Luego de que Javier Milei tildara al Congreso Nacional de “nido de ratas” en el marco de las escaladas diferencias con los parlamentarios, las repercusiones se acumulan. Este miércoles fue el turno del titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, de hace su aclaración sobre las declaraciones del Presidente. “Considero que soy un hurón, no una rata, ¿y sabés lo que hace el hurón? Caza ratas”, chicaneó el edil.

En diálogo con Futurock, el diputado oficialista fue consultado por si hay ratas en el Congreso, y se distanció de las declaraciones del Presidente: “No considero eso”.

Además, respecto de la apertura de las sesiones ordinarias del próximo 1 de marzo, Zago reconoció que prefiere que Milei realice su alocución dentro del recinto y no afuera, como cuando dio el discurso de asunción el pasado 10 de diciembre.

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR), en tanto, presentó un proyecto para “repudiar” las declaraciones del mandatario nacional. A su vez, pidió que Milei “se retracte” el 1 de marzo durante el discurso que debe brindar ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias.

Para el senador, una cosa es “pensar distinto” y otra es “menospreciar e insultar a quienes, frente a determinados hechos o iniciativas no coinciden con uno”. ”Solo un gobierno cesarista, místico o totalitario tiende a descalificar de ese modo intentando suprimir las disidencias sin el más mínimo respeto por la división de poderes”, agregó Blanco.

Sobre el debate de la ley ómnibus

Zago dijo que aún no cuenta con información oficial de que el Gobierno cambie de estrategia y trate la ley ómnibus en distintos proyectos. “Es lo más lógico. Volver a tratarla con tantos artículos, con todo lo que significó en 35 días de discusión, no es menor”, opinó el diputado.

“Me parece que en las [sesiones] ordinarias, con el procedimento que vamos a hacer luego del 1 de marzo para conformar las otras comisiones, se abriría un panorama donde se pueden dividir los temas. Puede ser más ágil porque no tendrías tanta cantidad de gente, donde hay que buscar mucho más votos en distintas áreas. Las comisiones se reducirían, lo que a mi entender es mucho más rápido y podemos tener una ley a disposición en menos días”, resaltó Zago.

Para el legislador oficialista, no fue un error tratar la ley ómnibus de esa manera. “Es una herramienta que necesita el Ejecutivo para complementar la estrategia que tiene para acompañar el proceso económico, social, educativo y cultural. Es muy amplio todo, no basta con solo bajar la inflación. Por eso, el ministro de Economía [Luis Caputo] separó después el paquete fiscal para que no fuera un problema entorpecer la ley en general. Muchos nos criticaban porque tres comisiones no eran suficientes y no representaban a todos”, indicó el diputado.

🔴 Mañana arranca el debate del DNU en comisión



El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem pidió tratar los 30 decretos que había firmado Alberto Fernández pero que todavía no se sometieron a debate.



🔹 Lo contó @RubenRabanal63 en #MásMañana con @lajeantonio. pic.twitter.com/lPP9zOpOEc — La Nación Más (@lanacionmas) February 21, 2024

Zago resaltó que una de las formas que tiene el Gobierno de destrabar la megaley es dialogar con los gobernadores. “Los votos los teníamos, por eso sacamos la ley en general”, dijo, y consideró que “había acuerdos, pero no se cumplieron”.

“El ministro del Interior [Guillermo Francos] está recorriendo. Se vuelve a poner en la mesa para discutir cómo podemos ir acercándonos a todo aquello que fue acordado, pero que en algún tema no hubo acuerdo. Ya teníamos avances, no digo que estaba definido absolutamente”, dijo Zago sobre la vuelta atrás en el proyecto de ley.

El diputado reconoció: “Sabíamos que había ciertos artículos que no íbamos a tener suficientes votos, pero era en los menores”. Y se mostró indignado por un ejemplo: “Haber votado en contra de las delegaciones que le íbamos a trasladar al sector de Seguridad y Justicia, como la investigación de delitos graves”. “No podemos entender que con el desastre que hay en eso por qué votaron negativo en esos temas”, se quejó.

