El destino de los hoteles de los Kirchner: dos funcionan, uno está cerrado y el cuarto, tomado por ocupas 

EL CALAFATE.− Tres hoteles de la familia Kirchner se emplazan en esta ciudad. Dos están abiertos, el Alto Calafate y Las Dunas, en tanto que el hotel boutique Los Sauces se encuentra cerrado desde hace una década. El cuarto hotel de la familia, La Aldea de el Chaltén, ubicado en El Chaltén −a 230 km de aquí−, también está cerrado hace diez años, pero permanece ocupado desde el 2022 pese a reiteradas órdenes de desalojo.

Todos ofrecen comodidades de alta gama, pero el turista argentino promedio también los conoce como símbolos de la corrupción de una época.

Los cuatro hoteles, en diferente medida, son el escenario en el que transcurrieron los hechos que se investigan en los casos conocidos como Los Sauces y Hotesur, donde se acusa a Cristina Kirchner y su hijo Máximo de integrar una asociación ilícita y de lavado de dinero. La Cámara Federal de Casación Penal se apresta a decidir si ambas causas se unifican en un solo juicio.

Alto Calafate

El hotel Alto Calafate recibe a los turistas en la entrada de la ciudad, ubicado en un punto panorámico desde donde domina la vista al lago, la ciudad y la cordillera. Es propiedad de la firma Hotesur SA y siempre mantuvo sus puertas abiertas pese a las denuncias y causas judiciales que lo sobrevuelan desde 2013.

El hotel se mantuvo durante años bajo intervención judicial y desde el 2022 le devolvieron la administración a la familia Kirchner, quien lo alquila a Idea SA, sociedad cuyo titular es Osvaldo Sanfelice, el histórico asesor inmobiliario de Néstor Kirchner y con quien trabajó el diputado nacional Máximo Kirchner durante su juventud. Sanfelice preside el directorio accionario según la última acta accionaria publicada en enero del 2024, consultada por LA NACION y aún vigente.

El hotel Alto Calafate Archivo

Señalado en el dictamen fiscal como uno de los organizadores de la estructura asociativa cuestionada, Sanfelice es una de las once personas imputadas de manera concurrente tanto en Hotesur como en Los Sauces.

Según la acusación, tuvo un rol gerencial y operativo clave, desempeñándose como directivo, accionista, empleado o apoderado en varias de las sociedades comerciales involucradas, al participar activamente en la compra, alquiler y administración de inmuebles del grupo económico Kirchner.

Ahora bien, ¿quiénes se alojan en el Hotel Alto Calafate? Agencias consultadas que operan allí aseguran que los pasajeros que lo eligen lo hacen por la calidad del producto y no por quiénes sean sus dueños. ¿Qué buscan? Una suite elegante y también el combo de amenities que ofrece: el spa con dos piscinas climatizadas con vistas al Lago Argentino y la “excelente carta” tanto del bar como del menú, donde se destacan el cordero patagónico y los cócteles exóticos. Todo ello le suma para las cuatro estrellas.

Para el próximo fin de semana, una noche en una habitación estándar en base doble en el Alto Calafate cotiza en US$225 en Booking, pero puede aumentar a US$387 si el pasajero opta por una suite de diseño con vista al lago de 40 metros cuadrados. Las mismas habitaciones pueden encontrarse a US$244 y US$421 en Expedia.

El hotel cuenta con un servicio de transfer que lo conecta con el centro, a disposición de los huéspedes; sin embargo, algunos pasajeros cuestionan su funcionamiento. ¿Cuál es la principal falla que reflejan las valoraciones que dejan en las plataformas hoteleras? La falta de mantenimiento exterior, un desayuno sin muchas variaciones y la lejanía del centro de la ciudad.

Las Dunas

La página web del Alto Calafate se encuentra registrada en NIC Argentina −el organismo oficial que registra los dominios de internet− por Hotesur, la firma propietaria del hotel; no ocurre lo mismo con la web del Hotel Las Dunas, que está registrada por uno de los socios accionarios de Hotelera Patagonia SAS, la firma de capitales chilenos que tiene la concesión del hotel desde los tiempos en que estuvo bajo administración judicial. Los datos registrales fueron corroborados por LA NACION en la web oficial de NIC Argentina.

HOTEL LAS DUNAS. Ubicado sobre la avenida costanera, "Presidente Néstor Kirchner", en El Calafate, Santa Cruz. Foto: LA NACION.

