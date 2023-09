escuchar

Decidido a polarizar con el candidato libertario, Javier Milei, el postulante oficialista, Sergio Massa, pronunció un encendido discurso desde La Rioja, adonde fue a entregar viviendas. Y hasta cometió un exabrupto cuando aseguró que la Argentina “no es un país de mierda” como -según dijo- intentan plantear los opositores.

En la provincia gobernada por Ricardo Quintela, quien lo acompañó en el acto, el mandatario provincial cosechó el 46% de los votos cuando obtuvo la reelección en mayo, pero el ministro de Economía se vio superado por el líder de La Libertad Avanza (LLA) en las PASO nacionales de agosto.

Luego de remarcar la importancia de la construcción de las más de 500 viviendas que fue a entregar, Massa marcó contrastes con algunas políticas que prometió Milei, pero sin nombrarlo. Dijo que la Argentina está “en un momento muy particular” y fue ahí cuando comenzó a enumerar.

El exabrupto de Massa en un encendido discurso contra Milei desde La Rioja

“Quieren tachar la inversión pública, cuando hablan de tachar la obra pública hablan de tachar 238.000 cascos amarillos de trabajadores de la Uocra que hoy son consecuencia de esa inversión pública”, arrancó. El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, fue el primer sindicalista que se reunió con el presidenciable libertario.

“Quieren tachar la coparticipación y ese tercer dormitorio que lleva adelante la inversión provincial [en las viviendas] es producto de una provincia que con fondos coparticipables y extracoparticipables puede invertir. Quieren arancelar la educación pública tachando el Ministerio de Educación y es quitarle a más de 18.000 pibes su beca; la posibilidad de estudiar en la universidad, porque quieren arancelar las universidades y no es ni más ni menos que condenar a cada familia a pagar $3 millones por año. Quieren eliminar el sistema de subsidios en la energía, ni más ni menos que pasar de jubilados que en La Rioja pagan $4000 por mes de luz a pagar $21.000 por mes”, siguió.

Pero no fue solo eso. “Digo estas cosas porque me parece importante que sepan qué significa en la vida de todos los días esto de andar diciendo en nombre de la libertad que van a eliminar la presencia del Estado. No eliminan la presencia del Estado, eliminan los beneficios del Estado a los laburantes, a los jubilados, a los trabajadores; eliminan la inversión para incorporar al norte que hace años que viene postergado”, sostuvo.

Tras eso arengó a los riojanos. Les dijo que son parte del norte argentino, que es “dueño del futuro” del país, destacó sus empresas y su producción, y remarcó: “En definitiva lo que se discute es si los riojanos son parte del futuro o son abandonados a sus suerte. Cuando les dicen ‘no más coparticipación, no más inversión en infraestructura, no más universidades’ los están empujando fuera de la Argentina. Nosotros sabemos que si hay una provincia que ama nuestra patria, que se siente argentina como ninguna, es la provincia de La Rioja”.

Entonces, y siempre bajo esa postura, invitó a los habitantes de esa provincia a “caminar hacia 2024″ juntos y ahí lanzó para cerrar: “No somos un país de mierda como andan diciendo ellos. Somos un país de trabajo, de producción y de educación. ¡Mucha fuerza! A caminar rumbo al futuro. ¡Viva la patria, viva La Rioja!”.

LA NACION