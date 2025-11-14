El acuerdo con EE.UU. toma por sorpresa a Brasil y complica al Mercosur

El anuncio de un marco de acuerdo de cooperación comercial y de inversiones entre la Argentina y Estados Unidos provoca un efecto dominó en la región. Para Brasil, que al mismo tiempo negocia por estas horas su propio entendimiento comercial con Washington, el acuerdo entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump podría funcionar como una advertencia y un anticipo del tipo de concesiones que Washington busca en la región a cambio de aliviar su propia situación.

En Brasilia, el anuncio cayó con sorpresa. Una alta fuente diplomática de Itamaraty admitió que Buenos Aires no informó previamente a sus socios del Mercosur sobre los términos del acuerdo.

“La Argentina todavía no comunicó formalmente nada al Mercosur. Necesitamos conocer los detalles primero”, señaló la fuente de Brasil al ser consultada por el impacto, recordando que el bloque regional ya había aceptado, en junio de este año, una ampliación de la lista de excepciones al Arancel Externo Común.

Sobre si el entendimiento entre Milei y Trump aumenta la presión para que Brasil acelere su propia negociación con Washington, el funcionario se mostró prudente. “No veo relación”, respondió, aunque dijo que todavía “no es posible evaluar el impacto, porque no se conoce el contenido de lo acordado, es necesario esperar los detalles”, admitió ante la consulta de LA NACION.

El pacto anunciado por la Argentina y Estados Unidos el jueves abarca una ambiciosa lista de compromisos: eliminación gradual de impuestos sobre productos norteamericanos; apertura preferencial a medicamentos, maquinaria, tecnología, vehículos y productos agrícolas estadounidenses; además de un alineamiento con normas reguladoras de EE.UU., desde dispositivos médicos certificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos hasta estándares ambientales y laborales.

Washington, por su parte, prometió suprimir aranceles sobre recursos naturales e insumos farmacéuticos no patentados y revisar medidas de seguridad nacional que afectan al comercio argentino.

El acuerdo también avanza sobre áreas que la administración Trump considera estratégicas para la competencia con China: minerales críticos, comercio digital y propiedad intelectual.

La Argentina permitirá la transferencia de datos -incluidos personales-, un gesto de alineamiento claro con el enfoque estadounidense. Además, Buenos Aires aceptó reforzar el combate a la falsificación y la piratería, adoptar estándares globales para vehículos y dispositivos médicos y facilitar exportaciones agrícolas estadounidenses como ganado vivo, carne de pollo y productos lácteos.

El anuncio se produjo justo cuando Brasil discute con Washington un acuerdo para la relación comercial, según confirmó el Departamento de Estado el mismo jueves, tras una reunión entre el secretario Marco Rubio y el canciller del presidente Lula da Silva, Mauro Vieira.

Brasil, el mayor productor y exportador de café del mundo, enfrenta desde el 6 de agosto aranceles de hasta 50% aplicados por Trump, un golpe directo sobre uno de sus principales productos de exportación. Cerca de 700 productos quedaron excluidos, pero varios ítems sensibles, como carnes y café, quedaron incluidos.

Tras su reunión con Rubio, Vieira se mostró cauto pero optimista: “La respuesta vendrá próximamente y quieren resolver rápidamente las cuestiones bilaterales con Brasil”, afirmó.

El acuerdo con la Argentina introduce un factor adicional de competencia regional. Washington dejó claro que busca, país por país, ampliar su margen de acción en América Latina.

Para Brasil, el mensaje es doble, según coincidieron expertos consultados por LA NACION.

Por un lado, confirma que Washington está negociando simultáneamente con varios países sudamericanos y que, antes de cerrar un marco con Brasil, la administración Trump busca consolidar ventajas en la región. Por otro, indica que la Casa Blanca está dispuesta a ofrecer alivio arancelario a cambio de concesiones.

Las medidas anunciadas apuntan a reducir precios en Estados Unidos, una prioridad política urgente para Trump, pero al mismo tiempo abren mercados latinoamericanos a bienes agrícolas e industriales estadounidenses sin necesidad de negociar acuerdos amplios con bloques como el Mercosur.

El acuerdo tiene potencial para provocar un daño sobre sectores como el automotriz y maquinaria industrial brasileña, destacó Lia Valls, investigadora del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas (FGV-Ibre). Si Argentina concede más acceso a productos estadounidenses, la manufactura de Brasil pierde espacio inmediato en su principal mercado externo en la región.

Brasil observa el movimiento de Buenos Aires con atención. “El acuerdo argentino presiona a Brasil. Argentina es el tercer mayor destino de las exportaciones brasileñas, con una pauta mucho más diversificada. Brasil no puede quedar atrás”, dijo Valls a LA NACION.

El mercado regional

Para el Mercosur, en tanto, el escenario se vuelve todavía más complejo y revela la fragilidad interna del bloque.

La señal de que Estados Unidos avanzará con acuerdos bilaterales dentro de la órbita del bloque debilita la posición negociadora conjunta e instala una realidad incómoda: la fragmentación de concesiones puede reducir el poder de fuego del grupo frente a otras potencias.

Según Valls, experta en Comercio Exterior, “ya nadie habla del Arancel Externo Común”.

“Cada país está siendo tarifado de forma diferente y negocia por su cuenta”, concluyó.