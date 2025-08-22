El caso de los audios Una confesión escandalosa, los sobres con dólares y la misteriosa entrevista premonitoria

2

¿Quién es Diego Spagnuolo?

Es un abogado que se contactó con Javier Milei a través de las redes sociales antes de que el actual presidente entrara en política. Pronto congeniaron. En 2021 Spagnuolo ocupó un lugar simbólico en la lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA). Patrocinó a Milei en algunas causas y era un asiduo visitante a su casa en los tiempos de la campaña presidencial. Al llegar al poder, Milei lo designó en la Andis, pese a que no tenía experiencia en temas de discapacidad. Protagonizó polémicas, como cuando se enfrentó a la familia del niño autista e influencer Ian Moche. La madre del chico contó que les reprochó sus reclamos por más apoyo del Estado a la discapacidad con esta frase: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”



Este año también su nombre saltó a los medios cuando la Andis publicó en el Boletín Oficial una resolución en la que se utilizaban términos considerados ofensivos y en desuso, como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental”, para clasificar distintos grados de discapacidad intelectual.



Según Chequeado, en el segundo semestre de 2024 fue una de las cuatro personas que más veces visitó a Milei en la quinta presidencial de Olivos, tal como figura en los registros oficiales.



Durante la campaña electoral de 2023 construyó también una buena relación con Victoria Villarruel. A ese vínculo apelan ahora en la Casa Rosada para desautorizarlo, aunque nada indica que se hubiera alejado de Milei después de la ruptura entre el Presidente y su vice.