Eduardo Duhalde: “Esta pelea en el peronismo nunca se vio; se pelean todos contra todos”

CÓRDOBA.- El expresidente Eduardo Duhalde se reunió ayer con el cordobés Juan Schiaretti a quien “felicitó” por la iniciativa de construir un espacio “anti grieta” a nivel nacional, aunque no definió si se sumará porque está abocado “exclusivamente” a Buenos Aires. “En el peronismo hemos vivido tensiones, problemas, pero no esta pelea que nunca se vio. Se pelean todos contra todos, no solo los de un sector con otro, sino entre los mismos que están en un grupo”, dijo a LA NACION.

“Estamos en un momento muy complejo, todos se pelean y así de esta situación crítica no se sale -agregó Duhalde-. Cada día son más los que están buscando salir de esta estupidez por eso felicité a Schiaretti. Estamos en el pasado , no avanzamos; el Estado no funciona. El Poder Ejecutivo no, pero tampoco el Legislativo y el Judicial anda como ya sabemos todos”.

Entiende que la propuesta de Schiaretti va en el sentido correcto de “pacificar, apaciguar” pero advierte que él está “abocado exclusivamente a Buenos Aires; se lo dije y lo tiene claro”. Aseguró que tiene el 80% de su familia cordobesa y que son “radicales, pero lo votan a él”.

Schiaretti se reunió ayer con Duhalde en Buenos Aires.

Para Duhalde, el peronismo desembocó en esta crisis “sin antecedentes” a partir de que Ernesto Laclau, el referente intelectual del kirchnerismo, “convenció” a Néstor Kirchner de que hacer política “consistía en buscar un enemigo y derrotarlo” cuando “siempre, en toda la historia, lo nuestro fue acercarnos a nuestros adversarios, hacerse amigos y gobernar juntos”.

El expresidente enfatiza que ese fue el camino que aplicó “tanto municipal, provincial y nacional”. “El mío fue el único gobierno de unidad -dice-. Cuando hablamos con (Raúl) Alfonsín y el tercer y cuarto partidos les aclaré que si no me votaban todos, no asumía y logré 262 votos contra 18. También en esa charle sostuve que en las crisis no hay tiempo para ir a aprender, se requiere de liderazgo”.

Duhalde califica de “inconcebible” el proyecto de juicio político a la Corte Suprema de Justicia impulsado por Alberto Fernández, con quien comenta que hace unos seis meses que no tiene contacto.

“No se corresponde con la realidad y ha trabado el funcionamiento del Estado, nada funciona. No son cosas son ciertas las que plantean. Dicen que quieren proscribir a la Vicepresidenta, cuando es falso porque ella puede participar de las elecciones. Viven en el pasado porque no tienen planes de futuro”.

Respecto de su dedicación a Buenos Aires, señala que está armando “una gran coalición como hicimos cuando nos tocó gobernar y que también se hizo en el ‘83 cuando (Alejandro) Armendariz estuvo y del ‘91 al ‘98, cuando firmamos un compromiso ético de 10 puntos y la mitad de la gobernanza fue para la oposición”.

Aclara que es un “esfuerzo grande” pero que lo hace porque hay que retomar la agenda de producción y de trabajo que “se ha abandonado. Siempre fue mi eje y lo sigue siendo”. Subraya que no ocupará ningún cargo. Respecto de si su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde será candidata, apunta que está “muy enojada con la política; anda mucho, trabaja, pero depende de ella qué hará”.