Las Dunas está categorizado con tres estrellas. Cuando Néstor Kirchner lo compró en 2008 por US$700.000 y se lo dio a Lázaro Báez para que lo gerenciara a través de la empresa Valle Mitre, era una sencilla hostería de 15 habitaciones asentada sobre un predio de 1,6 hectáreas en la margen del Lago Argentino. Desde que los Kirchner lo compraron, Las Dunas cuadriplicó su capacidad y pasó de ser una hostería sin pretensiones a un edificio de tres plantas que se recorta contra el perfil azul del lago ubicado sobre una avenida costanera que lleva el nombre del expresidente.

Tras dos temporadas cerrado, en las que permaneció bajo la custodia de la Gendarmería, el edificio necesitó reparaciones.

Hoy cuenta con 47 habitaciones −triples y dobles− amplias, todas con vista al lago, que garantizan 100 plazas. El lobby del hotel mantiene la decoración inicial en la que se mezclan los colores tierra, los tapices y los diseños en hierro que le dan un toque campestre. Pasar la noche en Las Dunas en base doble el próximo fin de semana tiene un costo de US$100 la habitación, que puede ascender a US$122 si se elige la suite deluxe de 30 metros cuadrados (Booking). Las mismas habitaciones se ofertan por US$106 y US$119 en otra plataforma (Expedia).

Los pasajeros alojados destacan las vistas desde el cuarto y la amplitud de los mismos, pero cuestionan el desayuno y la distancia con el centro. Desde diciembre de 2019, el hotel es administrado por el grupo chileno Lariza, por lo que la bandera de ese país suele flamear junto a la argentina en el parque de ingreso.

El hotel Las Dunas fue comprado por Kirchner en 2008 y gerenciado por Lázaro Báez

Los Sauces-Casa Patagónica

La corporación hotelera chilena alquila Las Dunas a través de Hotelera Patagonia, una sociedad creada en Argentina especialmente para explotar el hotel de los Kirchner y que en su momento mostró interés en el hotel boutique favorito de la vicepresidenta: Los Sauces-Casa Patagónica, con intenciones de ampliar sus operaciones en la Patagonia.

Hotel Los Sauces Maxie Amena - Archivo

Sin embargo, el hotel ubicado junto a la casa de Cristina Kirchner aquí se encuentra cerrado y sin actividad desde 2016, cuando la familia Relats −que alquiló el hotel durante siete años y les hizo ganar cerca de US$8 millones a los Kirchner− dio por terminada la relación comercial.

Terminar el contrato no fue sencillo para los Relats. Los representantes de los Kirchner no querían aceptar la llave, pero ellos ya tenían tomada su decisión. Redactaron un inventario completo antes de marcharse y lo entregaron a escribano.

Los tres hoteles de la familia Kirchner que se encuentran en El Calafate están valuados en US$33 millones (Alto Calafate), US$15 millones (Los Sauces) y US$9 millones (Las Dunas), según los valores aportados por los exinterventores judiciales, basados en los montos por los que fueron asegurados o bien a partir de tasaciones propias a partir de consultas con el mercado inmobiliario local.

La Aldea de El Chaltén

La Aldea de El Chaltén, ubicada en la localidad homónima, fue adquirida en 2009 por Los Sauces SA, la sociedad de los Kirchner dedicada a la actividad inmobiliaria; desde entonces y hasta el 2013 fue administrada por Lázaro Báez junto a los demás hoteles. Al salir Báez con Valle Mitre de la gerencia, la sucedió Idea SA hasta 2016, cuando las empresas fueron denunciadas por operatorias de lavado de dinero y quedó bajo veeduría judicial.

Fachada de la parte antigua del hotel La Aldea ubicado en la esquina de Martin Miguel de Güemes y Agostini, El Chaltén, Santa Cruz.

En 2022, cuando le fue devuelto a la familia Kirchner, el hotel quedó usurpado y llegaron a vivir en el interior, bastante derruido, casi un centenar de personas. Hubo incendios ocasionados por conexiones clandestinas y varias medidas judiciales ordenando el desalojo, pero hasta ayer el mismo seguía ocupado ilegalmente: una postal de la crisis habitacional que desde hace años atosiga uno de los destinos más buscados por el turismo de aventura, trekking y montañismo.

Con la colaboración de Ricardo Brom