El descargo de Victoria Villarruel tras los aumentos en el Senado

La titular del Senado, Victoria Villarruel, se despegó del aumento de los Senadores. “No cobro del Senado, no puedo interferir”, dijo la vicepresidenta tras la votación a mano alzada, y sin debate, el cuerpo haya aprobado el aumento de sus sueldos. La vicepresidenta aseguró que no puede intervenir en esta medida porque no forma parte del Poder Legislativo sino del Ejecutivo y acusó a ciertos sectores y al periodismo de querer ensuciarla.

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, comenzó la vicepresidenta con un descargo en la red social X.

Y siguió: “Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”.

Tras ello, acusó a ciertos sectores, a las redes y al periodismo de querer ensuciarla. “Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, indicó.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, cerró.

Tal como publicó LA NACION, desde el mes próximo los senadores percibirán un piso de cuatro millones de pesos de salario neto, tras los descuentos, de acuerdo a lo que estimaron fuentes legislativas.

Villarruel dijo en una entrevista con TN, hace semanas, que no era justo que los empleados cobraran, en algunos casos, más que los senadores y diputados, situación que se produjo luego de una orden de Javier Milei de retrotraer los incrementos. “No estaba de acuerdo”, explicó, pero aclaró que decidió acatar la decisión.

Milei criticó el aumento de sueldo

El presidente Javier Milei criticó el incremento y sostuvo que “así se mueve la casta”. A través de una publicación de X, el Jefe de Estado apuntó contra los al menos 48 legisladores de la oposición que avalaron sobre tablas, a mano alzada y sin debate la suba de sus dietas. Los siete miembros de la Cámara alta de La Libertad Avanza (LLA) no acompañaron, abstención que fue elogiada por Milei.

“Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza”, escribió en el tuit y agregó que la elección de medio término del año próximo “será paliza histórica...”.

El tuit de Javier Milei en su cuenta oficial de X

