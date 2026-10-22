El camporista Tignanelli criticó el proyecto de Kicillof para 2027 y dijo que “no hay diálogo” con los Kirchner

El diputado provincial bonaerense Facundo Tignanelli, jefe del bloque peronista y dirigente de La Cámpora cercano a Máximo Kirchner, criticó que el gobernador Axel Kicillof busque instalarse como candidato a presidente mientras gobierna la provincia de Buenos Aires en un contexto de recorte de fondos nacionales. Además, sostuvo que en el cristinismo desconocen las ideas que busca desarrollar el mandatario provincial porque Kicillof no dialoga con la expresidenta Cristina Kirchner desde hace más de un año.

“Desde el punto de vista político, vemos muy difícil lo que se quiere hacer desde el Movimiento Derecho al Futuro, que es, en el mismo momento que estás gobernando una provincia con la complejidad de la provincia de Buenos Aires en este contexto, que te recortan fondos todos los días, estar creando tu propia fuerza política y queriendo parar una candidatura presidencial”, cuestionó Tignanelli en una entrevista que concedió al canal de streaming Gelatina.

“A los militantes y dirigentes políticos se los mide por las acciones políticas que llevan adelante. Hoy no tenemos claridad sobre cuáles son las ideas que quiere llevar adelante el espacio del gobernador en términos de proyecto de país porque no hay un diálogo con Cristina, si no me equivoco, desde hace más de un año”, sostuvo el jefe del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Tignanelli, ayer, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados bonaerense en la que se aprobó la "Ley Ema", de prevención contra la violencia digital en las escuelas Cámara de Diputados bonaerense

Al marcar diferencias con Kicillof, Tignanelli indicó que el problema no es si Kicillof visita o no a la expresidenta en su prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución. “Eso sería personal”, dijo, pero aclaró: “La cuestión política tiene que ver con el diálogo político y no hay ámbitos donde se dialoguen políticamente este tipo de situaciones [por las ideas que buscaría llevar adelante Kicillof]. Nos enteramos muchas veces por los medios. Es sano para el peronismo encontrar ámbitos de debate”.

Ante una consulta sobre si La Cámpora apoyaría a Kicillof o a Sergio Massa como posibles candidatos presidenciales, Tignanelli remarcó: “Nuestra candidata a presidenta es Cristina. No sé cómo se posicionarían Massa, Kicillof, [Juan] Grabois, [Sergio] Uñac, [Gerardo] Zamora respecto de una candidatura de Cristina”. Tras la reunión de Massa con Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, el viernes pasado, se especula con una posible próxima reunión entre Massa, Máximo Kirchner, Kicillof, gobernadores peronistas y presidentes de los bloques legislativos nacionales del justicialismo.

El legislador provincial aseveró que la expresidenta “es la que más mide” entre las figuras opositoras al Gobierno. Si le queremos ganar a [Javier] Milei, a [Mauricio] Macri, a lo que esté enfrente del otro lado, tenemos que sintetizar en quien más posibilidades tiene de ganar, y quien más posibilidades tiene de ganar es Cristina", aseguró.

Tignanelli, con Mayra Mendoza, en una recorrida de campaña, el año pasado

“La persona que más mide en la Argentina, que es Cristina, está proscripta por la Corte Suprema. Las causas de Macri se van cerrando todas y las de Cristina se van abriendo”, reprochó el jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados provincial.

Tignanelli es uno de los máximos referentes bonaerenses de La Cámpora. Hombre de confianza de Máximo Kirchner, el diputado bonaerense tiene su base territorial en el distrito de La Matanza, donde es crítico del intendente Fernando Espinoza, uno de los jefes comunales más cercanos a Kicillof. Durante los dos mandatos del actual gobernador, Tignanelli fue presidente del bloque en la Cámara de Diputados provincial, una bancada en la que conviven cristinistas, massistas, kicillofistas y legisladores alineados con Grabois.

Al repasar diferencias con Kicillof, Tignanelli ejemplificó con la situación de la Suprema Corte bonaerense, que tiene solo tres integrantes (Hilda Kogan, Sergio Torres y Fernando Soria) y cuatro puestos vacantes. “Nosotros no entendemos no cubrir las vacantes en la Corte de la provincia de Buenos Aires, trae gravedad institucional. Ayer, la Corte de la provincia sacó un fallo que ratifica la constitucionalidad de la reforma laboral impulsada por Milei. Es obvio que hay que cubrir las vacantes para que se pueda generar un contrapunto en medidas que afectan a los bonaerenses. No sabemos por qué es”, criticó el legislador. Durante los casi siete años que lleva de mandato, Kicillof no impulsó candidatos para la Corte provincial.