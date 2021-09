Los intendentes peronistas señalan las razones de la caída y se preparan para defender el territorio propio

En las intendencias peronistas del conurbano bonaerense se empiezan a analizar las causas de la derrota provincial del Frente de Todos. Las explicaciones que salen de distintos despachos municipales de peso en el Gran Buenos Aires combinan los reproches a la estrategia electoral que desplegó el Frente de Todos con un combo social que oscureció el horizonte del oficialismo .

El cachetazo de las urnas derramó incluso en un puñado de derrotas resonantes para intendentes del Frente de Todos. En los distritos ya se evalúa la forma de retomar la campaña con el foco en las elecciones generales de noviembre y una de las opciones que se escuchan es la de jefes locales predispuestos a dedicarse solo a cuidar el poder propio en sus distritos .

“He hablado con tres o cuatro colegas y ahora les cae la ficha a todos de que esto está complicado. Los distritos de La Cámpora, como Quilmes y Mercedes, son en los que peor perdimos. Y en otros ultrakirchneristas, como Pehuajó, también perdimos por afano. La gente no quiere eso”, afirma un jefe comunal del conurbano al referirse al peso de la organización que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner.

En Quilmes, la lista de la intendenta camporista Mayra Mendoza cayó por siete puntos contra la sumatoria de las dos que presentó la alianza Juntos. En Mercedes, donde gobierna Juan Ignacio Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la diferencia de Juntos sobre el Frente de Todos a nivel local fue de 17 puntos. En Pehuajó, distrito gobernado por el intendente kirchnerista Pablo Zurro, el Frente de Todos perdió por casi nueve puntos de diferencia contra Juntos, que presentó tres nóminas.

Otras derrotas fuertes que dejaron las PASO en el conurbano bonaerense las sufrieron los intendentes Lucas Ghi (Morón), que cayó por once puntos contra el agregado de tres listas de Juntos; Julio Zamora (Tigre), que con su lista quedó cinco puntos debajo de la sumatoria de las dos listas de la coalición opositora; Fernando Moreira (San Martín), que quedó a cuatro puntos y medio de Juntos, que presentó dos listas; y Alberto Descalzo (Ituzaingó), con un desempeño de 4,3 puntos menos que las tres listas de Juntos sumadas.

También hubo una caída en las filas de Juntos en el conurbano, en Lanús, donde el oficialismo del intendente Néstor Grindetti, con dos listas, cayó por poco más de un punto ante la sumatoria de tres listas del Frente de Todos (la ganadora de esta interna fue la nómina del exsecretario de Justicia kirchnerista Julián Álvarez).

“Hay que ver qué hacen ahora el Presidente y Cristina. La campaña en los municipios se va a localizar. Yo me voy a refugiar en mi distrito ”, adelanta el mismo intendente que puntualiza las derrotas en distritos de fuerte perfil kirchnerista. “[Axel] Kicillof no se da por notificado de que perdió la elección”, agrega en otro reproche el jefe comunal, uno de los que logró mantenerse a flote y ganar con su lista municipal para el Concejo Deliberante.

Un jefe comunal del peronismo de la primera sección electoral reprocha cómo encaró el oficialismo el armado de las listas electorales y ve en ese punto una razón de la caída.

“En el peronismo se está estilando no hacer internas, siempre [se define] con el dedo. Eso no sirve, porque el que se forma como dirigente quiere participar. La estrategia fue mala al no permitir internas y la gente se va a otro lugar”, analiza la fuente consultada.

“No esperábamos perder como perdimos, pero tenemos que trabajar para noviembre. Estamos analizando lo que pasó”, admite otro intendente del conurbano bonaerense con los resultados consumados y los primeros análisis ya en marcha.

“Esperamos juntarnos con ministros para dar nuestras propuestas”, indica el mismo intendente, que considera que a todos los jefes comunales los arrastró en cierta medida la derrota de la lista que encabezan Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

En las explicaciones que se buscan por estas horas en las municipalidades bonaerenses gana lugar una serie de problemáticas sociales . Más allá de que a nivel local hayan logrado victorias o hayan sufrido un traspié, es un punto en el que hay coincidencias de los jefes comunales.

“ Atribuyo todo a la problemática social y a la estrategia de encerrarse y no abrir. Cambiemos se abrió ”, compara uno de los intendentes consultados por LA NACION. “Si siguen haciendo la misma estrategia, el resultado va a ser el mismo. Los responsables son los que hicieron la estrategia. Les tiraron las listas abajo a todos”, añade la fuente, al recordar que en la definición de listas la Junta Electoral del Frente de Todos dio de baja 63 listas y despejó casi todas las internas en los distritos bonaerenses que gobierna el peronismo.

“La gente no llega a fin de mes y estuvo un año encerrada. Hay problemas severos, la sociedad está enojada . Además, la gente no quiso ir a votar, no quiere saber nada con los políticos”, completa el jefe comunal consultado, con varias batallas electorales en su trayectoria política.

Los problemas económicos y de seguridad se conjugan, según otro intendente del justicialismo. “Va de suyo que la gente ve la falta de trabajo, salarios muy bajos e inflación muy alta. El gobierno nacional, y todos, tenemos que tomar decisiones. Debemos darle una salida al 50% de pobres que hay en la provincia y tomar el tema de la seguridad”, enumera la fuente, que remarca que los intendentes quedan “en el medio” de la disputa entre Sabina Frederic (ministra de Seguridad nacional) y Sergio Berni (ministro de Seguridad bonaerense).

Si en las generales de noviembre se eleva la participación electoral, uno de los intendentes consultados advierte que será perjudicial para las aspiraciones del oficialismo de remontar el resultado. “A última hora votan los renegados, normalmente en contra del oficialismo” , grafica.

Para otro de los caciques locales, el problema reside en la camporización del peronismo. “Si se hubieran despegado a tiempo [de La Cámpora], se hubieran logrado más votos. Quedaron recontrapegados con La Cámpora”, reprocha con la mira en algunos de sus colegas.