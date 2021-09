El acto fallido con el que Leandro Santoro respondió la incómoda pregunta a Javier Milei

El precandidato a diputado del Frente de Todos (FdT) por la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, respondió anoche la incómoda pregunta que su competidor por el espacio Frente Libertad Avanza, Javier Milei, le había hecho en un programa televisivo. Con un acto fallido que involucró al expresidente Mauricio Macri, el legislador porteño le recordó al economista que “también fue empleado público” y lo acusó de prestar servicios a una contratista de obra estatal.

“Hola, Leandro. ¿Cómo estás? Tengo entendido que tenés 45 años y hacés política desde los 14. ¿Alguna vez en tu vida laburaste en el sector privado?”, le preguntó Milei a Santoro días atrás en Telefé y agregó: “¿Sabés lo que es ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio o siempre fuiste un parásito del Estado que vivís de una fuente compulsiva de ingresos que se llaman impuestos? Es decir, que se pagan de manera coactiva”.

La réplica del precandidato oficialista no se hizo esperar y llegó a anoche en el mismo canal, aunque con un particular error en el arranque. “Él confunde la militancia y el trabajo, que son dos cosas distintas. Yo empecé a militar a los 13 años. Tuve que acompañar a mi vieja en un pequeño almacén. Salía del cole, cortaba fiambre, rotaba las heladeras. Me fundí con la hiperinflación de Macri y tuvimos que vender todo”, dijo el precandidato oficialista.

De inmediato, los conductores del ciclo le hicieron notar a Santoro la equivocación que involucró al expresidente y le consultaron si se refería a la hiperinflación que afectó a la Argentina durante el mandato de Raúl Alfonsín. Entonces, el legislador señaló que se refería a “una segunda hiperinflación que hubo en la época de (Carlos) Menem” y justificó: “Fue un lapsus”.

A continuación, completó su respuesta: “Yo vengo de la economía informal y de la situación más precaria. Toda la vida laburé. Primero con mi vieja la peleé, salí para adelante. Tuvimos una casa de artículos de limpieza sueltos y luego armamos los dos una agencia de remises. Después, con el tiempo, pude estudiar Ciencias Políticas y logré concursar un cargo en la Auditoría General de la Nación”.

Acá la respuesta completa. pic.twitter.com/xwo4EcjGz2 — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 1, 2021

Finalmente, Santoro revirtió el argumento del economista y sacó a relucir los vínculos laborales de este último con el Estado. “Milei trabaja en una empresa que es del grupo Eurnekian, que es el cuarto contratista del Estado. En segundo lugar, el también fue empleado público. Fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Bussi, quien fue gobernador de facto en la provincia de Tucumán. Un genocida que terminó condenado por violaciones a los Derechos Humanos”, concluyó.

Nueva réplica de Milei

Tras las declaraciones de Santoro, Milei se volcó a las redes sociales para hacer un extenso descargo. “Decís que has trabajado en el sector privado laburando con tu mamá siendo chico ¿Acaso estás a favor del trabajo infantil? ¿Acaso tu mamá era una explotadora? Y pasado ello, pasaste a trabajar en el Estado... ahí no te importa que te paguen con el fruto de un robo”, expresó.

Y siguió: “Por otra parte, si opinás que trabajar en el Estado está bien parece un poco improcedente criticar a alguien que lo hizo, en especial si esa persona fue elegida por la voluntad del pueblo ¿Acaso se te pasa que Bussi llegó a la banca por votación? ¿Acaso renegás de la democracia?”.

Por último, acusó a Santoro de “usar los recursos del Estado para investigar personas” y detalló los motivos de su “contratación transitoria” durante la gestión de Bussi. “Había unos temas que afectaban a la Provincia de Tucumán y necesitaban un economista que hiciera el análisis de las leyes que se querían sancionar. Se terminó y me fui”, aseguró.

Si usás los recursos del Estado para investigar personas, te cuento el motivo de la contratación transitoria. Había unos temas que afectaban a la Provincia de Tucumán y necesitaban un economista que hiciera el análisis de las leyes que se querían sancionar.

Se terminó y me fui. — Javier Milei (@JMilei) September 1, 2021

LA NACION