvo el aval del propio presidente Milei desde el sábado pasado, cuando le comunicó la conformación de las distintas comisiones de la Cámara. “El presidente me dio el OK. Yo solo respondo al presidente y a ninguna otra persona, sea ministro o sea la secretaria general de la presidencia!, enfatizó.

Zago advirtió que el reglamento de la Cámara baja le impide al presidente sdel cuerpo uspender la reunión de una comisión. Además, cargó contra los legisladores libertarios que, en anuencia con Menem, buscaron impedir que Pagano asumiera la titularidad de ese cuerpo. “Actuaron como una manga de irresponsables porque, al desconocer el reglamento, pudimos haber perdido la presidencia de una comisión estratégica como es la de Juicio Político, la más importante después de Presupuesto, en manos del kirchnerismo ”, reprochó.

El conflicto promete escalar con el paso de los días. No satisfecho con haber intentado boicotear la comisión -sin éxito-, Menem hizo una nueva convocatoria a la Comisión de Juicio Político para el próximo jueves para definir sus autoridades, desconociendo lo acordado hoy por la mañana.

“No va a tener quorum. La comisión está constituida y sus autoridades definidas”, replicó Zago. Así las cosas, la presidencia quedará en manos de Pagano, la vicepresidencia será para Paula Oliveto (Hacemos Coalición Federal) y la vicepresidencia segunda para Leopoldo Moreau (Unión por la Patria).

Al escándalo que se suscitó puertas adentro de la Comisión de Juicio Político se sumó que, en una decisión tan inédita como arbitraria, el presidente de la Cámara decidió interrumpir la transmisión de la reunión de la Comisión de Juicio Político cuando se hallaba en pleno debate; asimismo, se eliminó el link con el fragmento que se transmitió por el canal de Youtube. Los voceros del presidente del cuerpo adujeron que, como la reunión de la comisión se había suspendido por orden del presidente, se decidió cortar la transmisión. Ayer, Menem hizo lo propio con la transmisión de la reunión organizada por la oposición para debatir el DNU 70/23 con la presencia de especialistas.

Lo inédito del debate en la Comisión de Juicio Político es que el propio oficialismo, en la voz de Zago, admitió desconocer las razones por las cuales Menem suspendió la reunión. “Nosotros nos enteramos dos minutos antes de entrar a la comisión”, indicaron los voceros del presidente del bloque. Los opositores también manifestaron su sorpresa por la intempestiva decisión del presidente de la Cámara. “Menem actuó en una combinación de prepotencia e ignorancia”, reprochó un diputado radical que participó del encuentro.

Oscar Zago, jefe del bloque La Libertad Avanza, expuso sus diferencias con Martín Menem en la comisión de Juicio Político Hernan Zenteno - La Nacion

La noticia de la suspensión se conoció a tres minutos de la hora de inicio de la reunión. De hecho, los diputados de La Libertad Avanza estaban presentes desde el principio. El titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, tomó la palabra.

“No puede entenderse cómo se suspende una comisión sobre la hora de la propia constitución. Si se trata de una cuestión de fuerza mayor sería entendible, (pero) estamos en quórum, tenemos la mitad más uno de los integrantes, y que nos enteremos ya sentados aquí por un mail al despacho, habla a las claras de las dificultades que tenemos para el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Y queremos dejar sentado eso en una comisión trascendente como es la de Juicio Político”, planteó.

El radical Fernando Carbajal se expresó en la misma línea y apuntó contra Menem al advertir su “preocupación por la degradación institucional a la que se está sometiendo a este Congreso”.

“La verdad es que es una vergüenza y una maniobra política de aquello que ustedes decían que venían a cambiar… de la más baja estofa”, sostuvo. Y agregó: “Si tienen problemas internos, den la discusión interna, pero no sometan al Congreso de la Nación a este maltrato y esta decadencia de calidad institucional”.

Acto seguido, el diputado Emilio Monzó -expresidente de la Cámara baja- tomó la palabra y enfatizó que si el cuerpo reunía el quorum suficiente, nada impedía que pudiera constituirse. Efectivamente eso ocurrió y, en abierto desafió al presidente de la Cámara, Pagano fue designada presidenta de la comisión.

Noticia en desarrollo