El análisis de Santiago Kovadloff sobre la “cuenta pendiente” de la democracia y el cambio “apocalíptico” que propone Javier Milei

El escritor y ensayista Santiago Kovadloff analizó el panorama político de cara a las PASO y sostuvo que existe una cuenta pendiente en la transición que hubo en 1983 del autoritarismo a la democracia que se potencia en estas elecciones con un voto hacia el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y que atenta y demerita el retorno de la democracia.

En dialogo con José del Rio en el programa Comunidad de Negocios de LN+, Kovadloff expuso: “La transición quedó inconclusa por los caudillismos, los gobiernos autorreferentes, los 20 años de kirchnerismo. No es que hemos salido del autoritarismo en el 83′ con un camino de ascenso, sino que iniciamos un camino en el que se advirtió que los gobierno civiles que tenían a su cargo la restauración de la democracia también contribuyeron a debilitar credibilidad”.

“Si somos realistas, la celebración de los 40 años de democracia tienen que contemplar los déficits que se mantuvieron del autoritarismo a la democracia. Hay mucho para celebrar si consideramos los conflictos crónicos hasta Alfonsín, pero mucha deuda pendiente, después de esa fiesta extraordinaria con Alfonsín”, soslayó el escritor.

En ese sentido, sugirió que esa cuenta pendiente se traduce hoy en día en una sociedad que descree de la democracia, abstención devoto en las elecciones y un voto bronca canalizado por Milei. “U n síntoma de la falta de credibilidad la tenemos en la abstención de la gente . Porque no creen en el porvenir sino en el pasado, es una sociedad dominada por el sentimiento de la imposibilidad de cambiar”.

Tras ello, explicó por qué cree que Milei propone un cambio “apocalíptico” y consideró que no es democrático. “Mucha gente cree que no va a haber cambios aunque cambien los protagonistas, y otra gente que se inclina por Milei, dice que no creen más en la democracia”.

“Milei no cree en la democracia porque reniega de las instituciones republicanas. Pretende reducir el poder a las dimensiones del Ejecutivo, prescindir el Banco Central. Tiene un concepto apocalíptico del cambio, quiere quemarlo todo. Cuando se habla de una ‘casta’ se concibe a toda la política como un mal irremediable... sin embargo lo típico de una actitud democrática es mejorar lo que está mal, pero no quemarlo todo”.

