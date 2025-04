Mayra Mendoza apuntó contra Kicillof por el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses

La intendenta del partido de Quilmes, Mayra Mendoza, reaccionó este martes al anuncio de Axel Kicillof sobre el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires y lanzó duras críticas hacia el gobernador, a quien cuestionó por “cortarse solo y determinar un calendario electoral”.

“Estamos completamente sorprendidos porque estuvimos reunidos el domingo más de ocho horas y esto no era lo que habíamos cerrado. No estamos en un momento en que podamos hacer ir a votar a la gente más de una vez; es una decisión unilateral que no es del todo buena en este contexto”, aseguró la funcionaria en diálogo con Urbana Play.

Mayra Mendoza es una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner.

Así, la también referente de La Cámpora indicó que Kicillof tomó la decisión sin consultarles y lo acusó de comportarse de forma “individual” y de manera “casi caprichosa” . “Las cuestiones políticas y más de calendario son consensos, no podemos hacer algo que va a contramano de la realidad”, remarcó.

“Axel es un hombre grande, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires; sabe lo que hizo. Nunca en la historia de la provincia se desdobló la elección y estoy, en algún punto, dolida. No puedo creer que Cristina [Kirchner] pida algo pensando en el bien de todos y él termine haciendo otra cosa”, lamentó.

De esta forma, hizo alusión a la “ruptura” que representó esta decisión del gobernador para la unidad kirchnerista: “Tomar la iniciativa para una elección no significa algo bueno. Desde nuestro lugar no hay una pelea, el que rompió algo que estábamos en proceso de decidir juntos fue Axel. Nosotros queríamos unidad y una sola elección. ¿Cuál es el problema que tiene con Cristina para no solo ir en contra de ella sino de lo que queríamos todos?“.

Mendoza no descartó una posible candidatura de Cristina en las elecciones.

Finalmente, la intendenta se refirió a la posibilidad de que la expresidenta oficialice su posible candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral. “Hay un escenario a construir y Cristina lo planteó claramente: si hay desdoblamiento de las elecciones, ella está dispuesta a ser candidata. Si hay diferencias, las tiene que dirimir una elección, la gente tiene que elegir y cada uno tendrá sus representantes”, analizó.

“En todas las fuerzas políticas hay diferencias, pero nuestro planteo es la cordura y la racionalidad. Ante un mundo que cae y una Argentina que sufre mucho, desde la provincia de Buenos Aires pedimos poder tener un solo mensaje, una sola campaña, un solo momento en donde tengamos que convocar a los argentinos”, dijo y desafió: “Si tienen tantas diferencias con Cristina y la quieren jubilada, fuera de la cancha y creen que no va más... Veamos. Que elija la gente y veremos el resultado. Cristina se sigue sosteniendo en el sentimiento, en la memoria y en la vida de la gente”.

