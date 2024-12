El comunicado del Gobierno tras la amenaza de un supuesto grupo narco a Bullrich y Pullaro: “Con nosotros nunca podrán”

Luego de que se conociera un supuesto video relacionado al narcotráfico en donde un grupo de cuatro personas armadas con fusiles de guerra y vestidos con trajes químicos amenazaran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el Gobierno emitió un comunicado oficial en el que condenó el mensaje y aseguró que buscará a los autores materiales del mismo.

“Nuestro mensaje es claro: con nosotros nunca podrán”, expresó la Oficina del Presidente, al tiempo que subrayó que en “la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada”. En este sentido, el Gobierno reiteró su compromiso con las fuerzas de seguridad y las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y aseguró que cuentan con el respaldo total del Estado para enfrentar esta amenaza.

Según el Gobierno, el video de no más de un minuto, que ya circula en redes sociales y medios de comunicación, “busca generar miedo en la población y desestabilizar a las autoridades democráticamente electas”. En pocos minutos, los integrantes amenazaron con iniciar nuevos actos de violencia no solo en Rosario sino en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, el Gobierno reafirmó su política de seguridad bajo la doctrina de “el que las hace, las paga”, y destacó que aquel enfoque ha permitido reducir en un 80% los homicidios en Rosario y causar millonarias pérdidas al narcotráfico. El escrito fue avalado por la funcionaria nacional y el presidente Javier Milei.

Finalmente, se informó que se está trabajando en conjunto con el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad y otros organismos nacionales para localizar a los responsables y llevarlos ante la Justicia. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para garantizar la seguridad de todos los argentinos”, concluye el comunicado, dejando en claro que la postura del Gobierno es de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado.

En su cuenta oficial de X, Milei citó el comunicado y agregó: “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover ” . Bullrich sumó: “Ni un paso atrás”.

El comunicado completo del Gobierno

“Ciudad de Buenos Aires, 1 de diciembre de 2024.- La Oficina del Presidente informa que en el dia de la fecha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavia no identificada, amenazando de muerte al Gobernador Pullaro, a la Ministra de Seguridad Dra. Patricia Bullrich, y al pueblo argentino.

El video, que ya está circulando en redes sociales y medios de comunicación, constituye una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente.

Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad.

La Oficina del Presidente reafirma su postura de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y asi garantizar la seguridad de todos los argentinos.

Reafirmamos nuestro compromiso con las fuerzas de seguridad, los miembros del sistema de inteligencia nacional, y nuestras Fuerzas Armadas, que cuentan con todo nuestro apoyo para enfrentar esta amenaza.

Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y todos los organismos y agencias que deben garantizar la Seguridad Nacional, para encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia.

Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”.

