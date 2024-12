El cruce entre Carolina Losada y Amalia Granata tras el debate por la reforma constitucional en Santa Fe

La senadora de la UCR Carolina Losada cuestionó en duros términos a la diputada santafesina Amalia Granata por no asistir a la legislatura provincial, donde este jueves se debate un proyecto de ley que plantea la reforma de la Constitución de Santa Fe, y la acusó de “estar de joda” por Europa. “Creo que todos los que están acá querrían estar paseando con la familia, pero están laburando”, sentenció.

“Estamos reformando la Constitución, no es un dato menor, es algo histórico. La verdad que tener una diputada que esté de joda en Europa me parece una burla a su electorado y a todos los santafesinos”, apuntó la senadora radical que, si bien no tiene injerencia en el debate, se presentó en la legislatura provincial para apoyar la iniciativa que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. Fue desde el hall del recinto que Losada criticó la ausencia de Granata, jefa del bloque Somos Vida, quien en más de una oportunidad se mostró en contra del proyecto.

“¿A dónde está Amalia Granata? En Europa. Bueno, creo que todos los que están acá querrían estar en Europa paseando con la familia, pero los que están acá son los que están laburando. Hoy estamos en un momento que hay que laburar”, apuntó Losada, quien ante la prensa local ahondó en la necesidad de llevar adelante la reforma al remarcar que “tiende a modernizar, simplificar y transparentar todo”.

Asimismo, Losada destacó que de modificarse la carta magna en Santa Fe la ley de Ficha Limpia obtendría rango constitucional. “Fíjense lo de Ficha Limpia, que tanto nos cuesta a nivel nacional. Acá entraría dentro de la Constitución”, resaltó Losada, según consignó el medio Aire Digital de Santa Fe.

En esa misma línea, la legisladora se refirió a otro de los temas que se busca que se incluya en la reforma: la posibilidad de un segundo mandato consecutivo para el cargo de gobernador. “En cuatro años, no puede hacer nada. Es importante que pueda haber la posibilidad de cuatro años más”, señaló Losada.

Che Carito @carolinalosada mientras paseo por Europa me pregunto : 🤔 @maxipullaro que ahora es “tu amigo” sigue siendo NARCO??? cómo te cansaste de repetirlo en campaña o con los cargos que le dio a tu familia ya te cambió la opinión ? Te mando un beso y ojalá puedas construir… https://t.co/lgNwFf4edF — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) December 5, 2024

Por otro lado, la senadora se refirió al resto de los integrantes del bloque Somos Vida que encabeza Amalia Granata, quienes esta tarde asistieron al recinto. “Si vos estas en contra, tenés que venir y manifestarte. Están los diputados que quizá entraron con ella y no creo que estén muy conformes con quien lidere el espacio, esté de joda”, concluyó al respecto.

Minutos después, llegó la contestación de Granata, que a través de un mensaje de X puso en tela de juicio el apoyo de Losada a la iniciativa oficialista y su vínculo con el gobernador. “Che Carito, mientras paseo por Europa me pregunto: ¿Maximiliano Pullaro que ahora es ‘tu amigo’ sigue siendo NARCO? Como te cansaste de repetirlo en campaña... ¿O con los cargos que le dio a tu familia ya te cambió la opinión? Te mando un beso y ojalá puedas construir chicanas con más altura, ya hace tiempo que dejaste de ser una ‘vayaina de Moria’”, replicó la legisladora santafesina en un mensaje cargado de ironía y en alusión al rol que ejerció Losada como panelista durante el programa Incorrectas, que en 2018 conducía Moria Casán.

Si estabas tan en contra de la nueva Constitución… por q no te quedaste a defender tu posición? Dejaste solo a tu… https://t.co/7XfQzQtUJv — Carolina Losada (@carolinalosada) December 5, 2024

Losada, por su parte, no dejó pasar las críticas de Granata y volvió a cuestionar su ausencia desde la red social. “Agarrá la pala alguna vez en serio, y ponete a laburar como diputada provincial. Para eso te pagan lo suficiente como para irte de paseo a Europa. Eso sí…. Si estabas tan en contra de la nueva Constitución… ¿Por qué no te quedaste a defender tu posición? Dejaste solo a tu equipo. Muy de CASTA”, concluyó la representante de Santa Fe en el Senado.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados de Santa Fe se dispone esta tarde a darle media sanción al proyecto de reforma constitucional que luego sería derivado mañana al Senado.

LA NACION