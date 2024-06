El contundente descargo de Elisa Carrió tras la violación grupal a una chica judía de 12 años en Francia

Escuchar

La exdiputada y líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, condenó el brutal caso de violación grupal que ocurrió en Francia contra una menor de 12 años judía, tras darse a conocer ayer que la Justicia local imputó por el delito a dos adolescentes de 13 años, acusados también de amenazar a la víctima de muerte mientras le lanzaban insultos antisemitas.

“Hoy todas debemos ser judías. Cuando una niña en Francia es violada en manada por adolescentes al grito brutal y violento antisemita”, reclamó la líder de la CC desde su cuenta de X.

“A esto nos lleva las ultras derechas a los momentos más terribles de la historia universal de la segunda guerra mundial y los campos de concentración antisemitas”, agregó la exdiputada. Y tras ello advirtió: “Que esta niña mancillada nos recuerde que en cualquier momento las masas pueden convertirse en animales monstruosos”.

Las declaraciones de Carrió se dan luego que la justicia francesa imputara el martes por la noche a dos adolescentes de 13 años por violar en grupo y amenazar de muerte a una menor judía de 12 años cerca de París, en un contexto de preocupación por el antisemitismo.

El caso

La víctima denunció el sábado por la noche los hechos ocurridos en Courbevoie, una ciudad situada al noroeste de París.

La menor explicó que tres adolescentes la abordaron y la arrastraron hasta un edificio donde se encuentra una guardería abandonada, cuando se encontraba en un parque cercano a su domicilio con una amiga, según una fuente policial. Los sospechosos la golpearon y “le impusieron penetraciones anales y vaginales, una felación, mientras la amenazaban de muerte y le lanzaban insultos antisemitas”, precisó esta fuente.

La investigación se centra en los cargos de violación, amenazas de muerte y agresión, entre otros delitos, con una supuesta motivación religiosa citada como agravante. Los incidentes de antisemitismo han aumentado en Francia desde el ataque de hombres armados de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre y la posterior guerra contra el grupo islamista lanzada por Israel.

La agresión sacudió a la comunidad judía, en un contexto de preocupación en Francia por el aumento de los actos antisemitas desde el sangriento ataque del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre en Israel, que respondió con una mortífera ofensiva en la Franja de Gaza.

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este miércoles que las escuelas organicen “una hora de discusión” sobre la lucha contra el racismo y el antisemitismo. Según la oficina del presidente, Macron pidió el miércoles a la ministra de Educación, Nicole Belloubet, “que organice un debate en todas las escuelas sobre la lucha contra el antisemitismo y el racismo, para evitar que el discurso del odio con graves consecuencias se infiltre en las escuelas”.

En tanto, el contundente descargo de Carrió se produce luego que la líder de la Coalición Cívica ARI diera a conocer en una entrevista las razones por las que aseguró que será candidata a senadora en 2025.

“Seguramente me presente. Me parece que la causa de un proyecto de nación que construya a las clases medias, que haga que los pobres pasen a ser clase media, con un proyecto educativo vanguardista, tiene sentido”, explicó Carrió entrevistada en LN+ por Luis Novaresio en su ciclo +Entrevistas.

“Hay que anticiparse lo antes posible. Voy a ser candidata por la CC. No me gusta esa forma de hacer política de Juntos por el Cambio. Yo construí JxC, peleé para que seamos mejores, para que no haya dinero espurio en la campaña, para que no haya acuerdos transversales por abajo”, completó Carrió.

